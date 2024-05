O Tribunal de Contas do Amazonas, por meio da Diretoria de Assistência Militar (Diam), realizou a entrega dos donativos recebidos durante a campanha em prol do Rio Grande do Sul à Força Aérea Brasileira. A entrega aconteceu na manhã desta quarta-feira (22), no Aeroporto Ponta Pelada.

Durante a saída dos donativos da Corte de Contas, os servidores voluntários se reuniram para um momento de prece, louvores, e apoio à população do Rio Grande do Sul.

Idealizada pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, a campanha teve duração de nove dias e conseguiu arrecadar 11,8 toneladas de itens como roupas, água, ração e outros acessórios. A ação foi executada pela Corregedoria, Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), e setores voluntários do TCE-AM.

A Diretoria de Assistência Militar viabilizou o transporte dos donativos ao estado gaúcho após tratativas com o 7º Comando Aéreo Regional da Força Aérea Brasileira. A previsão é que o transporte aéreo ocorra nos próximos dias.

Mobilização pública

A mobilização dos servidores da Corte de Contas incentivou outras instituições e a sociedade civil do Amazonas. A empresa privada Samsung e a Associação dos Auditores Fiscais do Amazonas realizaram doação de alimentos e roupas.

Já as doações do público externo acumularam mais de 22 mil itens, incluindo materiais de higiene, alimentos não perecíveis, água mineral, roupas de cama, vestimentas, brinquedos, acessórios, além de valores em espécie.