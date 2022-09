A cinco dias da eleição, uma onda lulista vem tomando conta da Nação. A pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira, 26, e encomendada pela Globo, mostrou o ex-presidente Lula, candidato do PT à Presidência da República, em primeiro lugar, com 48% dos votos. O petista cresceu um ponto, pois havia registrado 47% na anterior, divulgada em 19/09. Jair Bolsonaro (PL) ficou na segunda posição, com 31% (mesmo percentual da anterior).

Considerando os votos válidos, isto é, desconsiderando indecisos e brancos/nulos, Lula vence no primeiro turno, com 52.7%, contra 34% de Bolsonaro. Na possibilidade de um segundo turno, Lula marcou 54% (54% na pesquisa anterior) contra 35% de Bolsonaro (PL), mesmo percentual da anterior. O presidenciável Ciro Gomes (PDT) conseguiu 6%, na terceira colocação. Ele perdeu um ponto em relação à pesquisa anterior. Em quarto lugar, Simone Tebet (MDB) teve 5% do eleitorado (eram 5% no último levantamento). A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) e o candidato do Novo, Felipe D'Ávila, ficaram com 1% e empatam tecnicamente com Tebet. Os demais candidatos foram citados, mas não alcançam 1% das intenções de voto.

Bolsonaro foi ruim...

Com total falta de compaixão, Jair Bolsonaro Bolsonaro imitou pacientes com falta de ar, em março de 2021, nos “momentos mais dramáticos” da pandemia; Bolsonaro negligenciou a compra de vacinas; apunhalou de todas as formas a Zona Franca de Manaus, tentando acabar com o modelo.

... com o Amazonas!

Quando faltou oxigênio em Manaus ele mandou kit Cloroquina. Bolsonaro também desmontou órgãos de fiscalização do meio ambiente, como Ibama, ICMBio, com isso proliferou a invasão de garimpos em terras indígenas, a poluição de rio por mercúrio; a matança de indígenas; os incêndios na floresta.

Pontezinha de m...

Mas não foi só isso.

A única obra de Bolsonaro no Amazonas foi uma ponte de madeira, em São Gabriel da Cachoeira. Então, como um presidente como este pode ter sido “ bom e grande” para o Amazonas?

Só na cabeça de Alfredo...

Alfredo bolsonarista até o fim

Mesmo diante desses fatos e dessa triste realidade, o candidato a deputado Alfredo Nascimento (PL) só faltou se ajoelhar aos pés do presidente ao enaltecer as “qualidades” do capitão e dizer que ele resgatou a política.

*

— Vossa Excelência resgatou valores, resgatou o que é mais necessário para transformar um País, num País melhor de se viver.

Então, tá!

Na passagem de Bolsonaro por Manaus, emocionado, Alfredo disse com lágrimas nos olhos que Bolsonaro resgatou a confiança e “fez do seu jeito direto e objetivo, dizendo a verdade.”

— O povo se mobilizou e vai dar vitória a Vossa Excelência no primeiro turno –, disse o potiguar Nascimento.

Então tá, hein Alfredo!

Meu irmão, meu candidato

Sob o forte sol do verão amazônico, no domingo, o prefeito David Almeida podia ser visto na carroceria de uma picape dando força à carreta do irmão Daniel Almeida, candidato a deputado estadual.

Para quem se arriscava a baixa o vidro e acenar para o refeito ele gritava em resposta;

— “Tamos” juntos!

Brincar de boi

E por falar vem David, o prefeito lançou, nesta segunda-feira, 26, o “Boi Manaus 2022”.

A programação faz parte das comemorações do aniversário de 353 anos da cidade de Manaus.

Tique nervoso

Ciro Gomes (PDT) deu piti no debate do SBT. Ao ser perguntado pela Tatiana Farah, do Terra, sobre qual seria a posição do PDT em um eventual segundo turno entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), o candidato pulou nas tamancas e aproveitou, claro, para bater em Lula:

— Uma das coisas graves que o lulopetismo corrupto está produzindo no Brasil é a morte do jornalismo. Como é que estamos em um debate, eu me apresentando como candidato a presidente da República, e sou agora convidado a refletir sobre o movimento que eu deveria fazer nesta ou naquela outra direção? Isso, no mínimo, é uma falta de respeito com o eleitor –, disse Ciro Gomes.

Fixação em Lula

Na cabeça de Ciro, agora Lula também é o responsável pela pauta dos jornalistas.

Agora respondam, o que o “lulopetisjmo”, como ele chama, tem a ver com o livre arbítrio da imprensa perguntar o que bem entender?

Depois Ciro não quer se criticado de estar a serviço de Bolsorao, quando foca suas críticas no petista.

Teorias da conspiração

Desde que Lula (PT) cancelou sua presença no debate VEJA, com pool formado também por SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil FM, Estadão/Eldorado, muitas suposições e teorias da conspiração chacoalharam os eleitores.

As explicações para a ausência do candidato englobam de possíveis problemas de saúde até estratégias de campanha. Mas Lula garante que não é nada disso.

Sob as benção do samba: Lula é recebido por Tia Surica, na quadra da Portela

A verdade

Segundo o ex-presidente, ele precisou faltar devido a atividades marcadas anteriormente que não puderam ser adiadas.

— Já tinha marcado dois comícios em São Paulo, um na zona leste e um na zona sul. Não podia faltar meus compromissos –, disse o candidato em evento com o prefeito Eduardo Paes (PSD) na manhã deste domingo, 25, na quadra da Portela, no Rio.

Sexo, mentira e videotape

A baixaria tomou conta da campanha para deputado federal.

Circulou ontem nas redes um vídeo onde Vilmar Martins, tio do deputado Saulo Vianna – candidato a deputado federal -, aparece fazendo sexo com uma adolescente.

Tem culpa, eu?

Mas o que tem a ver uma coisa com a outra?

Não é injusto acusar o deputado e jogar em suas costas o a responsabilidade pelo crime de pedofilia do tio, já com idade bastante avançada para saber muito bem o que que estava praticando e quais as suas consequências?

Perdão, Dilma!

Felipe Neto pediu perdão a Dilma: "propaguei o discurso golpista e o ódio ao PT"

Quando a pessoa tem bom caráter, faz o que o youtuber Felipe Neto acaba de fazer. Em encontro com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) neste domingo (26), durante um ato de influenciadores digitais em apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT), ele fez uma autocrítica sobre seus gestos do passado, como o apoio ao golpe de Estado mascarado como impeachment que derrubou a petista da Presidência da República.

*

— Ontem pude olhar nos olhos da Presidenta Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o antipetismo, o discurso golpista e o ódio à esquerda –, iniciou o influenciador.

O amor vencerá

Ele ainda destacou que “o amor que ela me deu em retorno foi algo que nem consigo explicar a vocês”.

— É esse amor que vai vencer dia 02", em referência à data do primeiro turno da eleição presidencial deste ano.

ÚLTIMA HORA

Joaquim Barbosa declara voto ao ex-presidente Lula

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, enviou à campanha petista vídeos declarando voto no ex-presidente Lula (PT) e criticando o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL). A informação é da coluna do Igor Gadelha do portal Metrópoles. Os materiais foram gravados em Paris, onde o ex-ministro do STF passa férias, e encaminhados ao candidato a vice-presidente na chapa de Lula, Geraldo Alckmin (PSB). Agora, a equipe de marketing do PT cuida dos vídeos e divulgará uma peça publicitária nos próximos dias. Como ministro, Joaquim Barbosa ganhou destaque na mídia justamente condenando políticos do PT quando foi relator do caso do chamado 'Mensalão'. Mesmo assim, declarou apoio ao então presidenciável petista Fernando Haddad contra Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Neste ano, o ex-ministro também assinou a Carta pela Democracia.

*

Os vídeos estão sendo editados pelo marketing da campanha do petista, que os reunirá numa só peça a ser divulgada nos próximos dias por aliados do ex-presidente. Além de declarar voto em Lula, Joaquim Barbosa faz duras críticas nos vídeos ao presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Em 2018,

Em 2018, Joaquim Barbosa teve o nome cotado como candidato à Presidência da República pelo PSB, mas desistiu do projeto político. No segundo turno, ele declarou voto em Fernando Haddad (PT).

ORGULHO

“A Terra é o nosso único shareholder“. Com esse título para divulgar um posicionamento institucional, o norte-americano Yvon Chouinard (foto), de 83 anos, fundador da empresa Patagonia, anunciou que doou 100% da empresa avaliada em 3 bilhões de dólares para fundos que defendem a causa ambiental, publicou o portal Veja. De acordo com o texto de Chouinard, 98% das ações da Patagonia foram doadas para a Holdfast Collective, organização sem fins lucrativos que ficará com o lucro anual de 100 milhões de dólares. Os 2% restantes das ações – que representam os papéis com direito a voto da família de Chouinard – foram doados para o fundo Patagonia Purpose Trust. Mesmo antes da decisão de doar a empresa, a Patagonia era reconhecida por ações ecologicamente corretas. Em operação há 50 anos, a empresa começou a doar 1% do lucro anualmente para grupos

VERGONHA

Jair Bolsonaro e seus fanáticos apoiadores disseram o tempo todo que em seu governo não havia nem haveria corrupção. Mas como temos memória, vamos lembrar que tem corrupção, sim. Aos fatos: Um fanfarrão chamado Ricardo Salles, quando ministro do Meio Ambiente, foi denunciado (nos EUA), como conivente (e haja conivência!) com exportação de madeira ilegal justamente para aquele país, a troco de “benefícios ilícitos”. A denúncia foi formalizada, e não aconteceu nada com ele. Continua aí, todo pimpão, candidato a deputado federal por São Paulo.

Houve o caso da cobrança de um dólar por cada dose de vacina contra Covid vendida para o governo. Jair Messias foi devidamente informado, e não fez nada; Exploradores da miséria e da dor alheia, autonomeados pastores evangélicos impregnados no ministério da Educação pediam propinas que iam da compra de milhares de bíblias a grana pura e direta a troco de liberar recursos previstos por lei para municípios. E o então ministro disse que tais pastores tinham sido “sugeridos” por Jair Messias para atuar em nome no ministério mesmo não tendo sigo nomeados. Melhor nem mencionar o tal “Orçamento Secreto”, que distribui milhões e milhões sem controle algum a troco de apoio eleitoral não só para Jair Messias, mas para a turma do Centrão. E agora explodiu de vez a farsa da tal “honestidade” de Jair Messias e família. Eles compraram 107 imóveis, dos quais 51 foram adquiridos em dinheiro vivo.