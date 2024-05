Um grupo formado por 12 homens, suspeito de envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, foi preso, nesta sexta-feira (24/05), no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). A ação foi realizada por policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), empregados na Base Fluvial Tiradentes em conjunto com o 3° Batalhão da Polícia Militar (PMAM) e com o apoio da Polícia Civil (PC-AM).

Por volta de 7 horas, as equipes empregadas na operação Protetor das Fronteiras e Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), receberam uma denúncia que pelo menos 12 suspeitos se reuniam para a prática de roubos, furtos e tráfico de entorpecentes. Durante as diligências realizadas pelos policiais, o grupo foi encontrado e abordado no bairro Abial, naquele município.

Os militares fizeram revista pessoal e encontraram com os suspeitos quatro armas de fogo, munições e porções de drogas que seriam comercializadas pelo grupo criminoso. Também foram apreendidos celulares, balanças de precisão, televisores e câmeras de segurança. Parte das apreensões eram objetos que tinham sido roubados.

Os crimes ocorriam nas proximidades da orla do município e bairros da região. Já a comercialização dos entorpecentes era feita no bairro onde eles foram localizados e presos. As apreensões causaram danos ao crime organizado estimados em R$ 30 mil.

Os 12 suspeitos receberam voz de prisão em flagrante por associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram conduzidos para a 5a Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Tefé para os procedimentos de polícia judiciária.