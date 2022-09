Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) mostram que a porcentagem de crianças do 2º ano do ensino fundamental que ainda não sabem ler e escrever, nem mesmo palavras isoladas (como “mesa” e “vovô”), mais do que dobrou de 2019 a 2021, no Brasil.

O balanço do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foi divulgado nesta sexta-feira (16/9) pelo Ministério da Educação. O índice de alunos de escolas públicas e privadas subiu 15% para 34% nesses dois anos, quando as aulas presenciais foram suspensas por causa da pandemia de Covid-19.

Os dados indicam um atraso pedagógico, já que, desde 2019, a Política Nacional de Alfabetização estipula que o processo de aprendizagem da leitura e da escrita aconteça no 1º ano do ensino fundamental, quando os estudantes têm, em média, 6 anos.

Pandemia

O desempenho dos alunos brasileiros no ciclo de alfabetização despencou com o fechamento das escolas por causa da pandemia, mostram os dados de avaliação federal da educação básica de 2021, divulgados nesta sexta-feira (16).

E agora, Jair?

Os resultados frustram aposta do governo Jair Bolsonaro (PL) em atividades de alfabetização em casa, desenvolvidas mesmo antes da pandemia.

As provas do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) foram aplicadas a uma amostra de alunos do 2º ano do ensino fundamental.

*

A queda em língua portuguesa foi bem acentuada, destoando inclusive do prejuízo identificado nas outras etapas da educação básica.

Houve uma perda de 24,5 pontos na proficiência média desses estudantes entre 2019 e 2021. A nota média passou de 750 para 725,5, o que é considerando por especialistas uma queda muito forte.

Mordaça

Uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ao candidato ao governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB-AM), proíbe o empresário de comunicação, Ronaldo Tiradentes e a Rede de Rádio e Televisão Tiradentes Ltda, de continuar disparando um arsenal de denúncias contra o senador.

É pau puro

O confronto entre Braga e Tiradentes vem se arrastando há pelo menos cinco anos.

Em seu programa “Manhã de Notícias” , que vai ao ar diariamente através do rádio e da TV Tiradentes, TV Ronaldo vem mostrando uma sequência de denúncias contra Eduardo Braga sobre a evolução patrimonial do político durante período em que governou o Estado.

Cratera assassina

Uma semana de trabalho para fechar, definitivamente, a cratera da rua Monsenhor Coutinho

Depois da denúncia feita pelo Blog do Mário Adolfo sobre a cratera, na rua Monsenhor Coutinho onde uma mulher perdeu um braço ao cair no buraco e dezenas de veículos foram tragados pelo buracão traiçoeiro, a Manaus Ambiental, enfim, arrumou o estrago.

Cratera assassina 2

Mas fez um serviço mal feito e o asfalto cedeu outra vez, devido a uma infiltração da tubulação de água.

Nesta sexta-feira, 16, voltou a trabalhar para recuperar o prejuízo e colocar fim à novela “ Cratera Assassina”.

Teu passado te condena

Soraya se autoproclamava a 'senadora do Bolsonaro'. Hoje cospe n o prato que comeu

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) ganhou destaque no debate Band/UOL ao criticar o machismo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Se hoje está em lado oposto ao de Bolsonaro, há quatro anos Soraya acumulou 373.712 votos com o mote "A senadora do Bolsonaro" em Mato Grosso do Sul.

Traidora, eu?

Após a repercussão do debate, o colega de Casa e filho do presidente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), classificou Soraya como "traidora.

Soraya devolveu a alcunha ao 01:

—Jamais me curvarei a vocês, TRAIDORES DA PÁTRIA! – devolveu Soraya.

A nau dos desesperados

Desesperado por não conseguir superar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisa – ao contrário, vem oscilando negativamente –, o presidente Jair Bolsonaro está adotando como estratégia atacar Lula com fatos velhos, que já estão superados até mesmo pela justiça.

Já que não pode crescer, a estratégia é bater em Lula para impedir que ele avance mais, a 15 dias da eleição.

Baixaria

Nesta sexta-feira, 16, a campanha de Lula entrou com uma representação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para pedir derrubada do site “Lulaflix.com.br”. O sítio reúne conteúdo contra o petista.

*

O site foi criado em 30 de agosto e traz a mensagem “conheça a verdade sobre o presidiário”.

Fake new não cola

Entre os conteúdos, estão reportagens que mostram Lula como alvo da Justiça, e que relembram antigos escândalos de corrupção envolvendo o petista.

Segundo a ação do PT, o site “traz comprovadas fake news sobre o ex-presidente” e tem “finalidade única e exclusiva de divulgar propaganda eleitoral negativa contra Luiz Inácio Lula da Silva”.

*

Na verdade, Bolsonaro e seus maketeiros querem repetir 2018, quando derrotaram Fernando Haddad à base de fake News. Mas isso não cola mais.

Ouvir antes de agir

O prefeito de Manaus, David Almeida, se reuniu com o presidente da Cooperativa de Permissionários em Transporte Alternativo (Cooptran), Vinícius José “Mineiro”, e outros representantes, nesta sexta-feira (16).

*

Antes de agir, o prefeito optou por ouvir as reivindicações dos permissionários.

Anseios da categoria

A intenção de David é atender aos anseios para melhorar o transporte dos usuários do modal.

— Hoje, ouvimos as solicitações dos trabalhadores do transporte alternativo para que, em breve, possamos apresentar as soluções e as medidas necessárias para que possam ser auxiliados –, disse o prefeito.

Esse não tem jeito

Uma vez bandido, sempre bandido

O ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado de seu filho com a vítima, supostamente “sumiu” com o dinheiro da vaquinha levantada online para quitar a dívida de pensão acumulada em mais de R$ 90 mil de seu filho.

Calote no filho

O atleta foi intimado por oficiais de justiça três vezes nas últimas semanas, mas não o encontraram no endereço informado no cartório de execução penal.Segundo o G1, meses atrás, a Justiça ordenou que ele pague a dívida 90 mil para seu filho e os responsáveis, visto que seu filho Bruninho nunca recebeu uma pensão.

*

Assim, o ex-goleiro tentou reduzir de R$ 90 mil para R$ 30 mil a dívida de pensão que tem com o filho, sob o argumento de não ter todo dinheiro, mas a justiça não aceitou sua nova proposta.

Vaquinha sumiu

Com isso, Bruno chegou a fazer uma “vaquinha” on-line, alegando que o dinheiro arrecado iria para o filho.

No entanto, o montante de mais de R$ 20 mil não chegou à mão de Sônia Moura, avó e responsável legal de Bruninho, e o ex-goleiro está sumido.

Última hora

INDÍGENA QUER MANDATO — É por isso que nestas eleições, o número de candidatos indígenas é o maior desde 2014

Indígenas entram na política para defender direitos na Casa dos homens "brancos"

Vai longe o tempo em que 'índio queria apito'. Ele agora quer ser respeitado, defender sua cultura, sua terra e seu povo. Isso só será possível no Parlamento. É por isso que nestas eleições, o número de candidatos indígenas é o maior desde 2014, quando começou a autodeclaração racial das candidaturas. Naquele ano, 84 indígenas se registraram como candidatos. Em 2018, o número subiu para 134, e agora são 178 candidatos indígenas – sendo 58 para a Câmara dos Deputados. Primeira deputada indígena eleita, Joênia Wapichana (Rede-RR) avalia que o aumento do interesse dos indígenas em se candidatar aprimora a defesa dos interesses desses povos. Em especial, segundo ela, pela deficiência do Estado em levar políticas públicas às comunidades.

*

A deputada entende que o número de candidatos poderia ser até maior, mas falta informação às comunidades de como entrar no processo político. Há também outras limitações, segundo Joênia.

— Principalmente muitos indígenas que vivem na Amazônia vivem em meios rurais e muito longínquos que dependem de transporte fluvial, muitas vezes aéreo, muitas vezes não têm ainda sequer documentos, não têm um sistema de internet para informá-los sobre questões eleitorais, não têm urnas em suas comunidades, que muitas vezes se deslocam para sede de municípios, isso faz com que haja dificuldade em acesso à informação e até mesmo à participação nos direitos políticos –, disse.

ORGULHO

O pequeno Lucas Oliveira Frare Matoso (foto), 10 anos, é autista com altas habilidades em programação. Tanto que o garoto impressionou a Microsoft, em São Paulo. Com poucos meses de vida, ele já falava inglês, e ainda muito pequeno, já sabia ler e fazer cálculos. E após uma visita a Microsoft em São Paulo, ele impressionou o diretor da multinacional ao mostrar que sabe tudo de programação.

— O Lucas tem um conhecimento em tecnologia que é absolutamente impressionante. No prédio nós temos todas as logos do Windows e ele soube me falar todos os anos em que elas foram criadas. Ele, inclusive, já desenhou como será a próxima logo. Ele nos mostrou claramente a paixão dele pela parte de design, marketing e visual –, contou Ricardo Wagner, diretor de Trabalho Moderno na Microsoft Brasil e responsável pela organização do Trabalho Híbrido e Inclusivo.

VERGONHA

Deputada Janaína Paschoal: uma imagem diz mais que mil palavras

A deputada estadual e candidata ao Senado pelo Estado de São Paulo Janaina Paschoal, 48 anos, algoz da presidente Dilma Rousseff, está pagando todos os seus pecados. A candidata, que vai perder a eleição, desabafou esta semana, choromingando, que que a esquerda a tratou melhor na política do que a direita. Segundo a candidata, que teve mais de 2 milhões de votos nas eleições de 2018, ex-aliados preferiram escolher homens que nunca passaram pelas urnas.

— Eu fui tratada como lixo […]. O pessoal da esquerda não cometeria as grosserias que cometeram comigo –, disse Paschoal. Janaina Paschoal não foi escolhida pelo presidente Jair Bolsonaro para ser a candidata ao Senado em São Paulo. O escolhido foi o ex-ministro Astronauta Marcos Pontes (PL). Para concorrer ao governo do Estado, o também ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi a aposta do governo. Aqui se faz, aqui se paga.