O empresário Elon Musk fez uma série de postagens em crítica ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A situação começou neste sábado (6), quando o proprietário do X (antigo Twitter) usou a plataforma para questionar o ministro do porquê de “tanta censura no Brasil” em uma das publicações dele.

Na postagem em questão, Moraes parabenizava o ex-STF Ricardo Lewandowski pela nomeação como chefe da pasta da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, em 11 de janeiro. Desde então, esta foi a última publicação do ministro na rede social. O comentário de Musk teve apoio de vários bolsonaristas, incluindo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Parabéns ao Ministro Ricardo Lewandowski pelo novo e honroso cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública. Magistrado exemplar, brilhante jurista, professor respeitado e, acima de tudo, uma pessoa com espírito público incomparável e preparada para esse novo desafio. Desejo… — Alexandre de Moraes (@alexandre) January 11, 2024

Eduardo, inclusive, disse que irá preparar o pedido para uma audiência na Câmara para discutir o “Twitter Files Brasil [arquivos do Twitter Brasil, em tradução livre] e censura”. A proposta é que o assunto também seja discutido com um representante do X. Mas Musk não parou por aí. Ele ainda apontou uma “censura agressiva [que] parece violar a lei e a vontade do povo do Brasil” e chamou Moraes de “Darth Vader do Brasil”.

Brazil’s Darth Vader! — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2024

Ele compartilhou uma série de postagens do jornalista norte-americano Michael Shellenberger com o título “Twitter Files Brasil”. Michael declarou que “o Brasil está envolvido em um caso de ampla repressão da liberdade de expressão” liderada por Moraes. O jornalista ainda citou um suposto conjunto de e-mails de funcionários do antigo Twitter com reclamações de decisões impostas por Moraes e pelo TSE.

Shellenberger alegou que Moraes “exigiu ilegalmente que a plataforma revelasse detalhes pessoais dos seus usuários”. Ele também acusou o ministro de exigir o acesso aos dados internos da plataforma, em violação à política do Twitter, além de procurar censurar as postagens de parlamentares brasileiros.

This is all accurate. https://t.co/auqZnICkd7 — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2024

Musk chegou até a ameaçar fechar o escritório do X no Brasil. “Este juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil”, alegou ele sem provas. Em seguida, o empresário afirmou seu apoio ao impeachment de Moraes. “Esse juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha, Alexandre, vergonha”, escreveu ele.

Coming shortly, 𝕏 will publish everything demanded by @Alexandre and how those requests violate Brazilian law. This judge has brazenly and repeatedly betrayed the constitution and people of Brazil. He should resign or be impeached. Shame @Alexandre, shame. — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2024

De acordo com a coluna de Andreza Matais, no UOL, o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, já acionou as principais operadoras de telefonia para que fiquem de prontidão caso venha uma ordem judicial para que o X seja retirado do ar. Se isso acontecer, a ordem deve ser cumprida imediatamente.

O alerta veio após interlocutores de Alexandre de Moraes procurarem, neste domingo (7), o presidente da Anatel. Moraes é autor de uma série de despachos que suspenderam perfis nas redes sociais, incluindo o X, por suspeita de disseminar desinformação política.

