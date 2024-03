A eleição para a prefeitura de Manaus tem mais um pré-candidato: o deputado federal Wilker Barreto que na manhã de sábado (10), oficializou sua filiação ao partido Mobiliza e anunciou sua pré-candidatura a prefeito de Manaus na eleição municipal de 2024.

Com um discurso virulento, onde detona a administração do prefeito David Almeida (Avante) com o uso do dinheiro público, afirmando que as últimas pesquisas apontam que a cidade não o quer mais com prefeito.

— A mordaça que existe hoje na Prefeitura tem dia e hora para acabar! – disparou Barreto –. Nós temos uma prefeitura de R$ 9 bilhões que fechou o ano passado devendo fornecedor desde novembro. Não existe mágica, um prefeito tem que tratar o dinheiro público como vocês tratam seu orçamento! –, disparou.

Amom é o voto do protesto

Wilker disse ao grupo de apoiadores que nos próximos 90 meses ele quer repassar a mensagem que Manaus tem uma nova opção.

— A ultima pesquisa mostrou que Manaus não quer mais o David. E esse voto que está indo em direção ao Amom (Mandel) é o voto do protesto.

Razão e não coração

O pré-candidato mandou um recado para o eleitor, dizendo que eles terão tempo para repensar e decidir.

— Tem tempo, ainda temos seis meses para as eleições. Olhem a a qualidade. Votar não é coração. Votar é razão!

Omar é todo ouvidos

A comissão parlamentar de inquérito (CPI), presidida pelo senador Omar Aziz (PSD), que investiga danos ambientais em Maceió, causados por empreendimentos da mineradora Braskem se reúne, nesta terça-feira (12), para ouvir o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração (ANM), Mauro Henrique Moreira Sousa.

*

A convocação já estava agendada para a quarta-feira anterior (6), mas Mauro solicitou adiamento por estar em viagem. A reunião está prevista para às 9h e contará com outros dois convocados envolvidos com a fiscalização de mineração no país.

Evasivo e irônico

Ao tentar justificar a crise que envolve a secretaria de Saúde e que atingido uma série de empresas médicas e de terceirização de mão de obra, atingindo milhares de pacientes no Estado, o secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, tentou ser evasivo, pra não dizer irônico.

*

— Uma coisa é você fazer gestão dos gastos. Agora, desculpa, gestão de pagamento, alguém tem que me ensinar!

Mayara cutuca

A deputada Mayara Pinheiro, que preside a Comissão de Saúde e Previdência, convocou a audiência com o objetivo de acompanhar o investimento de recursos, resultados e identificar pontos de fragilidade no Sistema Único de Saúde (SUS).

Cadê a maternidade?

Mayara disse que há quatro anos fez um requerimento solicitando a construção de uma nova maternidade na zona Norte de Manaus, e, hoje, precisa acompanhar a situação do projeto e cobrar para que a maternidade saia do papel.

— Precisamos de uma nova maternidade para ampliar o atendimento às grávidas do Amazonas —, cutucou a parlamentar.

Falta a babita

De acordo com a deputada, um dos principais argumentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para não implantar os programas e as novas ações é a falta de recursos.

Pé de ouvido na Sefaz

Não satisfeita, Mayara promete e ter uma conversa de pé de ouvido na Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz) para descobrir como estão sendo administrados os recursos e gastos na Saúde.

A vida é bela!

Os vereadores de Manaus andam exibindo um sorriso que vai de ponta a ponta da orelha.

É que a Justiça do Amazonas autorizou a retomada do "cotão" de R$ 18 mil para R$ 33 mil mensais, a todos eles.

Para que não sabe, cotão é pagamento da verba de gabinete.

Traga a sua marmita!

Já para o lado dos servidores da Câmara Municipal, a vida não é tão bela assim.

A diretoria da Casa já avisou que, aqueles que optarem por jornada de trabalho de 6 horas diárias, não terão mais direito a auxílio alimentação.

Auxílio rango

Para aqueles que optarem por trabalhar em regime de 8 horas, a CMM pagará R$ R$1.468,11 de auxílio alimentação.

Com a mudança, os servidores que atualmente encerram o expediente às 14h passariam a sair somente às 16h.

Xixi nas estrelas

Durante a cerimônia do Oscar de 2024, realizada neste domingo (10), no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, (EUA) um momento inesperado chamou a atenção dos espectadores.

*

Messi, um border collie conhecido por sua atuação no filme Anatomia de uma Queda, apareceu fazendo xixi na estrela de Matt Damon, na Calçada da Fama.

ÚLTIMA HORA

ACREDITE – Arthur disse que não 8 de janeiro não foi nada e que os golpistas bolsonaristas estão presos “injustamente”

8 de janeiro: Além do quebra quebra, extremista de direita defeca dentro do STF. Mas, para Arthur " todos são inocentes"

Os extremistas bolsonaristas que invadiram os prédios dos Três Poderes em Brasília destruíram janelas, cadeiras, documentos, câmeras e objetos de arte. Eles também atacaram itens históricos avaliados em milhares de reais. Por meio das imagens obtidas nas redes sociais, é possível identificar alguns itens que foram danificados durante os atos de terrorismo nos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e a sede do STF (Supremo Tribunal Federal.

Os manifestantes, que não aceitam os resultados das eleições de outubro de 2022, também usaram uma mangueira de incêndio para inundar o Congresso e até atearam fogo no Salão Verde. Para se ter uma ideia do prejuízo, somente a tela As Mulatas", do pintor Di Cavalcanti, que fica no terceiro andar do Planalto, foi furada pelos golpistas. A obra é uma das mais importantes do artista e o valor está estimado em R$ 8 milhões. No total, os Esse prejuízo, hoje, está na casa do R$ 24 milhões.

*

Apesar de todas as provas e evidências. o sr. Arthur Virgílio Neto (PSDB), ex-prefeito de Manaus, senador da República e ex-ministro de FHC, teve o desplante de publicar que nada disso existiu.

— A verdade é que não houve nem tentativa de golpe. essa fantasia já passou de todos os limites. precisamos lutar pela anistia de todos que estão presos,de forma injusta pelos 8 de janeiro para buscar um caminho para a pacificação do país! – disse o bolsonarista. “Pacificação” quebrando as sedes do STF, do Congresso Nacional ( que já foi a sua casa) e da sede do Governo? “Não houve tentativa de golpe?”. Então, o que foi aquilo? Um recreio de domingo no parque? “Presos de forma injusta?”, o que aconteceria se alguém lá no Louvre rasgasse a Mona Lisa? Quem te viu, hein Arthur?

ORGULHO

Sósias: Para completar os dois Marks têm quatro filhos cada e estão solteiros.

Veja só quanta coincidência! Dois homens parecidíssimos, que têm o mesmo nome hobbies e até um amigo em comum. O encontro aconteceu de forma bem inusitada. Mark Garland foi ao balcão de check-in do aeroporto, mas foi informado de que ele já havia feito o registro. Só depois de 40 minutos, que a equipe finalmente descobriu que havia dois Marks Garlands no voo. Quando ficaram cara a cara, eles perceberam que também eram muito parecidos. Ambos estavam de preto e com a cabeça raspada. Após passar pela fila do embarque, os dois Marks caíram na gargalhada ao verem que estavam sentados um ao lado do outro.

VERGONHA

O vídeo de um “machista valentão” agredindo uma mulher no calçadão da Ponta negra é revoltante.

Covarde, além de mandar a mulher tomar no r (*) ele foi violento. Depois de ouvir na agressão verbal, a moça o chama de “idiota” e começa a filmar. Quando ele dá as costas pra fugir da filmagem, ela grita “olha pra cá, bonitão!” Ele retorna e furioso parte pra cima dela.

— Como é que é? Como é que é?

Em seguida dá um safanão na mulher e arranca o celular de suas mãos.

A Polícia não pode cruzar os braços diante desse flagrante. Ou mudamos a forma como certos homens tratam as mulheres ou vamos continuar lendo notícias de violência e feminicídio.