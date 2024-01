O técnico Dorival Junior deixou o São Paulo para assumir a seleção brasileira após receber um convite da CBF. Em comunicado divulgado pelo clube paulista, neste domingo, 7, o treinador expressou sua gratidão pela oportunidade de trabalhar novamente no Tricolor e ressaltou que sua ida para a seleção é a realização de um sonho pessoal. No texto, o comandante também destacou o reconhecimento do trabalho desenvolvido no time como um dos motivos que tornaram possível a realização desse sonho. Ele agradeceu à presidência e à diretoria do clube pela liderança competente durante o período de reconstrução, além de mencionar o investimento na infraestrutura e o planejamento dos últimos anos que prepararam o clube para receber profissionais qualificados. O treinador também fez questão de agradecer o apoio e o carinho da torcida. Em suas palavras, ele expressou sua gratidão por todo o suporte recebido ao longo de sua passagem pelo clube. “É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo. Por isso tenho de agradecer por ter feito parte desse importante período de reconstrução, liderado com competência pela presidência e pela diretoria. Com o investimento na infraestrutura e o planejamento dos últimos anos, o Clube está preparado para receber os mais qualificados profissionais do mercado. Agradeço também à torcida por todo o carinho e apoio” disse Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo em 2023.

Por sua vez, o presidente do São Paulo, Julio Casares, enalteceu o trabalho realizado por sua diretoria e destacou que o convite feito pela CBF ao Dorival Junior é uma confirmação de que o clube está no caminho certo. Ele desejou sucesso ao treinador em seu novo desafio. Casares ressaltou que, em 2021, a CBF já havia chamado o técnico Muricy Ramalho, que continuará no São Paulo até o final de sua gestão. Agora, foi a vez de Dorival Junior receber o convite, mesmo tendo uma proposta de reajuste e ampliação de contrato com o clube até 2026. O presidente finalizou desejando boa sorte ao treinador em sua nova jornada.

NOTA OFICIAL O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Dorival Júnior, que solicitou o desligamento para assumir o comando da seleção brasileira. “É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São… pic.twitter.com/ySe4XnbgiT — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 7, 2024