Trinta e oito quilos de drogas foram apreendidos na noite de terça-feira (13), por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Os entorpecentes vieram de São Gabriel da Cachoeira, município distante 851 quilômetros de Manaus.

A apreensão ocorreu em um porto do bairro São Raimundo, localizado na Zona Oeste da cidade. Dois homens de 24 e 27 anos, que não tiveram as identidade divulgadas, foram presos. Segundo o tenente Johnes Fernandes da Rocam, a Polícia Militar do Amazonas (PCAM) recebeu denúncia anônima de que as drogas estavam chegando à capital por meio de uma lancha. A quantidade dos entorpecentes foi confirmada pelo tenente.

Os policiais apreenderam as drogas depois que elas foram transferidas a um carro de placa PHK-2905, no instante em que o veículo saía do porto.

“Foram apreendidos 32 tabletes de suposta maconha. O carro foi levado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Os entorpecentes estavam guardados dentro de um bolsa e caixa térmica, com café em pó e naftalina, substâncias que disfarçaram o odor das drogas”, disse o tenente.

Os dois homens presos não têm passagem pela polícia e não apresentaram resistência no momento da prisão. A dupla afirmou à polícia que o destino dos entorpecentes era o bairro da União, conforme Johnes.

A Polícia Civil do Amazonas (PCAM) dará prosseguimento às investigações relacionadas ao caso