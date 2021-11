Avalie o post

Populares revoltados espancaram a dupla que foi socorrida, levada ao hospital e posteriormente encaminhados a delegacia

Manaus – Uma dupla até o momento não identificada, foi presa após realizar assalto a um entregador de delivery, na noite desta segunda-feira (29), no bairro Jesus Me Deu, na zona norte de Manaus.

De acordo com as informações repassadas pela vítima, ele estava fazendo uma entrega no local mencionado, quando foi abordado pelos dois criminosos que se aproximaram dele com uma arma de fogo e anunciaram o assalto. Ainda conforme a vítima, durante a ação, os indivíduos levaram a motocicleta e a carteira dele.

A vítima ainda informou que após o roubo, ele acionou uma empresa de monitoramento que conseguiu localizar os infratores e realizou um cerco a eles na Avenida Cicular 2, no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus.

Até a chegada da polícia, populares revoltados espancaram a dupla que foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, posteriormente eles foram levados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis. A motocicleta foi entregue ao dono na delegacia.

