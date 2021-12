Avalie o post

Foram apreendidos uma escopeta e um simulacro de pistola

Manaus – Dois homens não identificados foram presos após uma tentativa frustrada de roubo ocorrida na manhã deste sábado (11) em um conjunto residencial no bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus. A ação resultou na recuperação dos produtos e na apreensão de uma arma de fogo.

Material apreendido pela equipe policial (Foto: Divulgação)

Segundo informações, por volta das 10h, durante patrulhamento, os policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência de um assalto na Rua Virginia Woolf, no conjunto residencial Shangrilá IV. Com apoio de outras equipes, os policiais realizaram cerco no local, momento em que foram recebidos a tiros pelos suspeitos.

Os militares revidarem e um dos infratores acabou se entregando. Os demais conseguiram fugir usando um veículo modelo Gol. Outro suspeito, que havia se escondido em um terreno baldio nas imediações, foi capturado após uma busca na área, com apoio de outras viaturas.

Uma das quatro vítimas envolvidas no ocorrido acabou sendo alvejada com um disparo na perna, mas foi socorrida.

A ação resultou na apreensão de uma escopeta calibre 12 com duas munições intactas; um simulacro de arma de fogo tipo pistola; dois computadores com carregador; um relógio de cor dourada; um aparelho celular; e um cordão de ouro.

Os homens detidos foram conduzidos para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi verificado que possuíam antecedentes criminais. As buscas pelos outros envolvidos fugitivos continuam.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

