Um comentário que vem rolando nos bastidores da política de Manaus, se verdadeiro, pode mudar os rumos das eleições para Prefeito da capital do Amazonas. Ou até mesmo manchar a biografia de alguns políticos tradicionais que sempre se pautaram mais à esquerda e nunca foram chegados ao extremismo de direita.

De acordo com essa informação um costura vem sendo feita para que o pré-candidato de extrema direita, Alberto Neto (PL), o novo compadre de Jair Bolsonaro – depois que o coronel Menezes caiu em desgraça -, renuncie à sua candidatura e passe a ser o vice-prefeito de Roberto Cidade (UB), candidato do governador Wilson Lima.

Cada agonia no seu tempo

D&F quis saber da boca de Serafim se a informação procede ou não.

O ex-prefeito recomendou “cautela” e disse não acreditar na renúncia de Alberto.

— Não quero falar nada para não aumentar a confusão. Cada agonia no seu tempo –, respondeu Sarafa.

Chapa bolsonarista

Se isso acontecer, o ex-prefeito Serafim Corrêa (PSB) e o ex-deputado estadual Luís Castro (PDT) – que já anunciaram seu apoio a Roberto Cidade –, terão que dar as mãos a uma chapa “bolsonarista puro sangue”: Roberto Cidade (UB) para prefeito e Alberto Neto (PL) candidato a vice.

Direita volver

O pior de tudo é que tanto Serafim quanto Castro sempre caminharam com a esquerda. Ao menos essa sempre foi a bandeira do PDT e de Leonel Brizola e do PSB, de Miguel Arraes e Eduardo Campos.

Em política tudo muda

Há alguns meses era possível afirmar, quase com toda certeza, que Serafim Corrêa e Luís Castro apoiariam o candidato do presidente Lula, no caso Marcelo Ramos (PT).

Brizola e Arraes

Se isso acontecer – Serafim e Luís Castro no palanque bolsonarista –, Brizola, Arraes e Campos haverão de dar cambalhotas na sepultura.

Outra incoerência

Outra incoerência política vem sendo praticada nesta pré-campanha a prefeito de Manaus.

Os senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB) – dois dos parlamentares mais ligados ao presidente Lula no Senado federal –, devem apoiar a candidatura à reeleição do prefeito David Almeida.

Para quem não lembra, David apoiou Jair Bolsonaro em 2022 e, por conta de sua igreja evangélica, também é bolsonarista.

Pé de ouvido

Mas aí, quando chegar a Manaus, Lula com certeza vai chamar os dois aliando para uma conversa de pé de ouvido.

De volta às ruas

Ex-candidato a governador e a senador, fundador do PT no Amazonas, em 1980, o médico Marcus Baros disse que mesmo distante da política nunca deixou de acreditar no PT.

Esse é o cara

Peixe e política: Marcus Barros no jantar de Marcelo Ramos

Presente no jantar de Marcelo Ramos, que reuniu os fundadores do partido, Marcus garantiu que ele e os antigos membros do PT, vão retornar às ruas para eleger o candidato indicado por Lula.

— Ele é o mais preparado. Vamos retornar às ruas – disse.

Manô bolsonarista

Manaus está entre as três cidades que Bolsonaro deverá transferir votos para seus candidatos a prefeito.

As outras são Goiânia e Curitiba.

Influência da direita

De acordo com a pesquisa Futura Inteligência, em parceria com Apex Partners, 29,8% dos eleitores de Curitiba manifestam a intenção de votar em um candidato apoiado por Bolsonaro; 29,2%as em Goiânia e 26,2%, em Manaus.

Governador só lá

Aliás, Goiânia é tão bolsonarista que foi a única capital onde o apoio do governador Ronaldo Caiado, bolsonarista desde pequenininho, terá influência para 25,2% do eleitorado.

Me livrem da cadeia

O STF (Supremo Tribunal Federal) tem 4 votos para manter decisão que negou um habeas corpus preventivo apresentado em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

*

A Corte analisa um recurso protocolado pelo advogado Djalma Lacerda para reverter uma decisão do ministro Kassio Nunes Marques que negou o pedido para livrar, antecipadamente, o ex-presidente de uma eventual prisão.

Golpista

Bolsonaro é alvo de uma investigação que trata da suposta tentativa de golpe de Estado para se manter na Presidência da República.

ORGULHO

Desespero: Pitbull pula na água e nada até o barco de resgate

Um vídeo tem circulado na internet, que mostra um cão sendo resgatado em meio às águas da inundação no Rio Grande do Sul, consequência das fortes chuvas que atingiram a região. O cachorro, que é da raça Pitbull, aparece visivelmente exausto no vídeo. Ao ver o barco, ele se atira na água e é avistado por uma equipe de resgate de civis. Conforme o último boletim da Defesa Civil desta quarta-feira (15), publicado às 9h, cerca de 11.427 mil animais foram resgatados. O desespero do cão comoveu as equipe de resgate e deve ter enchido o coração de seu dono (a) de orgulho e amor.

VERGONHA

William Bonner : agredido por bolsonarista enquanto cobria a tragédia do Rio Grande do Sul

Bolsonaristas não e cansam de protagonizar cenas vergonhosas e violentas. E não poupam nem a tragédia do Rio Grande do Sul. O jornalista William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, da TV Globo, foi hostilizado de forma violenta em Porto Alegre (RS) por um bolsonarista, na noite da última terça-feira (7), enquanto fazia a entrada ao vivo para o principal telejornal do país diretamente do núcleo nervoso das operações de resgate e salvamento que transcorrerem no estado devastado pelas chuvas. O vídeo, que viralizou nas últimas horas nas redes sociais, mostra um extremista aos berros dizendo coisas sem sentido ao âncora do JN. No registro, Bonner segue sem responder nada e sequer olha para o extremista, que de maneira inconveniente, impertinente e agressiva segue com o palavrório desconexo e cheio de fake news. Suas acusações carecem de qualquer sentido, já que a RBS, filiada da Globo no Rio Grande do Sul, segue cobrindo a tragédia das enchentes desde o primeiro dia.

