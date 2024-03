O documentário ‘Nada Será Como Antes – A Música do Clube da Esquina’ chega ao Cine Casarão – espaço dedicado à Sétima Arte do Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI) – nesta quinta-feira (28), com a primeira exibição marcada para às 19h30. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada via Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

‘Nada Será Como Antes – A Música do Clube da Esquina’, dirigido por Ana Rieper, trata sobre o grupo de artistas responsáveis pela criação dos álbuns ‘Clube da Esquina 1 e 2’. O longa mostra o processo criativo dos músicos, incluindo lugares, pessoas e outras referências que influenciaram a criação das canções. As reexibições irão ocorrer na sexta-feira (29), às 15h30, e no domingo (31), às 18h.

Confira o trailer:

A outra estreia desta quinta-feira, às 17h45, é do filme ‘A Matéria Noturna’, de Bernard Lessa. Jaiane trabalha como motorista de aplicativo em Vitória, Espírito Santo. Ela atravessa um período difícil, rejeitando companhias, até conhecer Aissa, um homem de Moçambique que trabalha embarcado, mas passa alguns dias pela cidade. Aos poucos, os dois solitários se aproximam. As reexibições serão na sexta-feira, às 17h, e no domingo, às 16h. Veja o trailer:

Ainda na programação do Cine Casarão, o público poderá conferir ‘Dias Perfeitos’ (quinta, às 15h30; sábado, às 19h), ‘Saudosa Maloca’ (sexta, às 19h; sábado, às 17h) e ‘Lilith’ (sábado, às 16h30; domingo, às 19h30).

Música

Para quem quer curtir uma boa música, o Casarão de Ideias conta, também, com o Jardim de Roselle, espaço gastronômico localizado no terraço do prédio histórico. A programação musical começa na sexta-feira, às 18h, com a violinista Agnes.

Já no sábado, também a partir das 18h, a atração musical será o duo Rômulo & Dayan. E encerrando o final de semana, no domingo, às 18h, o DJ Marvin comanda o espaço. Nos três dias é cobrado couvert artístico no valor de R$ 5, por pessoa.