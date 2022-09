Uma das grandes preocupações da Rainha Elizabeth nos últimos anos de sua vida era a preservação da floresta Amazônica. A revelação foi feita por Melanie Hopkins, embaixadora interina do Reino Unido no Brasil, durante a comemoração do 96º aniversário da rainha Elizabeth II e do seu Jubileu de Platina, que marca os 70 anos do reinado de Sua Majestade, em junho de 2022. Na ocasião, o cônsul-geral do Reino Unido no Rio de Janeiro, Anjoum Noorani, foi o anfitrião de um coquetel no Copacabana Palace, no Rio, na noite . Mas quem falou sobre as preocupações atuais da monarca em relação ao Brasil e o mundo foi a embaixadora interina.

— O povo brasileiro, assim como as pessoas ao redor do mundo, tem problemas específicos que tocam a rainha. Um dos temas mais urgentes está nos efeitos das mudanças climáticas. A COP26 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 2021), por exemplo, foi um sucesso histórico, graças a nossos parceiros, incluindo os brasileiros.

Preservação da floresta

O Reino Unido e o Brasil têm parcerias históricas na área climática, como financiamento nacional sobre o clima, destinando para aqui 270 milhões de libras para programas de agricultura, preservação de florestas, potencial energético e infraestrutura sustentável.

Bolsonaro “lúcido” ...

Mas a preocupação da rainha Elizabeth não era a mesma do presidente Jair Bolsonaro que, em 23 de outubro de 2019, em Tóquio, teve um encontro surpresa com o novo Rei da Inglaterra, Charles III, à época, Príncipe Charles, onde assunto foi a Amazônia.

...E o futuro rei “equivocado”

— O príncipe Charles é um "homem simpático", mas, "como o resto do mundo, está equivocado sobre a Amazônia – ao menos essa foi a impressão do brasileiro sobre o encontro com o herdeiro da coroa britânica.

BBC cutucou

Em conversa breve com jornalistas na entrada do hotel em que se hospedara em Pequim, onde se encontra nesta sexta-feira com o presidente chinês Xi Jinping, o presidente foi questionado pela BBC News Brasil sobre o encontro com o filho da rainha Elizabeth 2ª.

— Não deixou de ser uma surpresa. Mas uma surpresa agradável –, disse Bolsonaro quando questionado sobre o encontro.

Interferência na Amazônia

A BBC News Brasil questionou o presidente sobre o que os dois discutiram durante o encontro, que, segundo o mandatário brasileiro, durou 30 minutos. A Amazônia foi tema?

— Em um primeiro momento, há interesse deles, logicamente, né, de ter uma certa interferência, entre aspas, nessa questão –, respondeu o presidente.

*

Bolsonaro continuou:

— Agora, o mundo todo está equivocado do que é a Amazônia, do que ela representa, e não sabe que lá existem mais de 20 milhões de brasileiros na região.

Convenceu Charles?

A BBC News Brasil perguntou se Bolsonaro teria conseguido convencer o príncipe a mudar de ideia.

— Eu acho que sim. Não sei. Eu tenho a minha opinião, na mesma linha lá do meu discurso na ONU.

Então tá!

Na Assembleia Geral das Nações Unidas Bolsonaro adotou tom duro ao falar sobre o assunto.

O presidente disse líderes estrangeiros teriam "embarcado em falácias da mídia sobre a Amazônia" e tratado o Brasil com "desrespeito e espírito colonizador".

Mar de calmaria

No discurso, Bolsonaro citou nominalmente a França e a Alemanha e afirmou que os países destinam metade de seus territórios para a agricultura, contra 8% do Brasil.

— A Amazônia não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia.

Achamos uma recenseadora

Imagem rara: Aí está uma recenseadora do IBGE trabalhando arduamente no Censo 2022

Se você, amigo leitor, reclama que nunca viu um recenseador do IBGE na sua rua, o Blog do Mário Adolfo prova que eles existem e estão trabalhando. A está uma caminhando solitariamente nas rua do Conjunto Tiradentes, no Aleixo.

Estupidez

A propósito, os pesquisadores do IBGE estão sendo recebidos de forma grosseira e até com ameaças de agressões em algumas cidades do Brasil.

É crime

Diante das dificuldades relatadas pelos recenseadores, o perfil oficial do IBGE nas redes sociais divulgou uma manifestação em que repudia atos de discriminação, calúnia, injúria, preconceito, ofensa ou agressão contra recenseadores.

*

O IBGE destaca que estas ações configuram crimes contra a preservação dos servidores públicos no exercício de suas funções.

Sob sigilo

A postagem também reitera que as informações prestadas aos recenseadores são sigilosas.

“O IBGE ratifica a importância de se receber bem o recenseador e responder o questionário do Censo 2022 e informa que a pesquisa estará em campo até o dia 31 de outubro de 2022” –, diz a postagem.

Estouro do carro elétrico

A montadora de veículos elétricos Tesla está bombando.

E não é para menos: o número total de veículos elétricos nos EUA saltou de 300 mil para mais de 1 milhão no período.

No Brasil também

No Brasil, números mostram que algo parecido pode acontecer. O com potencial para muito mais.

'Tesla do Nordeste'

A 'Tesla do Nordeste' repete o sucesso com as motocicletas elétricas

Conhecida como “Tesla do Nordeste”, a recifense Voltz é uma das empresas de maior destaque do Brasil quando o assunto é motos elétricas.

*

Com uma demanda cada vez maior, ela espera produzir 20 mil motos em 2022, cinco vezes mais que em 2021.

Fábrica em Manaus

O projeto é tão promissor que recebeu, recentemente, um investimento de R$ 100 milhões para desenvolver suas operações de venda, pontos de troca de bateria, construção de uma fábrica em Manaus e reforço de caixa para novos investimentos.

iFood eletrizada

Além disso, fechou uma parceria com a iFood para oferecer motos a baixo custo para entregadores de delivery.

5G vem aí

O prefeito David Almeida dá um grande passo rumo ao futuro

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta sexta-feira, 9/9, o Memorando de Entendimento entre a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que possibilita o desenvolvimento de ações conjuntas para a implantação da tecnologia 5G na capital amazonense.

Rumo ao futuro

Esse avanço na conexão de internet será fundamental para que a cidade dê um passo rumo ao futuro, possibilitando progressos que tornem a capital do Amazonas referência para o restante do Brasil e para o mundo.

Novo tempo

O prefeito disse que Manaus quer ser referência para o Brasil e para o mundo. Logo, a parceria com a ABDI dará essa oportunidade de antecipar a tecnologia do futuro, que é a 5G.

*

— Manaus já está preparada com uma lei supermoderna. Portanto, a prefeitura já tem a estrutura montada para receber essa tecnologia e o sinal vai ser liberado a partir deste mês ם, afirmou David.

ÚLTIMA HORA

Nuvem no formato da rainha Elizabeth II surge no céu de Londres

Coincidência no céu de Londres ou imaginação do ingleses

Na manhã desta quinta-feira (8), a notícia da morte da rainha Elizabeth II morreu, aos 96 anos de idade pegou o mundo de surpresa e desde então a monarca vem recebendo diversas homenagens de admiradores de todo canto do planeta. Vários britânicos, que entraram em luto e estão lamentando a morte da monarca junto com a família real, observaram alguns fenômenos no céu de Londres, capital do Reino Unido, e imediatamente se lembraram da majestade. As imagens impressionantes foram compartilhadas por diversos internautas nas redes sociais. Ainda no pôr do sol do dia da morte da rainha, pessoas fotografaram nuvens que lembram o formato do perfil da rainha no céu inglês. Em uma das imagens, o céu parece formar o corpo da rainha britânica, destacando o formato do que parece ser o chapéu na cabeça de Elizabeth, um acessório muito utilizado por ela, a ponto de ser quase uma marca registrada da monarca.

*

Além das nuvens, um arco-íris duplo se formou em cima do Palácio de Buckingham, a residência oficial da falecida. O fenômeno apareceu no céu de Londres logo após a bandeira do Reino Unido ser abaixada a meio mastro, anunciando o falecimento da rainha e o fim de seu reinado de 70

ORGULHO

O proprietário do Posto Grupo Quinta, que fica em Campo Largo, no Paraná emocionou as redes sociais. O local adota e cuida de todos os cães abandonados que aparecem por lá. Hoje já abriga pelo menos 50 animais e todos são vacinados e castrados – já tem nosso respeito esse posto. Muitos clientes elogiam a iniciativa do proprietário e fazem questão de publicar fotos e vídeos dos animais muito bem cuidados e dormindo quentinhos em suas casinhas. “Gostaríamos de parabenizar este empresário e desejar que Deus lhe abençoe por esta atitude”, publicou uma cliente em seu perfil no Instagram @nos.de.trailer .

VERGONHA

Mais um bolsonarista mata um petista, na campanha de ódio da direita contra a esquerda

Um homem que defendia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi morto nesta quinta-feira (8) por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) após uma discussão em Confresa (a 1.160 km de Cuiabá). Autor do crime, Rafael de Oliveira, 24, passou por audiência de custódia, e a Justiça de Mato Grosso manteve a prisão preventiva. Ele confessou, segundo a polícia, ter matado a facadas o colega de trabalho Benedito Cardoso dos Santos, 44, depois de uma discussão política. De acordo com a polícia, o autor tentou decapitar a vítima e, após o crime, ainda filmou o corpo. O crime gerou repúdio nesta sexta-feira (9) do próprio petista e de presidenciáveis como Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil). Nesta sexta-feira, o ex-presidente Lula usou termos como intolerância, ódio e selvageria ao se referir ao assassinato do apoiador.