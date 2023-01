Os patrocinadores dos acampamentos e ataques à democracia, em Manaus, estão correndo da sala pra cozinha.

O desmonte do acampamento em frente ao Comando Militar da Amazônia (CMA), não quer dizer que “seus problemas acabaram”. Ao contrário, eles só está começando. O presidente Lula já prometeu também que não descansará enquanto não identificar os financiadores, inclusive os responsáveis por pagar os ônibus que trouxeram os vândalos até Brasília e bancaram acampamentos em frente aos quarteis. Segundo o ministro de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, até o momento, já foram identificados financiadores de 10 estados. E, para quem acha que já se safou das consequências convém lembrar que os atos golpistas também estão sendo investigados pela PF nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal.

Xandão não brinca

Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse nesta terça-feira que o Judiciário e o STF, com o apoio da Polícia Federal, irão punir todos os responsáveis pelos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília no domingo, realizados por radicais bolsonaristas.

Não somos mármore

Em discurso na cerimônia de posse do novo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, Moraes, que é relator do inquérito dos atos antidemocráticos, ressaltou que é preciso combater firmemente terroristas e pessoas antidemocráticas.

*

— As instituições são feitas de pessoas, coragem e cumprimento da lei e não apenas de mármores, cadeiras e mesas.

Golpistas daqui

Alguns deles, inclusive os daqui de Manaus (pessoas físicas e jurídicas) já foram identificadas pelas forças federais e locais de Segurança Pública.

Não tem como escapar

Boa parte desses financiadores amazonenses gravaram vídeo e mostraram a sua cara e o perfil de suas empresas nas redes sociais.

Com isso, produziram provas contra eles mesmo.

Intervenção já!

O deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) deitou o verbo da tribuna do senado e pediu a intervenção federal na segurança pública do DF.

Para Marcelo, é preciso se agarrar à ignorância e à má fé para não enxergar a presença dos requisitos previstos no artigo 34 inciso 3 da Constituição Federal.

*

— Ninguém de boa fé, com básico conhecimento jurídico pode ser capaz de dizer que não existem requisitos para a decretação da intervenção diante dos atos ocorridos no domingo, em Brasília – disparou o parlamentar amazonense.

Cumplicidade golpista

Ramos denunciou o que chamou de “clara desordem pública” e “clara incapacidade do aparato de segurança do Distrito federal para enfrentamento dessa desordem.

*

— Não só a incapacidade, mas a clara anuência a clara cumplicidade do aparato de segurança pública do Distrito Federal para com os atos

que vilipendiaram os três poderes da República –, detonou Marcelo.

Cadê o churrasco?

Acampamento bolsonarista: acabou a "colônia de férias" com churrasco e cerveja

Os advogados de detidos no acampamento que estava instalado na frente do Quartel-General do Exército, em Brasília, reclamaram, nesta segunda-feira (9), que seus clientes estavam sendo mantidos sem alimentação no ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal.

*

A informação foi divulgada pelo site Metrópoles. Os defensores afirmaram que o grupo estaria passando mal de fome.

Saudades do patrocínio

Acostumados com cafezinho quente de manhã cedo, churrasco e cerveja o dia inteiro, estão sentindo a falta dos patrocinadores dos acampamento, também golpistas como ele, mas que não mostram a cara.

Perguntar não ofende

Por que não pensaram antes que cadeia não é pra fraco, quando decidiram destruir o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto?

Colônia de férias

Ao saber que os presos estão reclamando do tratamento recebido n cadeia, o ministro Alexandre de Moraes cutucou:

— Não achem, esses terroristas, que até domingo faziam baderna e crimes, e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições vão fraquejar –, disse Moraes.

Defensor de terrorista

E o Sérgio Moro, hein? Que vergonha! Por conta do ódio ao presidente Lula, anda defendendo até os atos terroristas na invasão dos Três Poderes.

No último domingo, 8, o ex-juiz fez uma publicação no Twitter afirmando que o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava "mais preocupado em reprimir protestos e a opinião divergente do que em apresentar resultados".

Passou o pano

Na bucha, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), reagiu e criticou a declaração do ex-juiz e senador eleito.

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira, 9, Padilha afirmou que Moro "passou pano" para os atos golpistas.

Omissão criminosa

Para Padilha, a declaração de Moro é uma demonstração disso [passar pano].

— Não repudiar de forma veemente os atos terroristas, é alguém não tem apreço pela democracia. Ou não tem a percepção da gravidade que nós vivemos ontem –, disse o ministro.

Delegacia Pet

A deputada Joana Darc (União Brasil) está defendendo a criação da Delegacia Especializada contra crimes de maus-tratos aos animais.

A pauta foi discutida com o delegado geral da PC-AM, Bruno Fraga e com delegado geral adjunto, Guilherme Torres.

Maus-tratos triplicaram

De acordo com os últimos dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), o número de maus-tratos a animais triplicou no Amazonas no primeiro semestre de 2022 em relação ao ano anterior.

*

De janeiro a junho, as denúncias subiram em 199%,

conforme a pesquisa. Crimes como abandono de animais, envenenamento e violência

contra cães e gatos são os mais comuns no Estado.

Cartum de luto

Caricatura: Luiz Mendes por ele mesmo

A imprensa perdeu o chargista Luiz Mendes, que trabalhou nos principais jornais de Santa Catarina e nos últimos anos atuava como free-lancer para veículos de imprensa, editoras e agências de publicidade.

*

Artista talentoso e com e crítico, Mendes e morreu nesta segunda-feira 9, mas as causas da morte não foram reveladas.

Silêncio na redação

Na última terça-feira (10), familiares, amigos e antigos colegas de redação lamentaram a perda de Mendes, ressaltando especialmente seu companheirismo, solidariedade e senso de humor.

*

Ele começou a carreira em 1986 como arte-finalista e passou pelos jornais “O Estado”, “Diário Catarinense” e Notícias do Dia”, entre outros.

ÚLTIMA HORA

MAIS MÉDICOS – Está de volta um dos programas mais importantes para a saúde pública

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que é "prioridade" dos primeiros cem dias do novo governo retomar o programa Mais Médicos. A gestão, no entanto, pretende oferecer incentivos para participação maior de profissionais brasileiros.

— Estamos trabalhando visão de incentivo para que médicos brasileiros possam ter participação maior nesse programa. Vamos seguir legislação já definida em relação a prioridade para médicos brasileiros disse Nísia em entrevista coletiva nesta terça-feira, 10. A titular da Saúde não detalhou, entretanto, que incentivos seriam esses. A ministra afirmou ainda que o programa continuará contratando médicos de outros países, caso seja preciso preencher vagas faltantes.

*

Lançado no governo Dilma Rousseff (PT), o programa causou polêmica em parte da comunidade médica brasileira pela alta contratação de profissionais cubanos. A iniciativa, no entanto, foi desmontada pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que via “comunismo” em tudo, acusava o PT de dar dinheiro a Cuba, classificada por ele de ditadura comunista. Um dos est6ados que mais perdeu foi o Amazonas, onde as populações ribeirinhas eram muito bem atendidas pelos profissionais cubanos, diga-se..

ORGULHO

Barco de pesquisa de pesquisa “Roberto dos Santos Vieira” da UEA

Teve início nesta terça-feira (10) mais uma etapa das expedições de mapeamento da qualidade das águas dos rios da região Amazônica.

O Programa de Monitoramento de Água, Ar e Solos do Estado do Amazonas (ProQAS/AM) é desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) com o apoio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). A campanha terá a duração de 12 dias e seguirá até as proximidades do município de São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros de Manaus). Durante esse período, serão coletados materiais para análise em 60 pontos pré-definidos ao longo do trajeto. Com 28 metros de comprimento, o barco de pesquisa do “Roberto dos Santos Vieira” é composto por quatro laboratórios.

VERGONHA

Presidente da CFM, médica Rosylane das Mercês, participou dos atos terroristas

Presidente interina do Conselho Federal de Medicina (CFM), Rosylane Nascimento das Mercês Rocha comemorou nas redes sociais os atos golpistas praticados por bolsonaristas no último domingo (8). Em publicações no Instagram, a médica compartilhou imagens da invasão do Congresso Nacional com a legenda “Agora vai”, chamou os golpistas de “pessoas de bem” e celebrou a inação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que não agiu para impedir a invasão dos prédios públicos. Apesare das evidências, o CFM “passou a mão na cabeça” da presidente e, em nota, disse que Rosylane não participou dos atos do domingo e que expressou seu “repúdio pessoal a atos de violência e de vandalismo de qualquer natureza” na nota do conselho aprovada por unanimidade pela diretoria do órgão. Então, tá!