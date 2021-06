5 / 5 ( 4 votos )

As inscrições do processo seletivo para atuação em áreas indígenas do Distrito Especial de Saúde Indígena (DSEI) do Alto Rio Negro iniciaram ontem (17), e ocorrem até dia 28 de junho.

Nesse sentido, os selecionados atuarão nas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), no DSEI, localizado em São Gabriel da Cachoeira (AM)

Os interessados devem fazer preenchimento da ficha de inscrição e envio do currículo. Segundo o edital, não haverá́ qualquer recolhimento de taxa de inscrição.

Além disso, no ato da inscrição, o candidato deverá optar, obrigatoriamente, por apenas 01(um) cargo.

As inscrições serão realizadas através do e-mail: [email protected]

Edital

O Edital está disponibilizado na Plataforma +Brasil (SICONV).

Além disso, a seleção simplificada é para provimento das vagas existentes de nível médio/técnico e formação de cadastro de reserva, conforme Plano de Trabalho do Convenio no. 878439/2018 – DSEI Alto Rio Negro.

Portanto, o processo visa selecionar candidatos para contratação imediata e cadastro de reserva, segundo regime constante no Decreto-Lei no 5.452/1943 – Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

A validade do processo seletivo será de 12 (doze) meses. Do total de vagas que vierem a surgir durante a vigência deste edital, 3% (três por cento) serão reservadas a portadores de deficiência, desde que haja compatibilidade entre a deficiência da qual é portadore as atividades previstas para o desempenho da função.