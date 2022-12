O cargo de superintendente da Suframa está mais disputado do que braço de bolsonarista em fila de vacinação.

O que corre nos bastidores de Brasília é que estão no páreo os deputados Zé Ricardo (PT), Marcelo Ramos (PSD), o ex-superintendente Thomaz Nogueira, o ex-senador João Pedro (PT). Outros garantem que, quem vai bater o martelo é o senador Omar Aziz (PSD), aliado de primeira hora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

É claro que, se mesmo Aziz o QI (Quem Indica) da Suframa, ele deve optar por Marcelo Ramos, seu aliado na caminhada à reeleição e um dos poucos parlamentares da bancada do Amazonas que teve a coragem de enfrentar Bolsonaro.

Quero mas não quero

Thomaz Nogueira foi superintendente da Suframa quando Omar Aziz foi governador.

No Twitter ele já anunciou que está disposto a participar do debate sobre o futuro do Polo Industrial de Manaus (PIM), mas não necessariamente como superintendente da |Suframa.

*

— Suframa? Não fui consultado, nem estou considerando. Pretendo participar ativamente do debate sobre o futuro do PIM – escreveu Nogueira.

Respeito ao Amazonas

Omar já andou dizendo que até o momento não conversou com o Lula sobre a Suframa.

Mas garantiu, assim que eleito, que Lula dará tratamento digno aos pleitos do Amazonas.

*

— Uma coisa é certa, qualquer coisa sobre o estado do Amazonas, em termos econômicos, ele vai nos ouvir. Não vai tomar decisões sem nos ouvir –, disse logo depois de reeleito senador.

Michelle e Jair separados

Casamento de Michelle e Bolsonaro estaria chegando ao fim

A jornalista Hildegard Angel, do portal JB, publicou em seu perfil no Instagram a notícia de que o presidente da República e a primeira-dama estariam se separando. Michelle, inclusive, já teria procurado um advogado especializado em casos de família.

*

"Michelle Bolsonaro está consultando uma advogada especializada em divórcios de escritório afamado em Brasília. É o que informa um colunista da Capital.

Até que as urnas os separe

De acordo com Hildegard, junto com o Governo de Bolsonaro, o amor de Michelle por ele acabou. Ou seria a paciência?

“Realmente, tudo tem seu limite, e a gente entende. Em termos estratégicos, este momento não poderia ser o melhor”.

Ela sabe de tudo

Melhor Bolsonaro tentar levar para uma separação amistosa.

“Michelle foi testemunha ocular de tudo que rolou por baixo dos panos, pelo meio dos panos, enfim, em toda a trouxa de roupa suja”, diz a colunista.

.

A jornalista do JB diz ainda que, certamente, Michelle tem "argumentos" fortes para sair dessa “muito bem aquinhoada” .

É gueeeeerrra!

“Não sabemos se será tudo na paz ou será esta a “guéééérrra" que Michelle anunciou aos berros que ocorreria, e a gente julgou que fosse na eleição. Agora vemos que aquela disposição para a luta demonstrada é para ser colocada em prática agora nos tribunais”.

“

“Porém, se o casal quiser uma sugestão, é melhor um bom acordo. Bolsonaro sabe que vão-se os anéis e ficam os dedos. Melhor isso do que perder até o pescoço", aconselha Hildergard.

Decolagem autorizada

O Amazonas vai passar a contar com um novo voo direto de Manaus para Bogotá, capital da Colômbia, a partir de março de 2023.

O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima.

A nova rota da Avianca: Amazonas terá voo direto para a Colômbia

Rota turística

O novo voo será operado pela companhia aérea Avianca, que vai oferecer quatro voos semanais em aeronaves da família A320 com capacidade para até 180 passageiros.

*

Para o governador, o novo destino reforçará ainda mais a posição do Amazonas como uma importante rota turística e de desenvolvimento no Brasil.

Terrinha à vista

Wilson Lima também está conversando com a TAP Linhas Aéreas para trazer de volta o voo Manaus-Portugal.

— Então, o estado passa a ficar muito bem servido de voos internacionais. Claro que a gente quer mais, porque o Amazonas está em uma posição estratégica”, avaliou o governador.

Véio do Rio detona Jair

Osmar Prado premiado na Globo: ator se emociona e diz que Bolsonaro fez o povo sofrer

O ator Osmar Prado, de 75 anos, que recentemente brilhou em Pantanal na pele do Velho do Rio, foi eleito pelo público como o melhor ator coadjuvante de 2022 no Melhores do Ano, por seu desempenho na trama de Bruno Luperi.

*

Em seu discurso de vitória durante a premiação da TV Globo, o veterano se emocionou com o seu troféu e alfinetou o governo de Jair Bolsonaro, que saiu derrotado nas eleições presidenciais de outubro.

Povo maltratado

Osmar Prado disse que, com a novela, e, particularmente com o Velho do Rio, conseguiu dar um pouco de alegria para o nosso povo, que foi muito maltratado nesses últimos quatro anos.

*

— Nosso povo foi desrespeitado nesses últimos quatro anos. É preciso que agora, a partir de 1º de janeiro, nós consigamos reconstruir esse país', declarou o ator durante o seu discurso.

Quem tem culpa, tem medo

Falar em Jair – que já vai –, o ex-presidente tem razão em estar se "pelando" de medo de ir para a cadeia.

A Polícia Federal (PF) concluiu que Bolsonaro cometeu crime ao estimular a não utilização de máscaras e divulgar informações falsas sobre a covid-19.

*

O inquérito foi aberto após uma live em que Bolsonaro associou falsamente a aplicação da vacina contra a doença ao desenvolvimento do vírus HIV.

Corre que lá vem Xandão!

A PF também afirmou que Bolsonaro não quis prestar depoimento sobre as acusações abertas a pedido da CPI da covid.

O relatório final foi encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A informação é do jornal O Globo.

ÚLTIMA HORA

PREPARE-SE, IPVA 2023 VAI DOER NO BOLSO

Quem tem carro ou moto já sabe: todo começo de ano é hora de se preocupar com o IPVA. E a notícia para 2023 não é das mais animadoras: o imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores deve ficar 10% mais caro em todo o país.

Tal estimativa de aumento médio foi calculada pela Zapay, uma startup de tecnologia e pagamentos de despesas com veículos. Esse reajuste ocorre devido ao aumento dos preços dos veículos novos e usados. Neste ano, por exemplo, o reajuste médio do IPVA em São Paulo foi de 22,54%.

De um estado para outro pode haver variações na alíquota cobrada do imposto, o que altera o valor final. Em outras palavras, por exemplo, no Pará o IPVA equivale a 2,5% do valor venal do veículo, já em São Paulo, a alíquota é de 4%. Em suma, outro fator que interfere neste cálculo é que cada Detran define também as datas e prazos de pagamento. É o órgão que também define os descontos para quem quitar o imposto à vista.

Cálculo do IPVA 2023

Para se ter uma base do valor do imposto, basta pegar o valor venal do veículo na tabela Fipe de setembro de 2022 e multiplicar pelo valor da alíquota de seu estado. No caso de carro zero, é só substituir o valor venal pelo valor da nota fiscal. Veja a fórmula: Valor do carro em setembro de 2022 x alíquota estadual = IPVA 2023. Por fim, vale lembrar que veículos movidos somente a gás e energia elétrica pagam menos imposto, 3%.

ORGULHO

Bailarinas do Complexo do Alemão vão estudar no Bolshoi

Duas pequenas bailarinas e moradoras do Complexo do Alemão, Rio de Janeiro, foram selecionadas e ganharam bolsas 100% gratuitas para estudarem em uma das escolas de balé mais renomadas do mundo, o Bolshoi, em Joinville, Santa Catarina. As meninas Alessandra Vitoria Costa da Rocha, de 10 anos, e Maria Eduarda Ferreira de Figueiredo, também de 10, conseguiram patrocínio para a viagem e mudança de estado junto com a família. Além de ensino gratuito, as meninas e alunos aprovados também contam com benefícios como alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência/urgência pré-hospitalar.

VERGONHA

O general Hamilton Mourão costuma bater no peito e dizer que age republicanamente, vive falando em democracia, respeito à constituição, estado de direito e o escambau. Mas na hora de dar o exemplo age de forma pequena como o menos dos extremistas bolsonaristas de extrema direita que chafurdam nas portas dos quarteis implorando por um golpe. Com a viagem do ainda presidente Jair Bolsonaro (PL) para Orlando, nos Estados Unidos, devendo ocorrer até a próxima sexta-feira (30), justamente para não ter de comparecer à posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como novo presidente da República, em 1º de janeiro, ficaria a cargo do atual vice-presidente, Mourão, passar a faixa para Lula. No entanto, o general e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, confirmou ao colunista Tales Faria, do Uol, que não passará faixa alguma a Lula. Mourão explicou que se passasse a faixa presidencial ao petista, seria “crucificado” pelos seus eleitores e chamado de “traidor”. Na verdade, o eu falta mesmo é grandeza, não general?