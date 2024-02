O tempo passa e na maioria das vezes nos mostra grandes lições.

Como mal que fez ao Brasil o foi feito ao Brasil o impeachment de Dilma Rousseff. A participação dos salários no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil tem sofrido uma queda acentuada desde o ano de 2016, ano do golpe de estado contra a ex-presidente, sucedida por Michel Temer, que implantou um choque neoliberal na economia brasileira, com uma reforma trabalhista ainda não desfeita. Segundo dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a fatia dos rendimentos dos trabalhadores atingiu o seu ápice em 2016, representando 44,7% do PIB. No entanto, desde então, essa porcentagem tem declinado de forma contínua, atingindo seu patamar mais baixo em 2021, quando chegou a 39,2%, de acordo com o Globo.

Só empresários lucram

Nesse mesmo período, os lucros das empresas têm demonstrado uma trajetória oposta, crescendo e ocupando uma parcela cada vez maior do PIB brasileiro.

*

O excedente operacional bruto, que corresponde aos lucros empresariais, aumentou de 32,1% em 2015 para 37,5% em 2021, tornando-se a maior fatia desde o início da série histórica em 2000.

Causas e efeitos

Segundo o jornal, economistas apontam diversos fatores que contribuíram para essa mudança de cenário econômico.

Entre eles, destacam-se a redução da renda do trabalho, a diminuição do número de postos de trabalho, e o aumento dos lucros obtidos através da digitalização e automação dos processos produtivos.

“Pejotização”

Além disso, a prática da "pejotização", na qual muitos trabalhadores são contratados como pessoas jurídicas em vez de serem registrados com carteira assinada, tem contribuído para que os rendimentos do trabalho sejam considerados lucros empresariais.

Renascimento do Tropical

Tropical Hotel Manaus está de volta, sob o comando do grupo Fametro

O tropical Hotel está renascendo para ocupar, como já foi um dia, o status de maior resort de luxo do Norte do Brasil

O Grupo Fametro realiza neste 7 de fevereiro um evento de contagem regressiva da inauguração do Hotel.

*

O Grupo Fametro é liderado pelos empresários Wellington Lins de Albuquerque e Maria do Carmo Seffair,

Lula lidera...

O instituto Paraná Pesquisas mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar, ao conseguir 44% dos votos, no levantamento sobre a eleição de 2026.

Jair Bolsonaro (PL) ficaria em segundo lugar (42%). O Partido Liberal encomendou a pesquisa.

... contra Bolsonaro e Micheque

Na disputa com Michelle Bolsonaro, o petista alcançou 45%, contra 38% da ex-primeira-dama. As estatísticas foram publicadas na coluna de Lauro Jardim.

Conversa na Suframa

O coordenador do Núcleo de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Nuriam/Aleam), deputado estadual João Luiz (Republicanos), se reuniu com o superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), Bosco Saraiva.

Investimentos chineses

Durante a audiência, Saraiva discutiu com o deputado as demandas da Suframa,a situação das empresas do PIM, pesquisas de desenvolvimento, reforma tributária e lei de informática.

*

Também e entrou na pauta possíveis investimentos chineses no Polo Industrial de Manaus.

Transparente, pero no mucho!

Organização que se reivindica como um movimento global anticorrupção, mas é ativa politicamente em causas antidemocráticas, a Transparência Internacional passou a ser investigada por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

E dá-lhe,Toffoli!

O ministro do STF Dias Toffoli determinou uma investigação contra a entidade estrangeira lavajatista, que recentemente atacou o governo do presidente Lula e sugeriu que o Brasil supostamente teria piorado suas medidas de combate à corrupção em 2023.

Mão na babita!

A investigação vai apurar se a ONG recebeu e administrou valores obtidos com multas em acordos firmados pela Lava Jato.

Os membros da operação foram agraciados com a gestão de uma parcela das multas aplicadas pelos Estados Unidos à Petrobras e à Odebrecht, por meio da criação de fundações de direito privado, as quais eles mesmos dirigiam em colaboração com a Transparência Internacional.

Íntimos da Lava jato

Segundo o jurista Fernando Fernandes, 'a relação da Transparência Internacional com a Lava Jato foi íntima e duradoura, com a entidade tentando ser sócia dos lavajatistas no desvio e apropriação dos fundos totalizando 4,8 bilhões de reais oriundos de acordos de leniência firmados com a Petrobrás e a JBS.

*

A iniciativa só não prosperou porque foi barrada pelo STF'.

ÚLTIMA HORA

Dificilmente Daniel Alves escapa da condenação

Daniel Alves depondo: O ex-craque foi abandonado por todos. Apenas sua mãe acompanha o julgamento

Uma amiga da jovem de 24 anos que acusou o jogador Daniel Alves de tê-la estuprado há cerca de 13 meses no banheiro de uma boate deu detalhes do ocorrido durante a audiência no palácio da Justiça de Barcelona, nesta segunda-feira (5).

Na área VIP de uma boate em Barcelona, Espanha, 'estava esse homem [Daniel Alves] de pé.

— Ele teve uma atitude nojenta, colocou a mão nas minhas costas e quase tocou na minha bunda. Minha amiga disse 'ele tocou minha vagina'', relatou. Ela não quis, não, não, não. К, contou a testemunha. Ele a agarrou a moça, a jogou no chão e disse algo como 'você é minha putinha'', acrescentou a testemunha. Ela também contou que a vítima 'até hoje está muito mal, perdeu muito peso e está ansiosa'.

*

O depoimento de Alves está previsto para esta quarta-feira (7), o último dia do julgamento, a pedido da defesa. (Com informações da Folha de S. Paulo).

ORGULHO

Cyrus Leung: o mundo conhece o gênio de 12 anos

O mundo tem mais um gênio. Um garoto com QI de Einstein e Stephen Hawking vem fascinando os cientistas. A superinteligência de Cyrus Leung, de apenas 12 anos, foi descoberta agora. Ele nasceu em Hong Kong, na China. No teste, o Quociente de inteligência do menino ficou em 160, apenas dois pontos abaixo da pontuação mais alta. Com o feito, ele foi aceito no The Mensa Society, um clube internacional de gênios que reúne pessoas com QI elevado no Reino Unido. Foi o pai de Cyrus, Frank Leung, quem leu sobre a Mensa e achou que seria uma boa oportunidade para o filho encontrar amigos e desenvolver as habilidades que tem. Além de ser um garoto superinteligente, Cyrus também tem grandes talentos musicais. Ele adora tocar piano e tem um amor especial por ciências e matemática.

VERGONHA

PF investiga se jet ski foi usado por Bolsonaro para ocultar provas

A Polícia Federal (PF) investiga se uma das três embarcações da família Bolsonaro teria sido utilizada para transportar e ocultar provas de possíveis crimes, enquanto policiais cumpriam mandado de busca e apreensão contra o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) nessa segunda-feira (29), em Angra dos Reis (RJ). Segundo o Metrópoles, a PF apura se um jet ski da família teria sido levado à propriedade de conhecidos na região para esconder possíveis materiais suspeitos, enquanto os agentes cumpriam o mandado. Segundo o advogado da família, Fabio Wajngarten, o clã Bolsonaro saiu mais cedo da residência para pescar. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não teria retornado à casa da família, assim como um jet ski, sob alegação de ter um almoço marcado. "Eu vim direto para o local onde tínhamos um almoço", afirmou Flávio em entrevista ao jornal O Globo nessa segunda. A informação fez a polícia suspeitar que talvez ele tenha conduzido a embarcação até a casa de conhecidos.