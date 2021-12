Avalie o post

Dançarino e influenciadora participaram da ‘Live do Eliminado’, nas plataformas digitais da Record TV, e comentaram sobre a polêmica

São Paulo – Dynho Alves e Sthe Matos participaram da Live do Eliminado, na tarde desta quarta-feira (15), nas plataformas digitais da Record TV. Os ex-peões, que foram os últimos eliminados de A Fazenda 13, comentaram sobre as polêmicas no reality show. Os dois ficaram solteiros durante o período de confinamento por conta da repercussão negativa da aproximação dentro do programa.

Ex-peões, que foram os últimos eliminados de A Fazenda 13, comentaram sobre as polêmicas. (Foto: Reprodução)

“Fico muito triste em saber que o público enxergou dessa forma. Eu fiquei muito triste com essa interpretação do público com a nossa amizade lá dentro. As pessoas veem coisas que não têm lógica. Na minha cabeça, com câmeras lá, não iria tentar fazer alguma coisa de errado. Aqui fora que eu sou casado, era casado, sei lá, vou fazer isso, imagina lá. Fiquei muito triste com essa interpretação do público”, afirmou Dynho.

Sthe fez questão de ressaltar que a percepção dentro do programa é outra e, por conta disso, não imaginava que o público pudesse interpretar a relação com o dançarino de forma negativa. “O que a gente vivia lá era totalmente outra coisa. Logo no início quando cheguei lá, o Dynho foi uma pessoa que eu gostei muito. Por termos histórias parecidas de vida e tudo mais. O que a gente mais falava era sobre filho, relacionamento, da onde a gente veio”, completou a influenciadora.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte