Manaus reencontra nesta quarta-feira (31) Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente que mais visitou o Amazonas em toda a história política do país.

Marcado para as 18h, no Espaço Via Torres, o comício do ex-presidente deve reunir perto de 50 mil pessoas no ato “Todos Juntos pelo Brasil e pelo Amazonas” . Nesta terça-feira, Lula visitou a Moto Honda da Amazônia e o Museu da Amazônia (Musa). Foi lá que o candidato que lidera todas as pesquisas para presidente se reuniu com 35 entidades e movimentos sociais para falar de desenvolvimento sustentável na região.

Quem ameaça a ZFM?

Em entrevista nesta terça-feira (30) à Rádio Mais Brasil, Lula voltou a cobrar mais respeito e responsabilidade do governo federal no trato com a Zona Franca de Manaus.

— O atual presidente vive ameaçando tirar os benefícios da Zona Franca de Manaus (ZFM) quando deveria entender a importância do modelo econômico para o estado -, alfinetou o petista.

Inimigo nº 1

Para o ex-presidente, o que o Brasil precisa é de novas empresas, sobretudo empresas limpas e não poluentes para fortalecer a Zona Franca de Manaus, gerando mais oportunidade de emprego, mais arrecadação e benefício.

— Lamentavelmente, você tem um presidente que vive a ameaçar a Zona Franca de Manaus e tirar benefícios das empresas –, criticou Lula.

Omar silenciou

Aliado do ex-presidente Lula, o senador Omar Aziz (PSD-AM) foi cobrado pela imprensa do sul maravilha por ter silenciado enquanto seu candidato a presidente se digladiava no primeiro debate realizado pela Band.

Grande apoio

De acordo com O Globo, apesar da mobilização nas redes acerca do Debate da Band, que ocorreu na noite deste domingo, uma parcela dos aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em silêncio.

Um levantamento do GLOBO mapeou 43 nomes apoiados pelo petista na corrida pelo Senado ou governo dos estados.

Calados

Destes, 24 não comentaram a participação nas redes sociais, dos quais sete são do PT e três do PSB, siglas que compõem a chapa nacional.

Omar Aziz foi citado, assim como o candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD).

Tchutchuca, eu?

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, deixou nesta terça-feira 30 uma entrevista coletiva após ser questionado sobre sua relação com o Centrão.

Ele conversou com jornalistas depois de participar de um evento com representantes do comércio e de serviços em Brasília.

Quem é tchutchuca?

O ex-capitão comentava a necessidade de “aprovar projetos” e, para isso, levar em conta os 513 deputados.

Na sequência, um repórter mencionou o apelido “tchutchuca do Centrão”, popularizado neste mês após o youtuber Wilker Leão utilizá-lo para se referir a Bolsonaro no cercadinho do Palácio da Alvorada.

— Tchutchuca do Centrão? Você não tem classe para fazer uma pergunta? Quem é tchutchuca do Centrão? do Centrão? Me apontem ministérios entregues para políticos –, respondeu o presidente nesta terça.

Perguntar não ofende

Agora, responda depressa, Jair Bolsonaro tem moral para exigir comportamento de “classe” de alguém?

Sarafa alerta

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) disse que o acidente ocorrido durante o 24° Festival das Cirandas de Manacapuru, na noite de domingo (28), é um alerta para que as autoridades reavaliem e reforcem as medidas preventivas em eventos em municípios do interior do Amazonas.

Ciranda triste

No acidente, 23 pessoas ficaram feridas. Desse total, seis estão em estado grave.

Todas as vítimas são brincantes da ciranda Flor Matizada e estavam no guindaste/alegoria que despencou de uma altura de cerca de dez metros durante o espetáculo.

Troca de figurinhas

Está de volta ao shopping, a disputada troca de figurinhas do álbum a Copa

O Shopping Ponta Negra inaugurou um lounge, no piso L2, para os fãs de futebol trocarem figurinhas do álbum do campeonato mundial.

O espaço funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e domingo das 14h às 21h.

— Esse é um grande evento, que mobiliza fãs em todos os lugares. No Brasil, a troca de figurinhas do álbum é uma tradição muito forte e o shopping não poderia ficar de fora –, disse a gerente de Marketing do Ponta Negra, Priscila Furtado.

Onde comprar

Para quem ainda não adquiriu o álbum oficial, o quiosque Bazar do Livro, no piso L1 do shopping, já está disponibilizando.

No local, também é possível adquirir figurinhas.

ÚLTIMA HORA

Abin atrapalhou a investigação da PF que envolvendo Jair Renan Bolsonaro

Renan Bolsonaro: Enrolado na história do carro elétrico e do "espião" da Abin

Polícia Federal (PF) afirmou que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) atrapalhou uma investigação envolvendo o influenciador digital Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação foi revelada pelo repórter Aguirre Talento, do jornal O Globo. Segundo a publicação, um integrante da Abin foi flagrado, em março do ano passado, em uma operação cujo objetivo seria prevenir “riscos à imagem” do presidente da República. Trata-se de Luiz Felipe Barros Felix. Ele teria recebido a missão de levantar informações sobre o paradeiro de um carro elétrico avaliado em R$ 90 mil que teria sido doado a Jair Renan e ao personal trainer Allan Lucena por um empresário do Espírito Santo. Morador do Sudoeste, Allan ficou desconfiado ao ver o veículo entrar no estacionamento do seu prédio. O empresário, então, esperou o carro adentrar, fechou o portão e ligou para a Polícia Militar.

A guarnição chegou ao local e abordou o condutor do automóvel suspeito. Era Luiz Felix. O homem se apresentou como agente da PF e alegou que estava aguardando uma garota de programa. Ele teria recebido a missão de levantar informações sobre o paradeiro de um carro elétrico avaliado em R$ 90 mil que teria sido doado a Jair Renan e ao personal trainer Allan Lucena por um empresário do Espírito Santo. A diligência atrapalhou as investigações em andamento. Estranhamente, após a divulgação na mídia, Allan Lucena teria ‘devolvido’ veículo supostamente entregue para Renan Bolsonaro.

ORGULHO

O álbum da Copa de João Gabriel tem figurinhas desdenhadas por ele mesmo

Sem dinheiro, o pequeno João Gabriel, 8 anos, usou a criatividade para fazer ele mesmo seu álbum da Copa do Mundo: O garoto desenhou e criou o próprio álbum da Copa do Mundo 2022, em Goiânia. E isso emocionou muita gente. O pai dele, o feirante João Teixeira, contou que a família realmente não tem condições de comprar as figurinhas e o álbum e ficou surpreso com o que o filho fez:

— Ele viu na TV a reportagem sobre o álbum da Copa e seus olhinhos brilharam. Disse que queria muito ter um. Quando eu cheguei do serviço, ele disse que já tinha um. Quando fui ver, ele me explicou que fez desenhado –, contou o pai emocionado, em entrevista ao Só Notícia Boa. João Gabriel é apaixonado por futebol, o problema é que só o álbum custa mais de R$ 50 e para completá-lo, pelo menos R$ 600. O menino gastaria mais da metade da renda mensal da família, o que é impraticável. Internautas não aguentaram quando souberam da história do João Gabriel e começaram a se mobilizar para ajudar o garotinho.

VERGONHA

Candidato a presidente, Leo Péricles denuncia discriminação no debate da Band

O debate presidencial que ocorreu na noite de domingo (29) contou com seis candidatos. Léo Péricles (UP) não foi um deles. Os critérios das emissoras Band, TV Cultura, o portal de notícial UOL e a Folha de S.Paulo foram responsáveis pela exclusão das candidaturas negras e de esquerda. Dessa forma, o público assistiu a um programa em que a pluralidade de ideias e de vozes foi extremamente reduzida. Com apenas candidatos brancos, e maioritariamente neoliberais, Léo Pericles acredita que o primeiro debate presidencial representou a reprodução do racismo.

Para as eleições de 2022, a UP lançou oficialmente o candidato Léo Pericles que, com R$197,31 de bens declarados no TSE, vem para representar os negros trabalhadores de periferia. Entretanto, no debate da Band de domingo (29), esse grupo infelizmente não se viu retratado.