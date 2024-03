O ex-prefeito Alfredo Nascimento, que foi exonerado do Ministério dos Transportes pela presidente Dilma Rousseff por motivos que não ficaram “muito bem esclarecidos” , bateu duro no coronel Menezes a quem elogiava quando o coronel era “ compadre do Bolsonaro”. Agora, Nascimento anda reduzindo Menezes a pó.

— A saída dele do PL não representa ruptura do partido no Estado do Amazonas porque Menezes não saiu da legenda. Ele já estava expulso desde de agosto de 2023.

O coronel magoou e detonou Alfredo chamando-o de “sabotador”, pois fez tanta fofoca, futrica e leva-e-trás que acabou emprenhando os ouvidos do Jair. O disse me disse – costurado por Alfredo e Alberto Neto em telefonemas constantes para Bolsonaro –, acabou fazendo o “inelegível e imbrochável” detonar a “chapa puro sangue”, que uniria bolsonaristas, direitistas, fascistas, golpistas, revanchistas, machistas, racistas e outros “istas”. No final das contas, a corda partiu pro lado do coronel que foi colocado pra escanteio.

Fiel, apesar de tudo

Mesmo sendo descartado, o coronel Menezes ainda tinha um restinho de esperança de que era possível confiar em Bolsonaro.

— Tenho certeza que não era isso que o compadre Bolsonaro queria –, resfolegou Menezes.

Muy compadre, hein!

Mas era sim, coronel.

O senhor mesmo já deveria saber que Bolsonaro não respeita nem afilhado, quanto mais compadre!

“Jovem, destemido e… lindo!”

Alfredo, que não é tão novinho como ainda acredita ser, ainda humilhou o coronel por cota de sua idade e de sua beleza.

Disse que a decisão de lançar Alberto Neto candidato a prefeito do PL foi do próprio Bolsonaro que não quer mais velho e nem gente feia por perto.

*

— Alberto Neto é o candidato por se tratar, segundo palavras do ex-presidente, de alguém jovem, agregador, destemido e além de tudo lindão!

Direita somos nós!

Não satisfeito em reduzir o coronel a “soldado raso”, Alfredo, que também é cabo da Aeronáutica, mandou Menezes parar de mimimi.

*

— Ele anda dizendo que eu atrapalhei a direita, mas quem tá atrapalhando é ele. A direita é onde Bolsonaro está! –, sapecou o cabo Pereira, ferindo de morte os brios do coronel.

Político camaleão

Aliás, um traço que chama a atenção na ficha política de Alfredo Nascimento é a metamorfose ambulante que ele é.

Na verdade, Alfredo é que se pode chamar de “político camaleão”. Isto é, muda de pele de acordo com o “habitat” onde possa se locupletar.

Abaixo a ditadura!

Quando servia ao governador Amazonino Mendes, se dizia simpático à resistência do MDB, partido que fazia oposição à ditadura – mesmo sendo militar –, haja vista que Amazonino era da escola política de Gilberto Mestrinho, presidente MDB. E próprio Amazonino, na juventude, teve passagem pelo PCB.

Companheiro trabalhador

Quando foi convidado para ser ministro no primeiro governo do presidente Lula e depois no da presidente Dilma, virou “petista desde pequenininho”.

Bolsonaro em cima de todos

Demitido por Dilma, agora Alfredo muda de pele novamente e veste a farda da extrema direita, servido a um único senhor – Jair Messias Bolsonaro seu mais novo ídolo.

Para Nascimento agora é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e Bolsonaro em cima de tudo.

Planeta Boi vem aí

Quem estiver interessado em participar da Arena Planeta Boi – evento que há três anos leva à Arena da Amazonia mais de 30 mil fanáticos pelos bois Garantido e Caprichoso – ,já pode começar a correr para garantir o seu ingresso.

*

A venda começou nesta quarta-feira (27).Preparem também o bolso, pois tem ingresso variando de R$ 35,00 a R$ 500,00.

Farra bovina

De acordo com a Amazon Best, a farra bovina que dá a largada para a temporada o festival de Parintins, acontece na noite do dia 25 de maio, a partir das 20h.

*

E as vendas estão sendo feitas nas centrais Oba Ingressos, nos shoppings Millenium e Manauara e no site BaladApp.

Os lisos e os Vips

No já conhecido “setor dos lisos”, o ingresso custa R$ 35.

O setor VIP será vendido ao valor de R$ 155.

Montados na grana

Já o camarote Amazon Best, também conhecido como o “setor dos montados na grana”, os ingressos vão custar a bagatela de R$ 505.

*

Só tem uma coisa, no camarote Amazon Best é mordomia pura. Lá, os clientes terão direito a Open Bar de marcas Premium durante toda a programação da festa (incluindo

Liberem a babita

O vereador Gilmar Nascimento (Avante) ocupou a tribuna da Câmara Municipal para pedir que a Mesa Diretora dê prioridade e paute o Projeto de Lei n° 069/2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar um empréstimo no valor de R$ 580 milhões

Nem pra mim, nem pro prefeito!

Teve um momento em Gilmar endureceu o mandou um recado desaforado aos que estão contra o empréstimo.

— Estamos falando de R$ 580 milhões que irão beneficiar a cidade. Não é para o prefeito, não é para o vereador Gilmar Nascimento, o benefício é para o cidadão! –, dramatizou Gilmar.

Só de birra

No entanto, só de birra, após Gilmar colocar a boca no trombone, o vereador bolsonarista Capitão Carpê (Republicanos), pediu vistas.

A alteração na Constituição, feita na Reforma Tributária, determina que a Prefeitura de Manaus só pode contrair o empréstimo após um novo aval da CMM.

Submarino Tonelero

Lula e Macron lançam submarino Tonelero: tecnologia nuclear para defender a paz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que hoje (27) é um dia “histórico”, durante uma cerimônia com o mandatário francês, Emmanuel Macron, no complexo naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro.

*

Macron e Lula participaram do lançamento do submarino Tonelero, de propulsão diesel-elétrica e fabricado no Brasil com tecnologia francesa.

Aliança para a paz

“É um dia histórico, memorável”, pela importância da parceria naval com a França, disse Lula, que defendeu uma colaboração para construir um submarino de propulsão nuclear.

*

— O Brasil está querendo os conhecimentos em tecnologia nuclear não para fazer guerra, nós queremos ter um conhecimento para garantir a todos os países que querem paz que o Brasil estará ao lado de todos eles –, afirmou.

Celular e direção…

O uso de celular ao volante, além do motorista alcoolizado, claro, continua sendo uma das mais graves no trânsito.

A infração, cuja penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro é gravíssima quando segurando ou manuseando o aparelho, aumentou entre 2022 e 2023.

…uma mania perigosa

Somadas, as infrações relacionadas ao uso do aparelho telefônico na direção de veículos cresceram 9%.

O índice passou de 42.594 flagrantes, em 2022, para 46.524 autuações, no ano passado.

Sinistros

Aliás, o uso de telefone celular foi a principal causa de 128 sinistros, em 2023.

Em relação ao ano anterior, houve aumento de 6% na estatística.

*

Em 2022, foram registrados 121 sinistros provocados pelo uso do aparelho ao volante, nas rodovias federais.

ORGULHO

Cristoph Baumgartner: Atacante da seleção da Áustria fez o gol mais rápido da história do futebol

Cristoph Baumgartner, de 24 anos, se tornou o jogador a marcar o gol mais rápido da história por uma seleção. Logo depois da saída de bola, ele levou apenas 6 segundos para balançar as redes da Eslováquia e colocar sua Áustria na frente do placar. O árbitro apitou o início da partida, Baumgartner avançou com a bola, driblou três jogadores e finalizou no canto direito, sem chances para o goleiro Martin Dúbravka. Os jogadores adversários pareciam não acreditar no que viram, enquanto os torcedores austríacos comemoraram muito o golaço histórico.

VERGONHA

Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que anteontem chegou a se filiar ao Pl para concorrer a uma cadeira de vereador por Balneário Camboriú, acaba de vira réu por falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, após a Justiça do Distrito Federal acatar a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O número 04 foi alvo da Operação Nexum, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por participar de uma associação criminosa que tinha como objetivo obter vantagens econômicas indevidamente.