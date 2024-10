Matéria publicada nesta quarta-feira, na coluna de Bela Megale, do jornal O Globo, revela que a cúpula das Forças Armadas se prepara para “enfrentar tempos difíceis pela frente”, com o indiciamento de militares de alta patente, a maioria da reserva, no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado para evitar a posse do presidente Lula.

De acordo com as fontes da colunista, um nome tem mobilizado investidas dos fardados: o general Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) na gestão de Jair Bolsonaro.

Megale descreve que em conversas reservadas, integrantes das Forças Armadas tentaram mostrar o desconforto que o indiciamento de Heleno pela Polícia Federal pode gerar na caserna. “Não tiveram sucesso. Os investigadores estão convictos de que têm elementos suficientes para imputar crimes ao general da reserva envolvendo a tentativa de golpe”.

Juntos e enrolados

O indiciamento de Heleno virá acompanhado de nomes de peso, como os generais Walter Braga Netto, que foi vice na chapa de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e o almirante Almir Garnier Santos.

Indiciamento este mês

Bela Megale comenta que sempre que militares entram na mira das investigações, a “cúpula militar se vê pressionada por parte dos integrantes das Forças a defender os seus”.

*

“Mas também sabe da obrigação de respeitar as determinações da Justiça”.

O indiciamento vai ocorrer ainda neste mês antecipa a articulista.

David dá o troco a Bolsonaro

Estava demorando mas, finalmente, o prefeito reeleito David Almeida (Avante) deu um “cascudo” de leve no ex-aliado Bolsonaro, que preferiu o capitão Alberto Neto (PL).

*

Bolsonaro não só colocou David para escanteio como foi deselegante no comício que fez em Manaus, chamando, inclusive, o prefeito de “Pinóquio”.

Escolha equivocada

O prefeito alfinetou, nesta segunda-feira, o ex-presidente dizendo que o imbrochável fez uma “escolha equivocada” na cidade.

— As urnas confirmaram o que eu falei. A cidade de Manaus deu uma resposta grandiosa nas urnas – disse David CNN Brasil.

O inferno é aqui mesmo

Está ficando cada dia mais complicado trafegar na avenida Cosme Ferreira no sentido Bola do Coroado.

Única via de escoamento da Zona Leste em direção ao Centro, o volume de veículos, a quantidade alucinante de motocicletas e os constantes engarrafamento tornaram o trânsito naquela área um exercício de paciência.

“Faixa” de motoboy

Av. Cosme Ferreira: Motoqueiros usam o meio fio como pista, E os pedestres?

Além da pista ser estreita, carretas de até 26 metros de comprimento ocupam todo o espaço, o que obriga os motoqueiros a transformarem o meio fio, o único espaço para pedestres, em “pista alternativa”.

Márcio não ia gostar

A muvuca da avenida André Araújo ficou ainda mais complicada depois da construção do viaduto “Márcio Souza”.

O grande escritor que nos deixou recentemente deve estar dando cambalhotas no túmulo.

Avenida estresse

Se alguém duvidar do que estamos narrando – ou achar que estamos exagerando –, é só dá uma passadinha por lá entre as 07h às 09h da manhã. Ou então, das 16h as 19h.

É de estressar até monge tibetano.

Sai Fausto

Governador Wilson Lima e o deputado Fausto: fim da lua de mel

Parece que o governador Wilson Lima (União) resolveu dar um “choque de ordem” na casa.

Sem qualquer explicação lógica, o Secretario de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Fausto Júnior (União) deixou o governo e está de volta a Brasília para reassumir o seu mandato de deputado federal.

Entra Marcellus

Com a saída de Fausto, Marcellus Campelo, titular da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), assume a pasta.

Volta Pauderney

Isto significa dizer que Pauderney Avelino (União) , que havia voltado á Câmara dos Deputados na condição de suplente, está novamente sem mandato e de volta a Manaus.

Vida dura a de suplente, hein?

Tucunaré símbolo

Tucunaré: o símbolo da pesca de esportiva

Símbolo da pesca esportiva em Manaus, o tucunaré só poderá ser pescado na modalidade de “pesque e solte”, protegendo a espécie e garantindo a sustentabilidade dos recursos naturais para as futuras gerações.

*

É o que estabelece o Projeto de Lei de autoria do vereador William Alemão (Cidadania), que já começou a tramitar na Câmara Municipal de Manaus.

Turismo de pesca

Para o autor do projeto, a pesca esportiva é um dos pilares do turismo no Amazonas e, ao adotar o tucunaré como símbolo dessa prática, “estamos não só fortalecendo a economia, mas também promove a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável”.

*

— Esse projeto visa corrigir distorções legais que restringiam o acesso dos turistas ao tucunaré, um dos peixes mais procurados para a pesca esportiva no Brasil,– observa Alemão.

Mulher peladona…

Mulher pelada invade o Planalto e tenta falar com Lula

Uma mulher, que não foi identificada, tirou as roupas nesta quarta-feira (30) na recepção do Palácio do Planalto . Ela começou a se despir depois de passar pelo detector de metais do prédio. Segundo informações, ela falava frases desconexas, e pediu para falar com o presidente Lula .

… tenta falar com Lula

Os seguranças a contiveram, enquanto uma funcionária levou a mulher para o banheiro para conversar.

Lá, ela se vestiu e seguiu para atendimento com a equipe médica.

*

Segundo a Secom ( Secretaria de Comunicação ) do Palácio, ela foi atendida e encaminhada para o Hospital de Base.

Sem lenço sem documento

De acordo com o órgão, a mulher citou o programa Minha Casa, Minha Vida e pediu para ser recebida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

*

O governo explicou que ela retirou a roupa quando a recepção do Planalto pediu um documento de identidade, que não foi entregue.

ÚLTIMA HORA

FALOU SEM PROVAR – Oposição pede impeachment de Tarcísio após fala sobre PCC

As bancadas do PT e do PSOL na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) protocolaram nesta quarta-feira, 30, um pedido de impeachment contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O processo ocorre após declarações de Tarcísio, sugerindo um suposto apoio do Primeiro Comando da Capital (PCC) à campanha de Guilherme Boulos (PSOL).

Na avaliação dos deputados, o governador cometeu um crime de responsabilidade ao fazer as declarações. Eles afirmam que não há provas para as acusações e que o governador utilizou o cargo para propagar informações falsas.

*

As bancadas também questionam a falta de envio de supostas provas da associação à Polícia Federal. Ao site IstoÉ, o deputado Paulo Fiorillo (PT) declarou que Tarcísio, antes de fazer tais afirmações, tinha o dever de enviar os documentos

ORGULHO

Wílson Palhares: fez história no jornalismo

O jornalista Wílson Palhares nos deixou na madrugadinha da segunda-feira, 28 de outubro, vítima de duplo rigor: câncer na bexiga e pneumonia. Tinha 86 anos e integrou a turma de 1965 do curso de jornalismo da Cásper Líbero, em São Paulo. Era, portanto, jornalista profissional diplomado e jamais deixou de acreditar na formação acadêmica. Com o advento do fim da obrigatoriedade do diploma alinhou-se firmemente na sua defesa. Foi militante revolucionário contra a ditadura militar que durou de 1964 a 1985 e preso político em 1969-1971, em processo aberto contra militantes da Ala Vermelha do Partido Comunista do Brasil. Trabalhou vários anos na sucursal paulista do Jornal do Brasil, até 1971, e, antes na Folha de S. Paulo. Fez duradoura carreira na Editora Abril, nas revistas Veja, Playboy e Exame

VERGONHA

Ódio Futebol Clube: Ônibus com a torcida do Galo foi recebida a pedradas, em Buenos Aires

Um ônibus com torcedores do Atlético-MG foi alvo de pedradas na noite desta terça-feira (29) quando seguia em direção ao estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina, onde o Galo enfrenta o River Plate pelo jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores. O veículo, que estava sendo escoltado pela polícia, foi apedrejado por torcedores que usavam uniforme do time argentino. Uma janela do ônibus foi quebrada e um torcedor do Galo foi atingido pelos estilhaços do vidro, ficando levemente ferido. Após o ataque, o grupo conseguiu seguir para o estádio em segurança.

