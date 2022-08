O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), publicou nesta quinta-feira (25/8) um vídeo com o título: “Vergonha! O desgraçado que rasga a Constituição” e a foto do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. No discurso, o religioso questiona o inquérito das fake news e conclama a população para manifestações no 7 de Setembro.

— Quem vai parar esse desgraçado? –, pergunta Malafaia. E questiona uma série de instituições que, segundo ele, não fazem nada para impedir os desmandos de Moraes. O pastor cita, entre outros, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a imprensa, os outros ministros do STF e o Senado.

— A história não vai perdoar esse omissos –, conclui.

Com o cão no couro

Malafaia estava mesmo com o cão no couro quando gravou o vídeo. A publicação, feita em formato de vídeo na sua página do Instagram, tem duração de 2 minutos e 58 segundos, com Malafaia exaltado durante toda a gravação.

O que Malafaia não citou e nem citará é que a história também não perdoa fascista, fanáticos e incendiários.

Passando a sacolinha!

Bem a propósito, nas redes sociais, o pastor Paulo Marcelo Schallenberger, que é candidato a deputado federal de São Paulo, pelo Solidariedade, fez uma grave acusação da madrugada desta quinta-feira (25).

*

No Twitter, Paulo acusou o pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, por ter usado dinheiro público para pagar membros de sua equipe.

Mercadores do templo

O pastor Paulo relatou que recebeu por e-mail denunciando que que Silas pagaria outros pastores dele com dinheiro público, especificando o beneficiário direto do esquema seria o Pastor Cícero Silva Nunes, que trabalha de plantão na Igreja da Mooca.

Nas tetas ungidas

Pastor Cícero estaria lotado no gabinete do deputado estadual Tenente Nascimento, onde só apareceria uma vez a cada 15 dias.

Além de Cícero, o pastor Daniel Marins Costa também teria recebido dinheiro do pastor Malafaia,

*

“Resumindo, o Pr. Silas Malafaia paga o salário de alguns pastores dele com dinheiro público, principalmente esse pastor conhecido como Pr. Nunes (Pr. Cícero Silva Nunes), esse pastor trabalha de plantão na igreja do Mooca para atender pessoas”, diz a denúncia.

Mamata milagrosa

Ao todo, são citados quatro pastores que estariam ocupando cargos públicos em gabinetes de deputados e vereadores.

David de luto

O prefeito de Manaus, David Almeida, publicou nota de pesar pela morte de seu ex-sogro, Raimundo Marques Souza, 72, ocorrida nesta quarta-feira, 24/8, em decorrência de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

*

— Seu Raimundo foi um homem honrado, decente, trabalhador, pai da minha ex-esposa Sandra, e, neste momento, peço a Deus que seja o abrigo para todos nós, familiares e amigos. Viveremos na esperança do reencontro, por ocasião da volta de Jesus Cristo –, disse o prefeito.

Lula paz e amor

Em discursos públicos e conversas privadas com empresários, de acordo com aliados, o ex-presidente Lula busca dizer que não tem ódio, raiva ou rancor de ninguém após ter deixado a prisão, onde ficou por 580 dias.

Panelaço

Quase ninguém noticiou, mas as principais cidades do Brasil registraram panelaços durante a entrevista do presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, ao Jornal Nacional, da TV Globo, na segunda-feira, 22.

Em São Paulo, houve atos nos bairros Barra Funda, Paraíso, Pompeia, Santa Cecília e Vila Madalena.

Panelaço Rio

No Rio de Janeiro, panelaços foram registrados em Copacabana, Cosme Velho, Flamengo e Laranjeiras.

Em Brasília, houve atos na Asa Norte e no Jardim Botânico. Em Salvador, panelaços foram registrado no Bairro do Bonfim.

Samba de protesto

A nova música de Daniella Mercury tem endereço certo. Quem adivinha?

Por fim, Malafaia diz que o povo vai dar a resposta durante as manifestações. A cantora Daniela Mercury lançará nas plataformas digitais, na madrugada desta sexta (26), o single "O Samba Não Pode Esperar", música escrita por ela em protesto contra o autoritarismo, o negacionismo e discursos de ódio.

Quem inspirou?

O nome do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) não é citado, mas a cantora afirma que a letra da canção faz referência também ao bolsonarismo.

"Você é como erva daninha/ Mata aos poucos, tira o ar/ Ameaça a democracia/ Sua tirania quer nos calar", diz trecho da composição.

Lula dispara na Bahia

Falando em Daniela Mercury, pesquisa Datafolha aponta que Lula tem 61% das intenções de voto entre os baianos na pesquisa estimulada, contra 20% do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e 7% de Ciro Gomes (PDT).

Tebet não decola

Simone Tebet (MDB) e Luiz Felipe D’Ávila (Novo) têm 1% cada um. Os demais candidatos não pontuaram. Já os votos brancos e nulos somam 5% dos eleitores, e outros 4% afirmam estar indecisos.

Censurada

A pesquisa Datafolha foi censurada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia a pedido da coligação do candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT) .

A pesquisa sobre o governo baiano, divulgada nesta quinta-feira , 25, ACM Neto (União Brasil) aparece com larga vantagem sobre o petista e venceria em primeiro turno se o pleito fosse hoje.

*

O ex-prefeito de Salvador tem 54% das intenções de voto, contra 16% de Jerônimo Rodrigues. Está explicada a censura.

Lixo zero

Meia tonelada de lixo nos igarapés

O Coletivo Manaus Lixo retirou mais de meia tonelada de resíduos do Igarapé do Gigante, no Tarumã. A ação marcou o “Dia Lixo Zero”, mobilização nacional que acontece anualmente, para chamar atenção da sociedade sobre os cuidados com o meio ambiente.

Conscientização

Além da retirada dos resíduos do igarapé, as equipes da Semulsp desfilaram por algumas ruas com uma carreta repleta de lixo. O objetivo foi sensibilizar a população sobre o impacto de suas ações ao meio ambiente.

ÚLTIMA HORA

Jornal Nacional aperta Lula, mas o petista não foge a nenhuma pergunta

Lula frente a frente com William Bonner e Renata: firmeza e descontração

Em entrevista ao Jornal Nacional, nesta quinta-feira (25), o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva foi questionado sobre denúncias de corrupção em seu governo. O candidato respondeu que que só surge corrupção em governo que permite a investigação. O ex-presidente aproveitou a pergunta para afirmar que foi durante seu governo que o Portal da Transparência foi criado e que a CGU (Controladoria Geral da União) foi colocada para fiscalizar.

— Foram todas medidas no meu governo, além do que o Ministério Público era independente, além do que a Polícia Federal recebeu no meu governo mais liberdade do que em qualquer outro momento da história –, disse o ex-presidente. Ao falar sobre o caso do Mensalão, que ocorreu durante o seu primeiro mandato, Lula comparou o escândalo ao Orçamento Secreto, do governo Bolsonaro, mecanismo no qual parlamentares conseguem indicar verbas para obras sem a necessidade de detalhar que é o autor da destinação

*

— As medidas estão colocadas. Eu poderia ter escolhido um procurador “engavetador” . Eu não fiz isso. Eu poderia ter impedido que a Polícia Federal tivesse um delegado que eu tivesse controle. Eu permiti que tudo fosse feito da forma correta. Eu poderia fazer decreto de 500 anos de sigilo, tá na moda né? –, cutucou. Lula disse que "equívoco" da Operação Lava Jato foi ter entrado no limite da política” .

— O que foi o equívoco da Lava Jato? É que a Lava Jato enveredou por um caminho político delicado. A Lava Jato ultrapassou o limite da investigação e entrou no limite da política. O objetivo era o Lula. O objetivo era tentar condenar o Lula.

ORGULHO

A turma do Casstelo

O elenco original do Fãs do inesquecível Castelo Rá-Tim-Bum foi flagrado gravando nos estúdios da TV Cultura após 25 anos. Mas, o encontro fazia parte de uma ação comercial. Os atores Cassio Scapin (Nino), Cynthia Rachel (Biba) e Luciano Amaral (Pedro) estiveram na emissora para a gravação. Com a empolgação dos fãs, a TV Cultura afirmou que há anos pensa num remake da série:

Quanto a planos futuros para qualquer especial sobre a série, a emissora esclarece que o Castelo Rá-Tim-Bum é uma das mais respeitadas propriedades da TV Cultura e sempre estão em pauta novas ações sobre a mesma. Mas, no momento a emissora disse que está focada em projetos independentes.

VERGONHA

Bolsonaro debocha de pessoas com falta de ar, em vídeo de março de 2021

Em entrevista ao Jornal Nacional, na segunda-feira (22/8) passada, o presidente Jair Bolsonaro (PL), ao ser questionado pela jornalista Renata Vasconcellos sobre o episódio no qual imitou uma pessoa com falta de ar, sugeriu não ter tido tal atitude. O Chefe do Executivo desafiou a jornalista a reproduzir um vídeo dele imitando a ocasião. Diferentemente do que Bolsonaro disse, ele imitou uma pessoa com falta de ar mais de uma vez. Agora, quase uma semana depois, a prova apareceu. Em 18 de março de 2021, em uma de suas transmissões semanais nas redes sociais, o presidente criticou seu ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (União-MS), e chegou a imitar uma pessoa com falta de ar. Na ocasião, Bolsonaro defendia o 'Kit COVID', composto por ivermectina, azitromicina e cloroquina, remédios sem eficácia comprovada para o tratamento da doença, e disse que, quem criticasse o "tratamento inicial" e sentisse os sintomas de coronavírus, procurasse um hospital, assim como Mandetta orientava.