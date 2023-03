Uma das críticas mais contundentes contra políticos é a de que eles não saem de seus gabinetes pois não sobreviveriam sem o ar-condicionado e o cafezinho quente. Por longos anos isso foi a mais incontestável verdade e manteve parlamentares cada vez mais distantes do povo.

No entanto, de forma surpreendente, o atual presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André (PSC), de forma inteligente, resolveu quebrar o paradigma e criou a Câmara Cidadã, que vai às ruas oferecendo mais de 30 serviços gratuitos à população. Nesta quinta e sexta-feira, dias 30 e 31 de março, o parlamento municipal chegou mais perto do povo e os vereadores trocaram os paletós por camisetas e foram ao Estádio Carlos Zamith, bairro Coroado, zona leste de Manaus, ouvir as demandas da população.

Enquanto isso, profissionais entravam em ação para atender a demanda nas áreas de saúde, cidadania, social e até tratamento de beleza.

Perto do povo

O presidente da Câmara Municipal, Caio André cumpriu o que prometera.

Em seu primeiro dia, a Câmara Cidadã utilizou a estrutura de 750 metros quadrados armada no estádio para oferecer ao público emissão de 2ª via de RG, cadastro para empregos, emissão de carteira digital de trabalho, inscrições em cursos profissionalizantes, atendimento psicológico, fisioterapia, castração de animais e atendimento à mulher.

Leque de opções

Além disso também foram disponibilizados serviços como corte de cabelo, design de sobrancelhas, massagem, esmaltação, entre outros.

Ainda, concessionárias como a Águas de Manaus e a Amazonas Energia, além da operadora Claro, também vão atender a população durante os dias.

Recepção pífia

Meia dúzia de gatos pingados aguardavam Bolsonaro no aeroporto

Jair Bolsonaro quebrou a cara em seu retorno ao Brasil.

O ex-capitão, que esperava ter uma recepção estrondosa de extremistas apoiadores, gritado “ mito” de verde-amarelo, encontrou apenas cerca 100 gatos pingados no aeroporto.

*

Após enfrentar um grande fiasco na frustrada recepção em seu retorno, quando cerca de 100 apoiadores o aguardavam no saguão do aeroporto internacional de Brasília, Bolsonaro fez um discurso pífio, se esquivando em se colocar como líder da oposição.

Começou o mimimi

Dessa forma, Jair começou o "mimimi", termo muito usado por ele para se referir a opositores quando estava na Presidência.

Inconformado e acostumado a regalias, o ex-capitão reclamou de uma suposta perda de privilégio imposta pelo governo Lula.

Choromingando

Em reunião com quadros do PL na sede do partido ainda na manhã desta quinta-feira (30), esparramado sobre uma mesa e em tom choroso, Bolsonaro acusou o governo Lula de tirar dois carros blindados que ele teria direito antes das férias nos EUA.

*

— Até segunda- feira, eu tinha direito a dois carros blindados. Após o anúncio da chegada aqui, a Casa Civil retirou –, choromingou Jair em vídeo divulgado em suas redes.

PCC nem cita ele

Em seguida, ele segue sua tática de tentar se colocar como alvo do PCC - organização criminosa que ele mente para ligar ao PT.

Bolsonaro sequer é citado na investigação sobre os planos da facção para assassinar autoridades.

— Agora é a mesma coisa. A gente vê acontecer essa questão do PCC, planejando, etc. A gente fica preocupado –, disse o ex-presidente, que

Agora é lei

O prefeito de Manaus, David Almeida, sanciona, nesta sexta-feira (31), às 11h30, o Projeto de Lei nº 375/2022, que proíbe a instalação de medidores aéreos de energia e dá outras providências.

O projeto é de autoria do presidente da Câmara, Caio André, e foi aprovado por unanimidade.

O canto de Djuena

Djuena Tikuna canta para estudantes norte-americanos

A cantora e compositora Djuena Tikuna, considerada uma das principais artistas indígenas do mundo, compartilhou sua arte, saberes e história, na manhã desta quinta-feira (30/03), com a comitiva de 80 estudantes-músicos do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

*

Os estudantes norte-americanos estão no Amazonas para um intercâmbio de imersão cultural e tecnológica entre artistas brasileiros e os estudantes-músicos do MIT.

Vida índia

Djuena contou um pouco de sua história, cantou canções de seu repertório e conversou com os estudantes-músicos sobre a cultura e as músicas Tikuna, fazendo uma integração de conhecimentos com eles.

*

— É muito importante esse encontro e esse intercâmbio para eles conhecerem nossa realidade. Estamos em um lugar onde lutamos pela preservação. Então, eles vieram aqui para conhecer nossa conexão com a natureza e a nossa realidade –, afirmou Djuena.

Átila defende potássio

O deputado Átila Lins (PSD-AM) bateu na porta do gabinete do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para pedir apoio à exploração de potássio no município de Nova Olinda do Norte, no Vale do Rio Madeira.

*

O prefeito de Nova Olinda do Norte, Adenilson Reis, também participou da audiência com o vive-presidente.

Lula decidirá

Em vídeo, que circula no Instagram, Alckmin disse que moverá

gestões junto ao presidente Lula para que a Petrobras explore as reservas de Nova Olinda.

Ou então permita que outra empresa o faça, beneficiando o Estado do Amazonas.

China aplaude Dilma

Dilma Rousseff já teve a primeira reunião com os diretores do Banco dos Brics

A China afirmou que a decisão do Brasil de nomear Dilma Rousseff para o cargo de presidente do NDB (conhecido como Banco dos Brics) é um sinal de que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva quer fortalecer o bloco formado por Rússia, África do Sul e Índia, além de Brasil e China.

*

Numa coletiva de imprensa nesta quinta-feira, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China elogiou a chegada de Dilma ao banco, com sede em Xangai.

Posse com Lula

Dilma já assumiu os trabalhos no Banco dos Brincs.

Mas a cerimônia de posse que estava marcada para ocorrer foi adiada para permitir a presença de Lula.

*

O presidente cancelou a viagem para a China nesta semana por conta de uma pneumonia.

Pecados do agronegócio

Em conversa com empresários brasileiros e chineses em Pequim (China), o presidente da Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana, relacionou a pecuária e a produção de grãos no Brasil com problemas ambientais, como o desmatamento da Amazônia.

*

— Nós, brasileiros, deveríamos parar de dizer fora do Brasil que o país não tem problema ambiental. Nós temos. Faz muito tempo –, declarou para a plateia composta com grandes empresários do setor.

Veja o contraste

A China é o maior parceiro comercial do Brasil.

As declarações do petista Jorge Viana contrastam com o posicionamento do ministro Carlos Fávaro (Agricultura), que se manifestou na véspera com otimismo sobre o agronegócio brasileiro. O ministro tenta ampliar as exportações e os negócios com empresários chineses.

ÚLTIMA HORA

PRA DEIXAR DE SER LESO

Nelson Piquet vai pagar indenização de R$ milhões para o campeão Lewis Hamilton

Racista e homofóbico: Nelson Piquet vai pagar caro por ter atacado Lewis Hamilton

Lewis Hamilton exaltou nesta quinta-feira a decisão judicial que impôs uma indenização milionária ao ex-piloto Nelson Piquet por falas consideradas racistas e homofóbicas.

O tricampeão mundial da Fórmula 1 foi condenado na semana passada, em primeira instância, a pagar R$ 5 milhões.

“Eu gostaria de agradecer ao governo brasileiro. Acho que é incrível o que fizeram ao responsabilizar alguém, mostrando às pessoas que isso (preconceitos) não é tolerável”, declarou o piloto da Mercedes, em Melbourne, onde disputará no fim de semana o GP da Austrália de F-1.

“Racismo e homofobia não são aceitáveis. E não há espaço isso em nossa sociedade. Então, eu amei que estejam mostrando que defendem uma posição”, comentou o inglês. “E ainda credito que, de forma geral, não devemos dar plataforma para pessoas que estão cheias de ódio.”

*

Hamilton se refere às entrevistas concedidas por Piquet a um canal no YouTube, em 2021. Na ocasião, o ex-piloto fez comentários racistas e homofóbicos ao se referir a Hamilton e ao alemão Nico Rosberg, ex-companheiro de Mercedes e ex-rival do inglês.

ORGULHO

Fortuna de Anitta é de US$100 milhões, o que equivale a cerca de R$ 553 milhões

Larissa de Macedo Machado, mais conhecida como Anitta, que nesta quinta-feira (30) está completando 30 anos de idade, além de uma carreira de sucesso, a cantora acumulou um patrimônio milionário. Além de cantora, Anitta também é empresária. Segundo informações da Forbes, a fortuna da artista é de US$100 milhões, o que equivale a cerca de R$ 553 milhões. O patrimônio de Anitta conta com empresas, imóveis, carros de luxo, marcas com seu nome, entre outros empreendimentos.

VERGONHA

TCU (Tribunal de Contas da União) concluiu que houve superfaturamento na compra de Viagra pelas Forças Armadas durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e determinou a devolução de R$ 27,8 mil aos cofres públicos.

O processo é resultado de representação feita em abril de 2022 pelo ex-deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) e pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO). O documento apresentado por eles revelou que o superfaturamento chega a 143%. O problema aconteceu na compra feita pelo Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. O TCU deu prazo de 90 dias para que a unidade "adote as medidas administrativas pertinentes para apuração do débito e obtenção do ressarcimento do dano causado ao erário, em valores atualizados".