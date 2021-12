Avalie o post

Em Coari, a Polícia Federal deflagrou a Operação “Tanque Cheio” que cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela 8ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas, para apurar o possível pagamento de valores a eleitores para aquisição de combustível que seria utilizado no transporte para o exercício do voto.

Nesse domingo, dia do pleito (05), foram registradas uma ocorrência de transporte irregular de eleitores e duas prisões em flagrante pela prática de compra de votos. Nos dois casos, os flagranteados foram liberados após o pagamento de fiança e poderão responder, se condenados, à pena de até quatro anos de reclusão.

A Polícia Federal também esteve no município para realizar patrulhamentos de rotina, principalmente no Aeroporto Danilson Aires e na zona portuária. Cerca de 8 aeronaves, 6 embarcações e 25 veículos foram abordados e fiscalizadas, além de terem sido registradas 126 denúncias.



Fonte: Polícia Federal

Fotos: Divulgação/Polícia Federal



Fonte