Dito & Feito: VADE RETRO! – Leão 14 é americano, mas quer distância de Donald Trump

O cardeal Robert Prevost foi eleito pontífice da Igreja Católica nesta quinta-feira (8/5) e, apesar de ser o primeiro papa norte-americano, Leão 14 viveu a maior parte de sua vida no Peru e já se posicionou contra o governo de Donald Trump pelas redes sociais.

Em fevereiro deste ano, Prevost reagiu publicamente a uma declaração do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmando que ele estaria “errado” ao dizer que haveria uma hierarquia para “amar ao próximo”.

— Existe um conceito cristão de que você ama sua família, depois ama seu próximo, depois ama sua comunidade, depois ama seus concidadãos e, depois disso, prioriza o resto do mundo –, disse Vance. A atitude do político atraiu críticas do cardeal norte-americano, que residia no Peru à época.

— Jesus não nos pede para classificar o nosso amor pelo outro –, respondeu o novo pontífice.

Após a divulgação do resultado do conclave, Trump parabenizou Leão 14.

— Parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro papa americano.

Que emoção e que grande honra para o nosso país”, disse ele.

— Estou ansioso para conhecer o papa Leão 14. Será um grande momento! – publicou.

Novo Papa ignorou…

Correspondente da rede Globo e especialista sobre o Vaticano, Ilze Scamparini cutucou ao vivo que, pra início de conversa, Robert Francis Prevost não respeitou um desejo do papa Francisco (1936-2025):

Ele ignorou nome sugerido pelo falecido a seu sucessor.

…conselho de Francisco

— Um desejo do papa Francisco, ele já não satisfez, porque o papa Francisco por duas vezes se referiu ao sucessor dele como João 24. Ele preferiu Leão 14. Vamos ver o que isso vai significar –, alfinetou a jornalista.

Por que um americano?

Responsável por revelar sobre o medo de Francisco de ver Donald Trump exercendo influência na escolha do novo papa, Scamparini enfatizou:

— O que a gente precisa entender agora é por que um americano pela primeira vez na história. Embora esse seja menos americano entre os americanos.

Divergências

A jornalista lembra que houve divergências entre o papado de Francisco e o governo americano, então por isso não se esperava tanto um papa americano.

— Mas quem sabe ele possa ajudar a diminuir essa distância entre o pensamento da Santa Sé, do próprio governo italiano e do governo americano. Acho que ele pode ser um grande instrumento para isso também?

O deboche de Trump

Como diz o velho ditado, brincadeira tem hora.

O presidente dos EUA, Donald Trump foi alvo de uma enxurrada de críticas ao postar uma imagem gerada por Inteligência Artificial de si mesmo como papa.

O desaforo provocou críticas da comunidade católica poucos dias antes do início do conclave para eleger o sucessor do papa Francisco.

Quero ser papa

Trump, que dias antes brincou dizendo que “gostaria de ser papa“, postou a imagem digitalmente manipulada de si mesmo vestindo uma batina branca, com o dedo indicador levantado, em sua plataforma Truth Social na noite de sexta-feira.

Desrespeito à igreja

A imagem foi então compartilhada novamente pela Casa Branca em sua conta oficial no X.

A cerimônia ocorreu menos de uma semana depois de Trump, que não é católico, ter comparecido ao funeral de Francisco no mês passado. O Vaticano ainda está em luto oficial pelo papa.

Perguntar não ofende

Faltou respeito por parte do abusado presidente norte-americano. Mas, por acaso, Trump respeita alguém?

Relações perigosas

Em uma série de operações que levantam questionamentos sobre a gestão de recursos públicos, o Banco da Amazônia (Basa) realizou investimentos arriscados de R$ 40 milhões em letras financeiras do Banco Master durante 2024.

E o que é pior, mesmo sabendo que naquele momento o Master já estava sob escrutínio do Banco Central devido a suas práticas agressivas de captação.

Braga indicou

O presidente do Basa, Luiz Moreira Lessa, foi indicado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), estabelecendo uma conexão política direta com a gestão da instituição.

Quem assume o rombo?

A situação torna-se ainda mais delicada considerando que o Banco Master está em processo de negociação com o BRB (Banco Regional de Brasília), deixando incertezas sobre quem assumirá a responsabilidade pelos títulos adquiridos pelo Basa.

Contas bloqueadas

O advogado-Geral da União, Jorge Messias, anunciou nesta quinta-feira (8/5) medidas jurídicas contra associações que teriam participado da fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo ele, 12 associações suspeitas de receber repasse de aposentadorias sem a autorização dos eneficiários terão seus bens bloqueados. Essa medida também abrangerá os diretores dessas associações.

Quebra de sigilo

Além do bloqueio de bens, a AGU solicitou à Justiça quebra de sigilo bancário e fiscal das entidades e dirigentes envolvidos.

Também foi pedido o bloqueio de atividades financeiras, o que inclui as operações de cartão de crédito dos diretores dessas associações.

IA, ferramenta da fraude

Quando se trata de novas tecnologias, todo cuidado é pouco.

Especialistas alertam que a combinação entre IA generativa e técnicas tradicionais de engenharia social criou um ambiente ideal para a proliferação de fraudes, principalmente no ambiente digital e por telefone.

Uso criminoso

A Inteligência Artificial (IA) tem transformado positivamente diversos setores — da medicina à comunicação.

No entanto, essa mesma tecnologia também tem sido usada por criminosos para aplicar golpes cada vez mais sofisticados, difíceis de detectar e com consequências devastadoras para as vítimas.

Clonagem de voz

Um dos tipos de golpe que mais cresceu nos últimos meses é o da clonagem de voz.

Com poucos segundos de áudio capturado — muitas vezes retirado de vídeos em redes sociais ou áudios enviados por aplicativos de mensagens — criminosos conseguem criar cópias realistas da voz de uma pessoa.

Golpe da voz

Essas vozes são usadas em chamadas falsas para familiares, amigos ou até instituições financeiras.

Em muitos casos, pais e mães recebem ligações de supostos filhos em pânico, pedindo dinheiro com urgência por estarem “em perigo”.

A voz soa convincente, e o desespero emocional aumenta a chance de a vítima cair no golpe.

Golpe do deepfake

Outro recurso cada vez mais utilizado é o deepfake, técnica que permite criar vídeos falsos com rostos e expressões realistas.

Em um golpe recente registrado na Ásia, um executivo transferiu milhões de dólares após participar de uma videochamada com pessoas que pareciam ser seus colegas de trabalho — mas eram, na verdade, avatares gerados por IA.

ÚLTIMA HORA

STF SOLIDÁRIO – Ministro se reuniu com a oficial de justiça que intimou Bolsonaro dentro do Hospital

Ministros do STF solidários com oficial de Justiça constrangida pr Bolsonaro

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, se reuniu na quarta-feira (7) com a oficial de justiça Cristiane Oliveira, responsável pela intimação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dentro do Hospital DF Star, em Brasília. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, também participou do encontro.

O STF divulgou o encontro e creditou a profissional como “alvo de constrangimento no exercício da função de servidora pública”. Quando intimou Bolsonaro, Oliveira foi filmada e questionada pelo ex-presidente sobre o processo em que é alvo. A imagem da oficial de justiça foi divulgada, depois, nas redes sociais de Bolsonaro e criticada por entidades da categoria.

O STF informou que Barroso prestou solidariedade à servidora em nome da Suprema Corte.

— Somos solidários e estamos ao lado de vocês [oficiais de justiça] para garantir o apoio e o suporte necessários para o cumprimento das funções, que são essenciais ao Supremo Tribunal Federal –, disse.

ORGULHO

Dom Aloísio Lorscheider: brasileiro não aceitou ser papa em 78

A possibilidade de termos um papa brasileiro quase se concretizou no conclave de 1978. O então arcebispo de Fortaleza, dom Aloísio Lorscheider, chegou a receber votos suficientes para assumir o cargo máximo da Igreja Católica, mas recusou por motivos de saúde. A revelação foi feita pelo escritor e teólogo Frei Betto, com base no relato de um cardeal que participou da eleição e preferiu manter o anonimato.

Dom Aloísio era uma figura respeitada no cenário religioso e social, conhecido por seu compromisso com os pobres e a justiça. Sua decisão de não aceitar o papado mostra um gesto de responsabilidade e humildade, mesmo diante da possibilidade histórica de se tornar o primeiro papa brasileiro.

VERGONHA

Gilvan da Federal: Deputado bolsonarista pagou pelos ataques misóginos e machistas

O deputado bolsonarista Gilvan da Federal (PL-ES) teve o mandato suspenso por três meses por ataques misóginos e machistas contra

contra a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, em uma audiência pública da Comissão de Segurança da Câmara. Por duas vezes, Gilvan usou a palavra para relembrar codinomes presentes em planilhas da Odebrecht, reveladas pela Operação Lava Jato como provas de registros de repasses irregulares a políticos.

O deputado repetiu, nas duas ocasiões, o apelido “Amante”. que, segundo investigadores da Lava Jato, serviria para identificar Gleisi Hoffmann. Ele também fez reiteradas referências ao codinome “Lindinho”, que a Lava Jato diz ser Lindbergh Farias (PT-RJ), deputado e atual companheiro de Gleisi. Ao se referir pela segunda vez à planilha da Odebrecht, ele foi além e afirmou que a pessoa apelidada de “Amante” deveria ser “uma prostituta do caramba”.

OUTRAS PALAVRAS