A celebração do Natal, data em que a Igreja festeja o nascimento do menino Jesus em Belém, está chegando. A segunda maior festa cristã é um momento especial para todos os fiéis e marca o tempo litúrgico do ‘Advento’ – palavra de origem latina que significa “chegada”, “aproximação”, “vinda”.

Chamamos de Advento o período que compreende as quatro semanas que antecedem o Natal. Para os cristãos, esse é um tempo de redescobrir, melhorar e amadurecer nossa relação com a espiritualidade. Ou seja, de preparar corações e mentes para a celebração do nascimento de Jesus. Em suma, para acolher o Senhor que vem ao nosso encontro. Dom José Albuquerque, bispo auxiliar de Manaus, lembra que o tempo litúrgico é a preparação para a festa do nascimento de Jesus.

O bispo auxiliar explica ainda que o tempo do Advento prepara os fiéis para a renovação da fé em Jesus, despertando em si mesmo, sobretudo, atitudes de espera, acolhida e reconciliação.

Desejamos a todos um frutuoso tempo do advento, vivido na oração, no amor e na esperança de novos tempos para toda a humanidade a fim de renovar e celebrar a vida e a esperança que brota do Natal do Senhor.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

