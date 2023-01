O ex-deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM), talvez por ter apoiado o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vem sofrendo uma sórdida campanha em sites de fofoca de Manaus.

Fotos do ex-deputado federal – um dos poucos da bancada do Amazonas que teve a coragem de encarar a fúria genocida e os desmandos de Jair Bolsonaro (PL) -beijando uma loira circulou nos perfis dessas redes.

Está claro que, a baixaria tem viés político. Quem vem fazendo isso, quer comprometer ou destruir a carreira política de Marcelo que alcançou o destaque que poucos parlamentares alcançaram em tão pouco espaço de tempo no Congresso Nacional.

Diante da possibilidade do amazonense assumir um cargo importante no governo Lula, a ordem agora é impedir que ele sobreviva politicamente jogando um mar de lama no ventilador. E isso vem sendo feito com a invasão da vida pessoal do político, algo que só diz respeito a ele e à mulher dele.

Quem tem esse direito?

Para colocar os pingos nos is, a loira que aparece beijando Marcelo Ramos, é Talita Dias Moraes da Costa, esposa do ex-prefeito de Coari, Rodrigo Alves da Costa.

A foto pode ser antiga. Ou de quando o deputado passou um período solteiro. Quem tem o direito de invadir a vida das pessoas dessa forma?

Silêncio como resposta

Marcelo Ramos é (ou foi) casado com a arquiteta Juliana Maranhão.

O Blog do Mário Adolfo BMA tentou ouvir o ex-deputado, mas, ao menos por enquanto, ele prefere não se pronunciar sobre o caso.

*

Nesta segunda-feira, Ramos limitou sua caixa de comentários no Instagram após ver o seu nome envolvido em uma suposta traição.

Salmo neles!

Juliana Maranhão, a esposa de Marcelo Ramos, por sua vez, preferiu postar o versículo 4 do Salmo 23, que fala sobre a proteção divina.

“Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem”, diz a publicação de Juliana Maranhão.

Manchete da capa

Dificilmente os grandes jornais do mundo destacam algum fato positivo nos países da América Latina.

Geralmente só nos grandes desastres, escândalos ou golpes de ditadores de republiquetas.

*

Pois o presidente Lula consegui um fato inédito: Ser manchete de capa – de forma positiva –, no poderoso New York Times, o jornal mais importante do mundo.

O mais bonito ato da posse de Lula deu manchete de capa no New York Times

Foto arregaçada

Dessa maneira, a capa do jornal New York Times, a publicação mais tradicional dos EUA, foi dedicada ao presidente Lula com uma foto no centro da capa do jornal com o momento em que o presidente sobe a rampa com os representantes da diversidade social brasileira.

O alerta do NYT

Diz o título do NYT: “Brasil instala Lula como Líder; perdedor está ausente”.

Em sua linha fina, a publicação atenta para o fato de que Bolsonaro corre o risco de ser preso: “Bolsonaro está na Flórida enquanto as investigações aumentam”.

16 chefes de estado

Tal repercussão internacional da vitória de Lula já podia ser medida pelo número de comitivas internacionais presentes para a sua posse: Foram mais de 16 chefe de Estado e mais de 120 delegações, número comparável apenas com as Olímpiadas 2016.

Amazônia no 1º ato

Em apenas uma o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez mais pela Amazônia do que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em quatro anos.

Ato seguinte à posse, Lula assinou decreto que reestabelece o combate ao desmatamento na Amazônia, no Cerrado e em todos os biomas brasileiros.

*

O documento prevê a recuperação do Ibama e é uma promessa do petista para retomar o compromisso brasileiro com a agenda climática global.

Pra ontem

Por meio de despacho, na cerimônia de posse, no Palácio do Planalto, o presidente determinou ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima que apresente, em 45 dias, uma proposta de nova regulamentação para o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Fundo da Amazônia

Em outro decreto assinado também neste domingo (1º/1), Lula reestabelece o Fundo Amazônia e viabiliza o uso de R$ 3,3 bilhões em doações internacionais para combater o crime ambiental na Amazônia.

Fora garimpo

O presidente revogou ainda medida do governo de Jair Bolsonaro (PL) que incentivava o garimpo ilegal na Amazônia, em terras indígenas e em áreas de proteção ambiental.

Patético

Auto exilado em Orlando, nos Estados Unidos, para evitar a posse de Lula, o agora ex-presidente Jair Bolsonaro ainda se considera presidente da República em suas principais redes sociais.

Na descrição no Twitter, Instagram e Facebook de Bolsonaro, além de aparecer “presidente da República Federativa do Brasil”, consta candidato do PL à reeleição.

Provou do próprio veneno

O ex-vice-presidente Hamilton Mourão reagiu, neste domingo (1º/1), às críticas e ameaças de bolsonaristas em razão do discurso de fim de ano feito por ele em cadeia nacional de rádio e televisão.

*

O general afirmou que as críticas “fazem parte da política”.

— Contudo, não aceito as ofensas e ameaças que estão sendo disparadas contra mim e minha família –, frisou o general.

Alfinete no Jair

No pronunciamento na TV, Mourão fez uma crítica velada ao agora ex-presidente Jair Bolsonaro, ao dizer que o “silêncio” de algumas lideranças políticas contribuíram para um “clima de caos” no Brasil.

Aí mente!

Mesmo fora do poder Jair Bolsonaro continua mentindo.

Em sua última live, o capitão, que ainda insistem posar de presidente, disse que "sempre lutamos por democracia e por respeito às leis e à Constituição”.

Virou democrata

Acredite se quiser.

O ex-milico que saiu do exército pela porta dos fundos – assim como saiu da presidência – , que pregou o fechamento do Congresso e do Supremo desde o segundo ou terceiro mês de mandato; que disse, diante de milhares de pessoas, “não vou mais cumprir decisões do STF”, e que até a undécima hora investiu contra a realização das eleições, tornou-se “democrata”.

Viaduto Rei Pelé

Wilson e David unidos para a construção do viaduto " Rei Pelé", na Bola do Produtor

O governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida, assinaram, nesta terça-feira (03/01), a ordem de serviço para a construção do Complexo Viário da Bola do Produtor.

*

A obra será executada com recursos na ordem de R$ 82,8 milhões, dos quais, R$ 80,3 milhões foram repassados pelo Governo do Amazonas para que o município faça a implementação do projeto.

Viaduto rei Pelé 2

O prefeito David Almeida (Avante) informou que a obra será batizada de Rei Pelé, o Eterno, uma homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos.

Pistoleira

Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão em duas residências da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), em São Paulo e Brasília, nesta terça-feira (3), à procura de novas armas não entregues às autoridades policiais. Na ação foram encontradas 3 armas de fogo.

*

A operação foi deflagrada a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), com mandado de busca e apreensão assinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes.

Barroso hostilizado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso comentou o episódio em que foi hostilizado por passageiros no aeroporto de Miami (EUA).

Barroso embarcava em um voo para Brasília, nessa segunda-feira (2/1), quando sofreu ataques de passageiros, que vaiaram e gritaram várias vezes:

— Sai do voo!.

Brasil adoeceu

Também houve pessoas que gritaram palavras como “lixo”, “ladrão” e “pede para sair”.

— É uma mistura de ódio, ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação. O Brasil adoeceu. Espero que consigamos curá-lo e que uma luz espiritual ilumine essas pessoas –, afirmou o ministro nesta terça-feira (3/1).

Carla Carabina

O ministro já havia suspendido o porte de armas de Zambelli e determinado a devolução de todas as armas em posse da deputada, no mês passado.

A deputada é investigada por sacar uma arma em via pública e perseguir um homem pelas ruas de São Paulo, um dia antes do segundo turno das eleições, em outubro de 2022.

*

De acordo com a nota da assessoria de Zambelli à Veja, as armas encontradas em suas residência eram destinadas a sua defesa pessoal.

ÚLTIMA HORA

QUESTÃO DE HONRA – Flávio Dino promete pegar os assassinos de Marielle

Quem matou e quem mandou matar Maielle é o primeiro compromisso de Fávio Dino

O novo ministro da Justiça, Flávio Dino, assumiu o cargo nesta segunda prometendo adotar medidas para elucidar o assassinato de Marielle Franco e prender os criminosos e mandantes. A pasta comandada por Dino abriga a Polícia Federal, que deve ser encarregada da missão.

— Saúdo Marielle e a sua família aqui presente. Eu disse à ministra Anielle (Franco, irmã de Marielle) e a sua mãe que é uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis, e assim o fará, para que esse crime seja desvendado definitivamente e nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matá-la naquele dia no Rio de Janeiro –, disse Dino.

*

Dino falou durante a coletiva de imprensa a possibilidade de federalizar o caso Marielle. O pedido, entretanto, depende do pedido da Procuradoria-Geral da República para o STJ (Superior Tribunal de Justiça).

— A Polícia Federal atuará para que esse crime seja desvendado definitivamente para saber quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle Franco naquele dia no Rio de Janeiro –, garantiu o ministro.

ORGULHO

Um bombeiro se emocionou ao participar, nesta terça-feira, do cortejo que leva o corpo de Pelé ao cemitério onde o Rei do Futebol será sepultado. Imagens mostram o sargento Miranda, presente no caminhão responsável pelo transporte do caixão, chorando.

VERGONHA

O jornal francês L'equipe comentou sobre a não ida de Neymar para o último adeus do rei do Futebol.

Ao contrário do bombeiro Miranda, o jogador Neymar, que começou a carreira no Santos, ignorou o enterro do rei revoltando torcedores do país inteiro. Aliás, nenhum jogador da era do Catar foi ao velório do Rei do Futebol. O velório de Pelé chegou ao fim pouco depois das 10 horas desta terça-feira (3) e, apesar das inúmeras manifestações populares de carinho ao Rei do Futebol, chamou a atenção o baixo número de ex-jogadores na cerimônia. Se a multidão não se incomodou em pegar longas filas, que ultrapassaram três horas de espera em alguns momentos, ex-atletas, especialmente das gerações mais recentes, não tiveram a mesma iniciativa para dar o último adeus a Pelé. Ídolo do Santos no início da década passada, Neymar não compareceu, sob o falso argumento . Ele teria sido impedido de viajar ao Brasil pelo Paris Saint-Germain. Vergonhoso!