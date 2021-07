5 / 5 ( 3 votos )

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL, nos dias 19 e à 26 de julho na Quadra Bertino Rodrigues realizou a Eliminatória Barcelos para a 3ª Edição Copa Cidade de Manaus Futsal.

Em resultado da eliminatória na cidade de Barcelos duas equipes saíram classificadas da disputa, Areal Futsal FC e Juventude Barcelense. Participaram 13 excelentes times onde apenas classifica os 2 times que chegarem na final do torneio para representar Barcelos na 3° Copa Manaus de futsal em Manaus com saída no dia 06/08/2021.

O último jogo com as equipes classificadas teve como resultado; Juventude Barcelense 6 x 7 Areal Futsal F.C., sagrando-se equipe Campeã da Eliminatória Barcelos. Em Manaus, os dois times irão concorrer uma premiação de 10 mil reais na 3 Copa Cidade de Manaus.

Durante o Evento toda equipe esportiva sempre utilizando máscaras e uso de álcool em gel, e os atletas que participaram dos jogos, apresentaram suas carteiras de vacinação, uns com as duas doses, outros com a primeira dose e os menores de 18 anos, apresentaram o teste para Covid.

"Nossos agradecimentos ao Prefeito Edson Mendes e França Moreira, ao Secretário de Finanças Sérgio Caldas pelo apoio de sempre em não medir esforços para contribuir com o Esporte em nosso Município, ao Vereador Gledson Serrão, a Secretária Regina Justo, aos nossos Guardas Municipais em nome do Secretário Pitter e a toda equipe esportiva da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer". Finalizou a Secretária Deusa Mota.

