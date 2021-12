Avalie o post

O funkeiro contou que ainda não assinou o divórcio pedido pela cantora e disse estar ‘muito triste’ com a separação

São Paulo – Dynho Alves contou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (16), que quer muito conversar com a ex-mulher, Mirella, para explicar tudo o que aconteceu dentro de A Fazenda 13 e sua amizade com Sthe Matos.

Foto: Reprodução / Instagram

“Ainda não conversei com ela, mas isso é o que eu mais quero fazer. Quero tentar explicar tudo isso que aconteceu, mas vou esperar o tempo dela porque ela tem todo o direito. Seja o que Deus quiser”, disse ele.

O artista revelou que ainda não assinou o divórcio pedido pela funkeira e admitiu estar sofrendo com isso. “Eu tento manter o sorriso no rosto, tento passar uma energia positiva pra vocês, mas por dentro eu estou triste, muito triste”, afirmou.



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

