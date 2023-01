A Polícia Federal encontrou na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres uma minuta (proposta) para Jair Bolsonaro (PL) decretar um estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com o texto, o objetivo era mudar o resultado da eleição, em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou. A medida seria inconstitucional. De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (12) pela Folha de S.Paulo, o documento foi encontrado no armário do ex-ministro durante busca e apreensão na última terça-feira (10). "O material dá indicação de ter sido feito após a realização das eleições", destacou a reportagem do jornal paulista.

Antes de terminar o mandato, Bolsonaro defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições. Nos últimos anos, ele também tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o governo.

Partidos de oposição denunciaram publicamente a hipótese de o bolsonarismo tentar um golpe.

Desculpa esfarrapada

Anderson Torres se pronunciou após a imprensa ter tido acesso aos documentos com teor golpista encontrados em sua residência.

Ele afirmou, via redes sociais, que esses papéis estavam em seu armário para serem “descartados” e que seriam “triturados oportunamente no MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública)”.

*

— Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no MJSP”, disse.

Não convence

O ex-ministro afirmou que a minuta foi apanhada quando ele não estava mais em sua casa e “vazada fora de contexto”, ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra ele.

*

— Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios de gestão para a transição. Respeito a democracia brasileira. Tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como ministro –, completou.

Elo da corrente golpista

O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres indica que os atos golpistas de domingo (8) não são um episódio isolado.

*

— Isso enfatiza que o que vimos aqui dia 8 de janeiro não foi algo isolado. Na verdade, foi um elemento de uma cadeia, um elo de uma corrente golpista no Brasil A gravidade é óbvia, porque isso e inconstitucional –, disse Flávio Dino.

Vai pra Papuda

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que preside o TSE, determinou, nesta semana, a prisão de Anderson Torres.

O aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro era o secretário de Segurança do Distrito Federal (DF) durante os atos golpistas realizados no último domingo (8).

*

O agora ex-secretário estava de férias nos Estados Unidos, assim como Bolsonaro, durante os atos.

Aziz cobra punição

O senador Omar Aziz (PSD-AM) propôs que seja criada uma comissão externa do Senado para acompanhar as investigações oficiais relativas aos ataques às sedes dos três Poderes ocorridas no domingo em Brasília.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu a Aziz que encaminhe o requerimento com a sugestão.

*

— Agora não vai ser que nem a Comissão da Verdade, que nós vamos deixar para trás. Nós temos que punir, seja quem for, seja do meu Estado, que financiou isso ou quem tem estrelas nos ombros, que está por trás também disso.

Comissão sem medo

A comissão proposta por Omar tem que trabalhar “ sem medo” de enfrentar os fascista, mesmo os poderosos.

— Tem que enfrentar a verdade e colocar a verdade de quem está por trás disso. Não é só um capitão que está na Flórida. Tem outras pessoas também envolvidas e envolvidas muito fortemente.

É preciso coragem

Para o senador pelo Amazonas, o trabalho da comissão, embora desafiador, deve ser guiado pela coragem de seus membros em cobrar punições pelo ato antidemocrático do dia 8 de janeiro.

Quem bancou

Aziz também cobra que a comissão chegue aos financiadores e outros agentes políticos eventualmente por trás da invasão e depredação dos edifícios onde funcionam o Congresso Nacional, a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal (STF):

Tio Sam quer...

Quarenta e um deputados democratas da Câmara dos Estados Unidos pediram ao governo do presidente Joe Biden nesta quinta-feira que colabore com a investigação do Brasil sobre os protestos violentos em Brasília e revogue quaisquer vistos norte-americanos concedidos ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

...Se livrar de Bolsonaro!

Os parlamentares enviaram uma carta pedindo ao governo que apoie a democracia e o Estado de Direito no Brasil.

“Além disso, não devemos permitir que o sr. Bolsonaro ou qualquer outra ex-autoridade brasileira se refugie nos Estados Unidos para escapar da Justiça por quaisquer crimes que possam ter cometido durante o mandato”, disse a carta.

O adeus de Alfredinho

Morreu nesta quinta-feira (12), em São Paulo, o ex-secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Alfredo Paes, 71.

Alfredo Paes também atuou como titular da Secretaria Municipal de Finanças de Manaus (Semef) na gestão do ex-prefeito, Amazonino Mendes.

Simplicidade

Alfredinho como era chamado no grupo político de Amazonino – para não ser confundido com o Alfredo, o Nascimento –, era um homem simples, compreensível e discreto.

*

Sempre buscava formas de resolver os problemas sem a arrogância dos poderosos e donos da caneta. Por isso era querido e respeitado por seus comandados nos diversos postos de chefia por onde passou.

Escola não é quartel

O vereador de extrema-direita, Capitão Carpê (Republicanos), criticou a recente decisão do Ministério da Educação do governo Lula (PT), que encerrou a diretoria das escolas cívico-militares no Brasil.

Escola militar é o ideal para formar militares, não para formação acadêmica de crianças

Vá estudar, vereador

Antes de abrir a boca para criticar o governo Lula, que ainda nem começou a governar, o Capitão deveria ler um pouco sobre o que dizem os educadores e pedagogos ao abordar o tema.

*

Para os mestres, a educação militar é ideal para formar militares, que precisam de disciplina e regras rígidas que garantam a sua sobrevivência no dia a dia de trabalho, pautado por um enfrentamento diário da violência humana e das questões mais cruéis da vida em sociedade.

Criança não é sodado

No entanto, não é indicada para a formação acadêmica de crianças em plena fase de desenvolvimento cognitivo, atentas e curiosas ao comportamento dos adultos e se espelhando neles para construir o seu padrão mental do humano

Escândalos pode

O mais engraçado é que Bolsonaro pintou e bordou com a Educação, trocou quatro vezes de ministro e registrou escândalos cabeludos, como o caso do ministro Milton Ribeiro, preso pela Polícia Federal (PF) , em junho de 2021, acusado de crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência.

*

E o tal capitão Carpê nunca deu um pio sobre o que rolava dentro do Ministério da Educação.

E agora se acha no direito de atacar o presidente Lula.

Ditadura na escola

E mais: Lula está discutindo com técnicos da Educação qualq o tratamento que seu governo dará à escola militarizada.

Já Bolsonaro, não discutia, empurrava goela abaixo. Vejam o que ele disse sore as escolas militares: “ Não tem que aceitar, tem que impor.”

*

Com essa afirmação, o “mito de araque” sinalizou que as escolas militarizadas representam uma realidade e não uma opção.

Escola humana

Ao impor a militarização da educação, Bolsonaro contrariou os princípios legais expressos na Constituição Federal e na LDB No 9.394/1996, que salientam a liberdade de expressão, os ideais de solidariedade humana e de gestão democrática.

Coronel exonerado

Bolsonaristas presos são levados para a Papuda após atos terroristas

O Diário Oficial da União publicou, nesta terça-feira 10, uma portaria que exonera o coronel Adriano Camargo Testoni, que prestava tarefas no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após o militar proferir ofensas ao Exército Brasileiro durante os atos golpistas no domingo 8.

A portaria foi assinada pelo general da Divisão Francisco Humberto Montenegro Júnior.

Valentão e boca suja

Testoni, de 56 anos, havia aparecido em um vídeo que circulou nas redes sociais, acompanhado de uma mulher, vestido com uma camisa da seleção brasileira.

*

— Forças Armadas filhas da p... Bando de generais filhos da p... Vão tudo tomar no c..., vanguardeiros de merda, covardes. Olha aqui o que está acontecendo com a gente. (…) Exército é o caralho. Esse nosso Exército é um m. (…) Que vergonha de vocês! – berrava o coronel fascista.

ÚLTIMA HORA

GASTOS DE R$ 27,6 MILHÕES – Bolsonaro detonou cartão Corporativo

O ex-presidente da República gastou R$ 27,6 milhões entre 2019 e 2022 no seu cartão corporativo, segundo as planilhas que se tornaram públicas agora. Entre os destaques, estão os gastos com hospedagem, a maior fatia do que foi comprado com o cartão.

No total, foram R$ 13,7 milhões com hotéis. Somente no Ferraretto Hotel, no Guarujá, cidade do litoral paulista, foi pago R$ 1,4 milhão. No ítem alimentação, outra parcela significativa nos gastos gerais do cartão, foram gastos R$ 10,2 milhões. R$ 362 mil em uma única padaria. Se destacam ainda :

R$ 8.600 – gastos em sorveterias

R$ 408 mil – em peixarias.

R$ 581 mil – em padarias

*

Há um gasto de R$ 109.266,00 no modesto restaurante Sabor de Casa Delivery, localizado no centro de Boa Vista (RR), em 26 de outubro de 2021. É a maior despesa com alimentação registrada em um cartão da Presidência durante o mandato de Bolsonaro. No Posto KA Brasil, em 2 de janeiro de 2022, o ex-presidente gastou mais de R$ 73 mil. No dia seguinte, houve uma despesa de mais de R$ 62 mil em uma panificadora em São Francisco do Sul, em Santa Catarina.

ORGULHO

Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara

O está mudando. Agora o crime de injúria racial está equiparado ao de racismo com penas mais duras! Quem cometer o crime de injúria racial pode ser punido com reclusão de 2 a 5 anos. Antes, a pena era de 1 a 3 anos. Ambos são crimes imprescritíveis e inafiançáveis. A nova legislação foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após ter sido aprovada pelo Congresso Nacional, na solenidade de posse da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, nesta quarta, 11. Pela lei, há agravantes: a pena será dobrada se o crime for cometido por duas ou mais pessoas. Também haverá aumento da pena se o crime de injúria racial for praticado em eventos esportivos ou culturais e para finalidade humorística.

O momento foi marcado pela emoção. Indígenas homenagearam e abençoaram Guajajara, enquanto Anielle recebeu apoio em meio a palavras de ordem de representantes do movimento preto e dos excluídos presentes na cerimônia no Palácio do Planalto.

VERGONHA

Em Aguillara, italiano protestaram contra a cidadania para Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) corre o risco de perder a cidadania honorária que foi dada em 2021 pela Prefeita Alessandra Buono, de Anguillara Veneta, cidade da Itália. As informações são do Correio Braziliense. Veneta estaria sendo pressionada por alguns parlamentares italianos para que a cidadania honorária seja revogada. Os partidos que pedem a revogação são: Partido Democrático, Movimento Cinco Estrelas, Verdes e Refundação Comunista. A homenagem que Bolsonaro recebeu durante viagem à Itália foi referente ao seu bisavô, que nasceu na região de Anguillara. Os parlamentares alegam que "a tentativa de golpe no Brasil" foi o motivo para o pedido de revogação: