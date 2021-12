5/5 - (4 votes)

Barcelos - Foi realizado nesta terça-feira (07-12), na 9ª noite da Festa da Padroeira, um Bingão Beneficente em prol das obras sociais da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

O evento promovido pela Paróquia, foi bastante animado e lotou o área em frente Igreja Matriz, apesar da incessante chuva que atrasou o Bingo, tudo ocorreu com muita paz, alegria, não houve bebida alcoólica, mas muitos doces, salgados e comidas típicas, as famílias puderam se divertir à vontade.

O Bingo e toda festa social, inclusive as vendas da Barraca da Imaculada, buscam arrecadar recursos para manutenções dos prédios da paróquia (igrejas) e realizar as itinerâncias que levam o Missa e materiais da igreja para as Comunidades Ribeirinhas dos Rios de Barcelos.

Das rodadas dos super prêmios anunciados, foram premiados os seguintes sortudos do Grande Bingo da Imaculada:

✓ JOGO DE PANELAS - TAÍS DOS SANTOS (SOZINHA);

✓ R$ 600,00 - FLORENCIO E DARCIANO (DIVIDIRAM O VALOR);

✓ BICICLETA - PRISCILA (OUTRO GANHADOR ABRIU MÃO DO PRÊMIO - ALBERTO CRISPIM);

✓ MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - CHIQUINHO DO CARDINAL (PEDRA MAIOR);

✓ FOGÃO 4 BOCAS - GRAÇA. CHAUL (PEDRA MAIOR);

✓ R$ 600,00 - ISMAEL GARCIA (SOZINHO);

✓ MÁQUINA DE COSTURA - BEBETO/ EDIAS / FRANCELY (DIVIDIRAM);

✓ R$ 1.100,00 - MARINA, MAIRSON, SIDNEY GREGÓRIO, EMERSON ROCHA, SULIMARA, IRMÃ RITA, ELIANE SILVA (RACHARAM R$157,00 PRA CADA);

✓ MICROONDAS INOX - MARLENE JOVAS (PEDRA MAIOR);

✓ R$ 1.100,00 - LAURENTINO, IVETE E EMERSON ROCHA;

✓ MOTO BIZ 125 - PAULO ROBSON.

No final do bingo, os organizadores agradeceram a população presente, paroquianos e colaboradores, que ajudaram a realizar este grande evento. QUE DEUS ABENÇOE A TODOS E QUE NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO CUBRA DE PROTEÇÃO TODAS AS FAMÍLIAS DE BARCELOS!

Confira as fotos dos melhores momentos e ganhadores: