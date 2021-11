5/5 - (3 votes)

RIO DE JANEIRO (RJ) - Com a tecnologia, ficou muito mais fácil registrar e divulgar momentos peculiares que acontecem no dia a dia. As imagens de um assalto a uma lanchonete no Rio de Janeiro mostraram a reação de um casal no momento em que foram surpreendidos por criminosos. O registro virou motivo de piada nas redes sociais.

O rapaz estava lanchando com a namorada e, ao perceber a chegada dos criminosos armados, o homem saiu correndo em disparada, deixando a companheira sozinha.

A mulher entregou o celular, as chaves da moto do namorado e até sugeriu que os criminosos levassem o capacete que estava em cima da mesa, item rejeitado pelos bandidos. Mostrando que nada mais lhe abala, continuou comendo seu lanche.

A cena ocasionou reações dos internautas que além de acharem engraçado, criticaram a atitude do rapaz, que deixou a namorada sozinha . “Depois dessa eu nem queria mais esse rapaz”, diz um comentário. “Pelo menos não levaram o cachorro-quente”, completa outro.

