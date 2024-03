Empreendedores apostam em novas tendências de negócios com estabelecimentos temáticos em Manaus. Docerias eróticas, cafeterias com temas diversos e regionais estão entre os diferentes locais que vale uma visita para desfrutar dos ambientes e se deliciar em um roteiro gastronômico.

A turismóloga especialista em marketing e confeiteira de mão cheia, Suzy Braga se inspirou no Museu do Sexo em Amsterdam para a criação da doceria Crepiroka, que iniciou os serviços virtualmente em janeiro e neste mês inaugurou o espaço físico, na Rua Barão de Ladário, nº 2, ao lado da Arena Amadeu Teixeira. A entrada de menores de 18 anos é proibida.

“Achei incrível a versatilidade da temática erótica que existe na cidade (Amsterdam) e pensei que seria interessante trazer para Manaus um empreendimento que brinque com o tema de maneira humorada e claro, deliciosa. Agora somos a primeira confeitaria erótica da cidade”, explicou.

Segundo Suzy, a loja física foi uma “consequência natural” do sucesso da loja virtual. “Nosso principal indicador desse sucesso tem sido a fidelização dos clientes, com boas avaliações, repetições de pedidos e cobrança pela loja física. Estamos muito felizes com a receptividade que o empreendimento tem tido”, afirmou.

O cardápio conta com crepes em formato fálico com opções de recheios e coberturas variadas com nomes que brincam com a temática sensual como “Peguete, Contatinho, Tinder, Nude, Arco-Íris”, que custam entre R$ 19 e R$ 32. “Eu mesma desenvolvi a receita da massa com inspiração nos waffles belgas e as coberturas variadas de blends de chocolates nobres”, relatou a confeiteira, afirmando que em breve o estabelecimento também terá as “crepepekas”.

Sobre críticas quanto ao seu negócio, Suzy destacou que já estava preparada. “Acredito que pessoas são diversas e que opiniões também podem ser. Só não admitiremos que críticas cruzem o limiar de algo criminoso, como homofobia, assédio sexual, ato libidinoso etc”, ressaltou.

Com a mesma proposta, a doceria erótica La Pirocaria também inaugurou neste mês de março, na Avenida Tancredo Neves, nº 1279, Parque 10, ao lado do Salmo 91. "Prepare-se para uma explosão de sabores sensuais. (...) La Pirocaria promete crepes que vão além da provocação. Venha se perder nos prazeres da gastronomia ousada", diz a publicação nas redes sociais do empreendimento que funciona de quarta a domingo de 17 horas às 23 horas com entrada proibida para menores de 18 anos.

Cafeterias temáticas

Proprietária do Magnoly Café, a confeiteira Sinara Machado trabalha há 15 anos no ramo gastronômico, fez vários cursos de especializações e em 2020 realizou o sonho de inaugurar o espaço, localizado R. das Juremas, nº 18, Dom Pedro com funcionamento de 11h às 20h, de segunda a domingo. “A ideia da Magnoly era trazer pra cidade um momento e um local único onde o cliente pudesse viver uma experiência muito bacana e trouxesse uma memória afetiva”, explicou.

A cafeteria trabalha com temáticas e até o dia 15 de março está com o Circus Magnoly, com cardápio exclusivo e o grande carro-chefe é o Natal Mágico. “Agora a gente vai entrar com uma decoração que vai durar outubro, que é onde começa o Natal de novo. Essa temática a gente acredita que traz fluxo. As pessoas gostam de viver experiência, de ter momentos diferentes. A gente acaba trazendo esse diferencial”, disse.

Inspirado nos catcafés de São Paulo e Rio de Janeiro, o Miau Lovers - Gato e Café inaugurou em abril de 2023 e no aniversário de um ano, estará em um novo local mais amplo para atender os clientes e ampliar o espaço para os gatos. “Já faço trabalho há 13 anos com animais de rua e a vontade de poder ter algo onde eles possam ser vistos e ter chance de adoção sempre foi grande”, destacou a médica veterinária Janaína Melo, proprietária do espaço.

A proprietária conta que os adeptos aos felinos vem aumentando e 117 adoções foram realizadas pela loja, ajudando a manter o empreendimento vivo e funcionando. “Os animais vêm de organizações não-governamentais e protetores que resgatam, castram , vacinam , fazem o teste de fiv e felv, exame de sangue e aí sim o gatinho entra por 4 semanas para tentar adoção. A fila dos gatinhos sempre está bem grande devido a grande demanda de abandono em nossa cidade”, relatou.

Atualmente, localizado Rua Nova Prata, nº 98, Nossa Sra. das Gracas, funcionando de segunda a sexta de 10h30 às 18h30 e no sábado de 11 horas às 18 horas, o Miau Lovers vai se mudar para a Avenida Umberto Calderaro (antiga Paraíba) com espaço para ler livros, fazer aulas de ioga e interagir com os gatinhos.

Cafés Regionais

Os cafés regionais estão inovando para atrair o público, o Dona Pitanga Sabores, situado na Rua Marquês de Muritiba, nº 489, Parque das Laranjeiras, fica dentro de uma loja de flores e plantas, a Flora Jardinando. Com cardápio variado de delícias amazônicas, funciona de terça a sexta de 7 horas às 11h30 e 14h30 às 19 horas. Já aos sábados, domingos e feriados de 7 horas às 12 horas.

Com três unidades em Manaus, o Café da Naíza está aberto há 10 anos com funcionamento de 06 horas às 20 horas repleto de comidas tradicionais do café da manhã do amazonense. Na unidade localizada no Parque 10, a proprietária, Naíza Serrulha investiu na temática amazônica com esculturas de animais e árvores para atrair os clientes. “Queríamos evidenciar a nossa cultura regional de fato. Foi feito por vários artistas, inclusive um deles é de Parintins”, pontuou.