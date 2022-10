Quem é o tal do padre Kelmon que foi ao debate da Rede Globo com a missão “divina” de ser laranja de Bolsonaro e bagunçar o coreto?

Kelmon Luis da Silva Souza, 45 anos, do PTB, nunca foi padre nem aqui e nem Peru. Com e 1% das intenções de votos nas pesquisas, ele vem participando dos debates dos candidatos ao Palácio do Planalto por uma exigência da lei eleitoral. A cara de pau é tamanha, que sua “religiosidade” foi questionado por adversários no debate da TV Globo a ponto da candidata Soraya Thronicke (União) ter o chamado de “padre de festa junina”.

O padre fake também chamou a atenção por fazer dobradinha com Jair Bolsonaro (PL) contra o ex-presidente Lula (PT). O fato de se apresentar como sacerdote e usar roupas tal também despertou a atenção da Igreja Católica, que contesta o seu título. Em suas redes sociais, a igreja afirmou que Kelmon nunca foi padre da Igreja Ortodoxa do Brasil, seminarista ou membro do clero em nenhum dos três graus da ordem, que são bispo, presbítero ou diácono.

Bruxo do mal

O taciturno “padre” de filme de terror foi criado pela mente doentia de Roberto Jefferson (PDT), que não pode se candidatar pois foi preso, e resolveu inventar um factoide para substituí-lo.

Pilantra de batina

A história que está por trás do “padre” é cabeluda. Kelmon substituiu de última hora do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), que gastou R$ 1,2 milhão – 97% do dinheiro público que obteve – com uma empresa de um aliado do ex-deputado, a B2C Marketing.

A firma não funciona no endereço que declara à Receita Federal, também não tem um site e, até agora, só prestou serviço para mais dois candidatos do próprio partido.

Lula não teve opção

Alguns condenam Lula, líder nas pesquisas, por ter dado trela ao Padre Kelmon, o laranja que estava ali orientado pelo time de Bolsonaro para desestabilizar o petista.

Outros nem tanto. Acharam que alguém tinha que dar um chega pra lá no falso padre e coube a Lula fazê-lo.

Demoníaco

Dobradinha demoníaca: Bolsonaro repassa o script para o "padre" Kelmon não errar na hora de agredir Lula. O padre não aquietava em nenhum momento e mesmo sendo contido por William Bonner, interrompia o adversário a todo instante.

Ele interrompia Lula em suas respostas, o que deixou o petista e o jornalista irritados.

Impostor

Como paciência tem limite, coube a Lula dar um basta no falso padreco, que já tinha sido mandado para o inferno por Soraya Tronic.

O ex-presidente queixou-se a Bonner dizendo que não dava mais pra debater com uma pessoa que tem um comportamento de “um fariseu e se veste de padre. Não dá!”

— De onde você saiu? Você é um “impostor”! – rebateu Lula, irritadíssimo.

Disfarçado de padre

Lula lembrou que é cristão casado na igreja, batizado, crismado e frequentador de igreja.

— Estou vendo na sua cara um impostor. Alguém disfarçado aqui na minha frente. Só não sei como conseguiu enganar tanta gente! – detonou o petista.

Descaradamente

O blog de Andréia Sadi comentou que Jair e Kelmon demonstraram ter uma relação amigável tanto no ar quanto nos intervalos.

Vídeos registrados pelo blog nos bastidores mostram Bolsonaro e Kelmon conversando, acompanhado por seus assessores, e também sentados lado a lado. Um dos trechos mostra o candidato do PTB entregando um papel ao presidente.

Ônibus grátis

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que a gratuidade no transporte coletivo urbano no dia das eleições, 2/10, é restrita ao sistema convencional.

Vote sem gastar

Logo, o eleitor terá acesso a todas as zonas eleitorais da cidade com viagens gratuitas, no período de 4h às 18h.

A gratuidade obedece ao Decreto Municipal n° 5.399, do dia 28 de setembro de 2022.

Último cartucho

Candidato a deputado federal, Alfredo Nascimento, aquele que foi demitido do Ministério dos Transportes pela presidente Dilma Rousseff e virou bolsonarista desde pequenininho, está apelando para o superado programa “Médico das Família” para tentar retornar á política.

Casinha de boneca

Nascimento já quer ir f alar com o governador eleito e o prefeito para vender as tais “casinhas de saúde”, que foi rebatizada, pejorativamente por Amazonino Mendes de “casinha de bonecas”.

— Se eleito foi procurar o prefeito e o governador para trazer de volta o programa de saúde preventiva – avisou o candidato de Bolsonaro.

Montando o secretariado

Henrique Oliveira (Avante) tem um ego tão grande quanto o seu cabeção.

No último debate ao governo do Amazonas, realizado pela TV Norte, Henrique demonstrou tanta confiança que já está eleito que fez um convite não candidato Israel Tuyuka (Psol), que é médico.

— Tuyuka, eu não estou na linha de frente dos problemas de saúde. Mas, se você aceitar o meu convite para ser meu secretário de saúde a gente resolve.

Destino da Amazônia nas urnas

O combativo senador do Amapá, Randolfe Rodrigues (no traço de JBosco), alertou nesta semana que a Amazônia é uma das principais pautas que entoam as Eleições 2022.

Ele está coberto de razão e lembra que são 334 milhões de hectares do que hoje é considerada a maior reserva de diversidade biológica do mundo que “hoje enfrenta a ameaça de um governo disposto a destruir em nome da economia que privilegia a poucos e prejudica a floresta num todo”.

... na hora de votar!

Randolfe também cutuca que nos últimos quatro anos foram marcados pelo desmatamento em grande escala, desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental; estímulo à violência, à atividades ilegais e prejudiciais à saúde dos que dependem de recursos naturais para sobreviver.

Crueldade

Em sua análise, Randolfe adverte que a negação vai de encontro ao bom senso, à lógica, mas esconde projetos de poder.

— Estamos diante do crescimento da crueldade e ameaças aos povos tradicionais.

Falta o básico: comida

De acordo com o senador da Rede, nosso índios foram obrigados a conviver com ideias falsas sobre sustentabilidade e com o autoritarismo de políticas desenvolvimentistas que dão às elites “poder sobre minorias, exploradas em meio à necessidade de ter o básico: comida na mesa”.

Por fim, o Randolfe Rodrigues lembra.

— Quem não mediu esforços para ir contra o desenvolvimento sustentável não tem a menor autoridade em atuar em favor do meio ambiente.

Perguntar não ofende

Algum candidato ao governo do Amazonas colocou esse alerta – feito pelo senador do Amapá –, na sua pauta de debates?

ÚLTIMA HORA

PENSE NISSO ANTES DE VOTAR – A mais importante eleição de nossas vidas!

Ao tirar seu título de eleitor da gaveta e caminhas rumos às urnas, o eleitor tem, que está consciente da importância desta eleição, neste 02 de outubro de 2022;.

Está em jogo não só a defesa da democracia, mas a oportunidade de tirar no poder um homem que nunca esteve preparado para ser presidente. Nunca esteve preparado, sequer, para ser deputado federal, como demonstrou nos 30 anos de mandato na Câmara dos deputados sem ter aprovado um único projeto. O Brasil pagou um preço muito alto porn uma escolha errada. Os quase 700 mil mortos na pandemia da Covid 19 talvez tivessem uma chance uma chance de viver se o presidente não tripudiasse sobre a vacina e não debochasse da ciência e da vida das pessoas, perdendo tanto tempo para colocar a vacina no braço dos brasileiros.

Como disse esta semana em uma entrevista a ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB): “ esta vai ser a mais importante eleição de nossas vidas”. No Amazonas, muitas vidas seriam poupadas se, ao invés do kit Cloroquina, ele tivesse mandado oxigênio. Quem viveu e chorou nesse triste momento, vendo pessoas morrendo sufocadas, não vão esquecer nunca. Os índios, que tiveram suas terras invadidas por garimpeiros, suas adolescentes estupradas, também não.

Os profissionais sérios do Ibama, ICBio, Funai e Inpi, demitidos injustamente por perseguição política, também nunca vão esquecer nesses quatro anos de barbárie. O recado serve também para os políticos do Amazonas, onde quase todos apoiam e até bajulam o presidente da República, cuja única obra construída no estado é uma ponte de madeira em São Gabriel da Cachoeira que até eu teria vergonha de inaugurar.

VERGONHA

Maluco e nazista: em apoio a Bolsonaro, homem grava vídeoo lambendo fuzil e pregando o golpe

A Polícia Civil de São Paulo identificou o homem gravado lambendo o cano de uma arma de fogo e pedindo para o presidente Jair Bolsonaro 'dar um golpe' como sendo o empresário José Sabatini, de 71 anos. Ele é o mesmo que foi investigado por ameaçar o ex-presidente Lula em um vídeo divulgado em 2021. O 3º Distrito Policial (DP), Campos Elíseos, investiga o bolsonarista pelo porte da arma de fogo exibida no vídeo. A polícia busca agora identificar a data e o local exato da filmagem. Pela análise das imagens, eles acreditam que a gravação tenha sido feita no centro de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, Sabatini tem pelo menos duas passagens anteriores na Justiça por conta de tentativas de homicídio em 1998 e 2005. No vídeo, que viralizou na quarta-feira, o empresário aparece lambendo o cano de uma arma de fogo e caminhando pelas ruas com uma espingarda sob o braço:

— Bolsonaro, tamo junto aí na luta. Vou mandar um recado para você. É uma ordem que eu estou te dando. Na hora que colocar a faixa de vencedor nas eleições, você vai dar um golpe no Supremo e no Congresso. O golpe vai ser esse: eles vão ter de seguir a Constituição – diz o idoso na gravação.

Tamanho um velho e sem vergonha!

ORGULHO

Papa Francisco ganha camisa da seleção brasileira, presente de Ednaldo

No Vaticano para o encerramento da Cúpula Internacional do Esporte, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, se encontrou com o Papa Francisco, a quem presenteou com camisas da seleção brasileira e recebeu palavras de incentivo na luta pela paz mundial no futebol. a visita ao pontífice, Ednaldo Rodrigues entregou duas camisas da seleção após o aperto de mãos, e recebeu a "Declaração do Esporte para Todos", um documento cujo compromisso é incentivar a integração da sociedade por meio do esporte, justamente um dos temas principais da Cúpula Internacional do Esporte, uma iniciativa do Vaticano. Acompanhando as tristes cenas de brigas entre torcedores e mesmo racismo, como a banana atirada em direção a Richarlison no amistoso entre Brasil e Tunísia e os cânticos ofensivos contra Vini Jr., o Papa Francisco chamou a atenção dos participantes das delegações mundiais alertando que o papel fundamental do esporte é na "transformação humana e para a necessidade da união de clubes, atletas e torcedores por um mundo melhor."