Avalie o post

Manaus – Um homem ainda não identificado morreu atropelado na noite desta quarta-feira (10), na Avenida Margarita, bairro Nova Cidade, zona Norte da capital amazonense.

Conforme informações colhidas in loco pela reportagem do Portal e TV CM7 Brasil, a vítima pilotava uma motocicleta, com uma mulher na garupa, quando foi atingida por um veículo modelo Classic, cor prata.



Testemunhas informaram que o condutor do carro estava em alta velocidade após roubar gasolina de um posto de combustíveis e, durante a fuga, acabou passando por cima das vítimas.



O homem, que trajava uma camisa cinza e bermuda vermelha, morreu na hora, enquanto a mulher, que vestia um short verde e blusa rosa, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada a um hospital da cidade. O quadro de saúde é grave.





O criminoso foi encurralado por populares revoltados que o seguraram até a chegada da polícia. Ele foi preso e, após os procedimentos cabíveis na delegacia, deve ficar à disposição da Justiça.



Fonte