Durante o lançamento do projeto Azulão 950, da Eneva, na base de Jaguatirica, no município de Silves, o diretor-presidente da companhia, Lino Cançado, ainda estava acabando de falar, mas para adiantar o trabalho, o cerimonial colocou o microfone nas mãos do deputado Sinésio Campos (PT), o próximo orador.

E passando por cima do cerimonial o mestre de cerimonia anunciou a plenos pulmões:

— E agora, vamos ouvir o pronunciamento do governadorrrrr Wilsonnnnn Limaaaaaa!

De microfone na mão e já de pé, Sinésio olhou pra cara do apresentador depois para o governador e sapecou:

— Eu posso até ser governador um dia, mas por enquanto ainda é o Wilson Lima, Mas eu chego lá, me aguardem! – disse, fazendo a plateia cair na gargalhada.

Prepara o cofre

Sinésio também deu um cutucão no prefeito de Silves, Raimundo Paulo Gama, lembrado que ele não deveria estar festejando apenas os 5 mil empregos diretos e indiretos que o município vai arrecadar no projeto Azulão 950, de exploração de gás, da Eneva.

— Meu amigo, vocês falou em 5 mil empregos? Estamos falando também de R$ 200 mil/mês de Royalty e R$ 400 mil/mês de ISS – lembrou Sinésio fazendo tilintar a máquina registradora de Silves.

Quebra do monopólio do gás

Do alto de seus sete mandatos de deputado estadual, o petista lembrou também que os investimentos da Eneva, que hoje são realidade em Silves, são frutos da quebra do monopólio do Gás no Amazonas, projeto de sua autoria.

Frutos da luta

De acordo com Sinésio, a quebra do monopólio possibilitou a abertura de novos investimentos também de outras empresas que têm no Amazonas garantia jurídica e política.

— Estou muito feliz e realizado que projetos como esse são frutos de lutas que sempre travamos na busca de novas matrizes econômicas e que participei ativamente dessa história sendo o relator da quebra do monopólio do gás disse o pequeno gigante.

Um hóspede do barulho

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para o ex-presidente Jair Bolsonaro explicar o que estava fazendo na embaixada da Hungria dias após ter o passaporte apreendido.

Um Hóspede do barulho 2

O jornal americano The New York Times divulgou vídeos que mostram que o ex-presidente ficou entre os dias 12 e 14 de fevereiro deste ano na embaixada húngara, em Brasília.

Aqui ninguém me pega

A hospedagem começou quatro dias depois que o passaporte de Bolsonaro foi apreendido pela Polícia Federal na investigação de uma trama golpista no governo do ex-presidente.

Alvo de diversas investigações criminais, o ex-presidente não poderia ser preso em uma embaixada estrangeira, porque o local está legalmente fora do alcance das autoridades nacionais.

Mui amigo!…

Os advogados de Jair Bolsonaro (PL) informaram, por meio de nota, que o cliente passou duas noites na Embaixada da Hungria no Brasil para “manter contatos com autoridades de país amigo”.

A nota, assinada pelo advogado Paulo Cunha Bueno, ressalta o bom relacionamento com o premiê húngaro, Viktor Orbán.

Perguntar não ofende

Ah, quer dizer então que então que, se um dia o ar-condicionado pifar no meio da noite, tiver muito carapanã no quarto ou a mulher expulsar pro sofá da sala, a gente pode ir dormir na embaixada húngara?

Importunação sexual

Tramita na Assembleia Legislativa Projeto

de Lei de autoria da deputada Mayara Pinheiro

(Republicanos) que pune com multa no valor de R$10 mil aqueles que praticarem importunação sexual no Estado.

Os recursos das multas serão destinados às

ações de enfrentamento à violência contra mulher e ao centro de atendimento para mulheres vítimas de violência no Amazonas.

França eterniza Raoni

Orgulho da raça: França concede Legião de Honra para o cacique Raoni

O presidente da França, Emmanuel Macron, está em Belém do Pará. Além da agenda com o presidente Lula, ele deverá condecorar o cacique Raoni com a Legião de Honra, a mais alta distinção francesa.

Personagem emblemática

O líder kayapó se tornou uma das personalidades mais emblemáticas em defesa da preservação da Amazônia.

Décadas de luta

Durante mais de três décadas, Raoni denunciou perante o mundo a Raoni denunciou perante o mundo as ameaças que os povos indígenas sofrem.

E agora, Caiado?

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), está numa sinuca de bico. Acostumado a chamar políticos da esquerda de bandidos, criminosos, desonestos ele agora virou telhado de vidro.

Seu primo, Jorge Caiado, o virou réu pelo assassinato do empresário Fábio Alves Escobar Cavalcante, em 2021.

8 mortes nas costas

E pior é que não é só isso.

O crime de Jorge Caiado, que é assessor da Assembleia Legislativa (Alego), acabou resultando nas execuções de outras sete pessoas para esconder evidências da morte dele – entre eles, uma mulher grávida de 7 meses.

ÚLTIMA HORA

LULA E MACRON EM BELÉM DO PARÁ

Presidentes lançaram plano para arrecadar mais de R$ 5 bilhões que serão investidos em projetos de economia sustentável na Amazônia e na Guiana Francesa

Lula e Macron no Pará: unidos pelo bem da Amazônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta terça-feira (26) o presidente francês, Emmanuel Macron, na cidade de Belém, no início de uma esperada visita de três dias para relançar as relações bilaterais. Em um encontro com significado simbólico, Lula e Macron se reuniram por volta das 16h30 de Brasília na capital paraense, que sediará a COP30 contra as mudanças climáticas em 2025.

Os dois presidentes lançaram um plano que busca arrecadar mais de 5 bilhões de reais para investir em projetos de economia sustentável na Amazônia Legal e na Guiana Francesa.

O plano pretende arrecadar “1 bilhão de euros [R$ 5,38 bilhões] de investimento público e privado nos próximos quatro anos”, segundo o plano de ação divulgado por ocasião da visita de Macron ao Brasil.

Lula fez da luta contra o desmatamento na Amazônia uma prioridade de seu terceiro mandato e a derrubada de árvores caiu pela metade em 2023 em relação ao ano anterior, quando seu antecessor, Jair Bolsonaro, ainda estava no poder. A maior floresta tropical do planeta desempenha um papel-chave na luta contra as mudanças climáticas, ao absorver emissões de dióxido de carbono.

ORGULHO

Para felicidade de todos e das passarelas, Gisele Bundchen cancelou a aposentadoria

Que aposentadoria que nada! Após o anúncio, em 2015, de que se afastaria das passarelas, Gisele Bündchen passou a se dedicar de outras formas à bem-sucedida trajetória profissional. A influência na indústria e o talento continuam fazendo da modelo brasileira uma das personalidades preferidas de grandes marcas. Em entrevista recente, a top model mencionou o início de uma nova fase. Ao The New York Times, a modelo mais bem paga de todos os tempos compartilhou detalhes da vida pessoal. Entre saúde e relacionamentos, a gaúcha abordou os planos para o futuro profissional — e a previsão é de que mudanças estão a caminho.

VERGONHA

Hipócrita: Rivaldo Barbosa com a mãe eo pai de Marielle ” lamentando” a morte da vereadora que mandou matar

Grande hipócrita esse delegado Rivaldo Barbosa, preso como um dos assassinos de Marielle Franco e do motorista Anderson. Quando a vereadora foi executada ele chegou a visitar a sua mãe, Marinete da Silva , dizendo que era uma “questão de honra solucionar o caso”. Ele e os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão foram presos pela Polícia Federal na manhã deste domingo (24).

— É muito difícil – lamentou a mãe da vereadora – Principalmente o doutor Rivaldo, que era uma pessoa que a minha filha confiava e, pra mim, me falou que era questão de honra solucionar o caso. No entanto, ele chancelou uma atrocidade, uma barbárie dessa na noite anterior.

A irmã de Marielle e ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT) reforçou a decepção, durante a entrevista.

—A Marielle confiava nesse cidadão, trabalhava, levava situações do dia a dia da população carioca para ele, e hoje a gente receber esse ataque assim”, lamentou. “Eu tô com o estômago virado.”