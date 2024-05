No cenário que a gente está vendo há 18 meses, pós-eleição de 2022, tanto Amom Mandel que saiu com uma votação extraordinária – proporcionalmente o mais votado do Brasil – , se manter até hoje estabilizado como desempenho parecido com o que teve em Manaus na última eleição. Independente da competência, da qualidade de sua candidatura, do que falou e do que se propôs.

A avaliação é de Ernesto Philemon, o marketeiro fantasma que vem fazendo uma série de análises opara coluna D&F, do portal márioadolfo.com. Existe um acordo entre o portal e o marketeiro para que sua identidade seja mantida em sigilo.

— Entretanto, a candidatura de Amom, hoje, vem sendo a mais tem sido bombardeada. Isso por uma lógica até natural. É ele que alimenta os adversários com algumas atitudes e comportamentos e, claro, recebe o troco -, analisa Philemon.

Efeitos Teflon e Velcro

O marketeiro fantasma identifica que, com o avançar da corrida eleitoral, principalmente nesses últimos três meses, o pré-candidato do Cidadania vem conseguindo sobreviver dentro de uma característica “que a gente não tinha tanta certeza, não tinha como afirmar”

— São os chamados efeitos Teflon e Velcro! -, surpreende Philemon.

Mas o que é isso?

O fenômeno, batizado de ‘efeito Teflon’ no meio político, sugere que nenhum fato de repercussão negativa seria capaz de aderir ao candidato, tamanho prestígio que ele mantém junto ao eleitorado.

Fenômeno Velcro

Já o fenômeno Velcro é associado a um tipo de material sintético em tiras, cobertas de pelos cerrados e que, colocadas uma sobre a outra, aderem firmemente, servindo como substituto de colchetes, zíperes ou botões.

*

Isto é, tudo aquilo que é levantado sobre um candidato que “cola nele e dificilmente consegue se livrar”, definem os marketeiros.

Braga é Velcro

Para ilustrar o que diz, Philemon diz cita que o velcro é o efeito característico do senador Eduardo Braga. Colou na testa dele que ele tem atributos negativos A, B e C, D, isso cola e não sai mais.

Amom é Teflon

— Já o Amom está num estágio que são poucos os políticos que têm isso. É o efeito teflon. Ou sejam você tenta colocar alguma coisa na testa dele, algum atributo negativo e parece que não cola, escorrega e ele consegue sobreviver a todas essas intempéries políticas.

Pode criticar, mas não cola

Não importa a imaturidade do pré-candidato a prefeito.

Amom sobrevive a tudo. Não importa dizer que seu discurso é vazio; que ele não traz recursos para Manaus; que sua está recheada de infantilidades.

— Não adianta, meu chapa, nada gruda nele! –, deduz Philemon.

Nem com a blitz da PM

O marketeiro cita como exemplo o rumoroso caso da blitz da PM que envolveu o deputado federal, na Zona Leste.

— Se analisarmos a sequência de fatos, ele não foi atingido por nada. Pode ter oscilado, mas muito pouco pra baixo.

Impacto zero

Na verdade, continua Philemon, Mandel não oscilou como teria ocorrido em outros cenários ou em outros nomes, que “com certeza sofreriam um impacto muito maior”.

Candidato resiliente

O marketeiro se arrisca a dizer que Amom tem um índice de consolidação de votos “muito boa”.

— E isso vai levá-lo até o horário eleitoral, possivelmente numa segunda votação. Eu diria que ele é um candidato resiliente, um candidato difícil!

É dada a largada

Em sua análise exclusiva para a coluna de portal marioadolfo.com, o marketeiro fantasma observa que a eleição para prefeito tem que ser olhada por outro prisma.

*

—A gente sempre tem que considerar que a eleição é dividida em três grupos. Com duas filas de largada, tipo Fórmula 1. A primeira com dois carros velozes disputando a corrida: primeiro o do prefeito David Almeida (Avante) candidato à reeleição que larga na vantagem devido à máquina administrativa que tem nas mãos e, em segundo, o carro do deputado federal Amom.

Triplo empate técnico

Depois tem vêm os três pilotos que se assemelham em seus desempenhos.

Alberto Neto (PL), Roberto Cidade (UB), com 4 pontos apenas de diferença; e Marcelo Ramos (PT).

— Esses três estão quase emparelhados como se fosse um “ triplo empate técnico”, aponta Philemon.

Marcelo Ramos

Ao analisar a disposição de Marcelo Ramos de largar na segunda fila, Philemon lembra que hoje o petista está na 5ª posição, apenas começando o projeto.

*

— Foi a última candidatura que entrou, ainda precisando superar alguns aspectos internos, como a questão do Eron (Bezerra), do PCdoB, que insiste em ser candidato; sanar as divergências internas do PT do Amazonas e o desafio de trazer o Psol para o leque de partidos.

Os desafios de maio

Por tudo isso, afirma Philemon, durante todo o mês de maio, Marcelo Ramos vai estar focado em tratar a questão partidária porque isso vai influenciar lá na frente.

— Com um maior número vereadores apoiando o petista terá mais quantidade de recurso, maior tempo de radio e televisão, etc.

Lula é a bala de prata

Para o marketeiro, Marcelo Ramos é uma candidatura que vai ficar esperando o seu salvador, que é a vinda do presidente Lula a Manaus, o que deve acontecer provavelmente em junho, para o lançamento da obra da BR-319.

*

— A vinda do Lula será a bala de prata de Marcelo, como Bolsonaro seria a bala de prata de Alberto Neto.

Bala de cobre

A vinda de Bolsonaro a Manaus não foi bem aquilo que o candidato de extrema-direita, Alberto Neto, esperava. Ele ansiava por uma bala de prata e conseguiu apenas uma bala de cobre.

*

— Houve apenas um leve crescimento de seus índices. Mas bem aquém do que se imaginava –, analisa Ernesto Philemon.

Erisipela roubou a cena

O próprio marketeiro fantasma havia projetado um crescimento em torno de 4 a 5 pontos.

Mas o efeito dessa vinda do imbrochável ficou aí em torno de 2 pontos percentuais.

*

— O fato que roubou a cena de Alberto foi a erisipela, os problemas intestinais e a internação dele na UTI. Ou seja, Bolsonaro virou fato dele mesmo e o Alberto Neto perdeu –, garante Philemon.

Fiasco em verde e amarelo

Ele disse que a expectativa do candidato foi cumprida só em 40%.

— Não tinha no evento do Bolsonaro mais de 6 mil pessoas. Eles esperavam 13 mil mais ou menos – diz Philemon, que foi conferir pessoalmente na arena “Amadeu Teixeira”, local do evento.

David estacionado

Sim, mas a quantos anda a pré-candidatura de David Almeida à reeleição?

Philemon avalia que o prefeito também é um candidato “resiliente”. Não no sentido de ter feito “telfon” , ao contrário, tem feito “velcro”.

*

— Mas como tem visibilidade, obras, inauguração, agenda política e administrativa então ele consegue manter seus índices.

Índices deixam a desejar

Aconteces que esses índices não são assim, tão bons.

Segundo Philemon, um prefeito com a máquina na mão teria que ter minimamente entre 35 a 40% das intenções de votos.

*

— E ele está entrando na disputa há muito tempo, sempre abaixo de 35%.

Desgaste político

E sabe por que isso vem acontecendo com o David Almeida?

No olhar do marketeiro fantasma, o prefeito de Manaus teve o mandato muito afetado desde aqueles escândalos da noiva dele e outros fatos que ocorreram.

*

— Houve desgaste internos politicamente, perda de confiança, perda do apoio da Câmara Municipal Vide … Veja que ele só conseguiu o empréstimo solicitado por causa daquele lobby com o Marcelo Pereira para que os dois votos da igreja mudaram na última hora ora ele receber o dinheiro.

Onde está o dinheiro?

Sobre o empréstimo, Philemon revela uma informação.

Segundo ele, o dinheiro deve estar na conta ou no caixa da prefeitura em torno de 30 dias, “te dou essa informação.

Prefeitura muito endividada

O marketeiro fantasma diz mais:

— Ai esse dinheiro vai entrar na segunda quinzena de junho e parte dele vai ser usado, não sei em que proporção, para pagar dívidas porque a prefeitura está muito endividada. O índice de dívida da prefeitura é elevadíssimo!

E tome asfalto

A outra parte do dinheiro ele vai usar para estatar obras. Basicamente asfalto, a velha fórmula, segundo Philemon, de colocar asfalto na reta final—

— Porque é verão não é ? E no verão você pode do

produzir bem. Eu já não acho que asfalto seja um grande elementos para ganhar votos. Já não é há muitos anos.

O dique do prefeito

Mesmo assim Philemon acredita o asfalto ajuda a manter uma percepção um pouquinho positiva em relação ao gestor.

— É como se fosse um dique, que protege a candidatura de uma desidratação mais rápida, porque queira ou não queira ele sempre será o alvo de todos os outro players. Então, para cada fala dele tem seis contra ele.

Bloco dos alternativos

Quanto aos outros candidatos que patinam na lanterna, Philemon se reusa a tratá-los como “ bloco dos nanicos”.

— Prefiro chama-los de “bloco de candidaturas alternativas”, que são aqueles não têm tempo de televisão, não têm recursos partidário, militância muito pequena e sequer marketeiros.

Sem sal, sem sabor

O marketeiro fantasma considera Wilker “um pouco mais atrevido”, porque tenta chamar mais a atenção polarizando muito com o Amom e com isso tenta ganhar musculatura.

— Quanto à Maria do Carmo é uma campanha sem sal, sem sabor, sem empatia. É um bom produto, é mulher a única da disputa, mas sequer sabemos se tem marketeiro.

