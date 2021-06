Avalie o post

A Equipe Multiprofissional de Saúde do município de Barcelos, que conta com Psicóloga, Fonoaudióloga, Enfermeira, Fisioterapeuta e Nutricionista, conclui o curso "Amamenta e Alimenta Brasil Brasil: Recomendações baseadas no Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos", produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), na categoria de qualificação profissional para melhor atender à população Barcelense.

A Secretária de Saúde, Patrícia Leite, destacou a importância da participação dos profissionais nesta Capacitação sobre amamentação e alimentação pós-aleitamento .