A 17 dias da eleição, o desespero dos bolsonaristas, alguns em empresários inescrupulosos do agronegócio – sem generalizar pois existem muitos empresário sérios e do bem –, é tamanho que eles estão perdendo o controle e partindo para ataques rasteiros e algumas vezes violentos. Parte da imprensa considerou uma das cenas mais degradantes que o Brasil viu nos últimos dias, a do empresário bolsonarista Cassio Cenali, de Itapeva, em São Paulo, oferecendo uma marmita para uma mulher e depois dizendo que não iria mais fazer a doação, porque ela votaria no PT. Os jornais o identificaram como um empresário de agronegócio, apoiador fanático do presidente.

Alguns desses comportamentos chegam a ser medíocres. Como o que aconteceu no dia 5 de setembro, outra representante do agro foi bem específica em seu recado pró-Jair Bolsonaro.

— Façam um levantamento. Quem for votar no Lula, demitam, e demitam sem dó, porque não é uma questão de política, é uma questão de sobrevivência. E você, que trabalha com o agro e que defende o Lula, faça o favor, saia também –, disse Roseli Vitória Martelli D'Agostini Lins, da cidade baiana de Luís Eduardo Magalhães.

Com esses aliados...

Os que agem assim, achando que estão defendendo o presidente – tão destemperado quanto eles –, são burros, porque atitudes como essa acabam tirando voto de Bolsonaro.

...não precisa oposição!

Faltando menos de um mês para a eleição, empresários ligados a bancos, à indústria e até ao agronegócio estão cada vez mais afastados politicamente de Jair Bolsonaro (PL).

Ingratidão

O Intercept Brasil fez a seguinte pergunta em um de seus artigos.

Por que seria uma questão de “sobrevivência” a vitória de Bolsonaro e a derrota de Lula para o agronegócio? O portal lembrou que nos dois mandatos do ex-presidente petista, as exportações do setor deram um salto. A China crescia a dois dígitos anuais e decidiu buscar soja e minério no Brasil para acompanhar o aumento da demanda daquele período.

✱

Houve farto crédito para investir no agronegócio e ampliar o comércio exterior. Foi o famoso tempo do boom das commodities que, na visão de adversários de Lula, teria beneficiado os números vistosos de aprovação do seu governo.

A banda boa do Agro

No entanto, observa o Intercpt, há uma elite empresarial que já abriu os olhos para o jogo nefasto que estamos vivendo.

São empresários ou famílias abastadas apoiadoras de toda sorte de projetos ligados à educação, ao meio ambiente ou que simplesmente ajudam a fortalecer a democracia.

Nem todos são perversos

O constrangimento não tem classe social diante da crueldade do vídeo como o do bolsonarista de Itapeva.

Nem todos os representantes do agronegócio são tão perversos como ele. Mas o setor é um dos que mais acolhe integrantes radicais que abraçam as pautas violentas do governo Bolsonaro.

✱

Da liberação de armas ao desmatamento ilegal, até os desvarios antidemocráticos do presidente.

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (13) aponta que Wilson Lima (União Brasil) lidera a corrida ao governo do estado.

De acordo com os número, o governador candidato à reeleição tem 34% das intenções de votos, contra 29% do tetra-governador e Amazonino Mendes (Cidadadania).

✱

O senador Eduardo Braga (MDB) mantém o terceiro lugar com 16% das intenções de votos.

Aziz na frente

O mesmo Real Time Big Data aposta que o senador Omar Aziz (PSD) lidera a disputa pela reeleição no Amazonas,

Divulgados nesta terça-feira ,13, os números da pesquisa a pontam que o ex-presidente da CPI da Pandemia tem 29% das intenções de votos contra 22% dos ex-senador Arthur Virgílio Neto (PSDB).

✱

Já o Coronel Menezes (PL), com Bolsonaro e tudo, em terceiro, com e 20% das intenções de votos.

Machão fascista

Durante o debate para o governo de São Paulo, realizado na noite de terça-feira (13/9) na Tv Cultura, o deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) agrediu a jornalista vera Magalhães, colunista do jornal "O Globo", comentarista da rádio CBN e apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura.

Douglas Garcia repete a frase de Bolsonaro para atacar Vera Magalhães

Repetindo o chefe

Com celular em punho, o deputado bolsonarista, que fazia parte da comitiva do ex-ministro e candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi para cima da apresentadora afirmando que ela é "uma vergonha para o jornalismo" e questionando o valor do seu contrato de trabalho.

✱

— Desde o debate [presidencial], estou recebendo ataques violentos e virulentos de uma base Bolsonarista autorizada pelo presidente da República. Ele me atacou e eles se sentem autorizados a repetir os ataques –, explicou a jornalista.

Ataque de Bolsonaro

Vera tem sido alvo de bolsonaristas desde que fez uma pergunta ao presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o debate presidencial no fim de agosto e foi atacada por ele.

✱

Durante o ato de 7 de Setembro no Rio de Janeiro, convocado por Bolsonaro e com presença dele, um grupo já havia pendurado um cartaz com a foto e ofensas à apresentadora em um trator

Sarafa repudia

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) repudiou os ataques do deputado estadual paulista Douglas Garcia (Republicanos) contra a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura.

O líder do PSB comparou que a campanha eleitoral no Brasil, em particular no Amazonas, está virando uma praça de guerra.

✱

— O que aconteceu com o presidente da ALE-AM, deputado Roberto Cidade, no município de Borba, foi algo muito grave. Mas vejo que Brasil afora tem ocorrido, inclusive, assassinatos.

Falta serenidade

Para Sarafa, a cena ocorrida no debate da TV Cultura, onde a jornalista Vera Magalhães foi agredida é deplorável.

— Não é a primeira vez que ela é alvo de agressões, inclusive, por parte do presidente da República. Eu repudio qualquer agressão e apelo para que nós todos possamos trazer a campanha para um nível de equilíbrio, de serenidade, de civilidade –,lamentou Serafim durante discurso na sessão plenária desta quarta-feira, 14.

Raiva de mulher

Depois Bolsonaro não sabe porque perdeu o apoio das mulheres.

Durante entrevista ao Programa do Ratinho nessa terça-feira (13), o presidente afirmou que há uma “narrativa” de que ele não trata bem as mulheres e rebateu afirmações de que ele enfrenta uma alta rejeição por parte desse público.

✱

— É narrativa, não é o que se vê nas ruas quando eu saio. E as mulheres não estão entrando nessa pilha da oposição, nessa pilha da esquerda.

Por isso não provoque...

Dados da última pesquisa Datafolha, apontam que o voto feminino para presidente é o que mais pode mudar.

De acordo com o levantamento, 26% das mulheres disseram que podem alterar a escolha, contra 18% dos homens.

Ligado a Coarí

O candidato a senador pela federação PSDB-Cidadania, Arthur Virgílio, reencontrou o povo de Coari, com quem diz ter uma forte ligação.

Isso, segundo ele, se deve à luta em defesa do gasoduto Coari-Manaus.

✱

— Sou íntimo do povo de Coari e sempre acompanhei de perto, até por conta do Gasoduto que acreditava que traria uma emancipação econômica para nós, além de fonte de energia mais limpa – disse o ex-prefeito de Manaus.

Grito de independência

O tucano disse que foi bem recebido em Coarí, que deu “um grito de independência do povo, não só aqui, mas em todo o estado”.

— As pessoas querem ter voz e vez em Brasília, querem que o seu orgulho e amor próprios não sejam mais pisados por ninguém –, avaliou Virgílio.

Nana, nina, não!

O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa de Luciano Hang para tirar do Supremo Tribunal Federal o inquérito sobre empresários bolsonaristas.

Ele é um dos empresários que está sendo investigado por troca de mensagens em um aplicativo que um dos participantes cita que prefere o golpe militar do que a vitória do ex-presidente Lula nas eleições presidenciais.

Te cuida, veio da Havan!

Para fazer o pedido, a defesa de Hang alegou que não tem nenhum empresário com foro privilegiado, então não justifica que a ação esteja no STF. Em resposta, Moraes diz que o caso ainda está sob investigação da Polícia Federal, que ainda não concluiu o inquérito e, devido a isso, algum elemento novo pode surgir.

ÚLTIMA HORA

Eleito, Lula vai em busca da liberação de recursos do Fundo Amazônia

No encontro com Marina, Lula anunciou que vai recuperar o Fundo Amazônia

Uma política voltada para o combate ao desmatamento deve funcionar como importante sinalização internacional, num eventual novo governo Lula, de que o Brasil pretende reassumir uma posição de destaque em discussões sobre o clima. Segundo o ex-ministro Aloizio Mercadante, que coordena o programa de governo de Lula, uma das prioridades da campanha é conseguir a liberação de recursos do Fundo Amazônia, algo em torno de R$ 3,2 bilhões parados em dezembro de 2021 quando Bolsonaro declarou que não precisava da verba. Mercadante afirma que fez contatos com autoridades da Noruega e que tem a sinalização do país de que há abertura para discutir o destravamento do fundo em caso de vitória do ex-presidente.

— Nós retomamos o contato e temos absoluta segurança que os recursos serão liberados assim que tiver um governo que demonstre efetivamente que tem compromisso com o combate ao desmatamento. Estamos conversando com a representação da Noruega", afirmou Mercadante.

✱

O Fundo Amazônia foi criado em 2008 com o objetivo de financiar projetos que ajudam na preservação da floresta e no combate ao desmatamento. Até 2018, a Noruega foi responsável por 93,8% dos recursos captados, enquanto a Alemanha contribuiu com 5,7%, e a Petrobras, com 0,5%. Em 2019, porém, os dois países anunciaram o congelamento dos repasses ao fundo. A decisão ocorreu em resposta à decisão do governo Bolsonaro de extinguir os dois órgãos de governança do fundo: o Cofa (Comitê Orientador) e o CTFA (Comitê Técnico).

ORGULHO

Economiza e não polui: eBus movido a energia solar

Em tempos de preços elevados de combustíveis, pesquisadores do Laboratório Fotovoltaica, da Universidade Federal de Santa Catarina, tiveram uma ideia incrível para ajudar condutores. Eles criaram um ônibus que funciona a partir da energia solar. As informações são do Só Notícia Boa. O primeiro do eBus, foi 100% desenvolvido e montado no Brasil. O veículo já percorreu mais de 100 mil quilômetros sem gastar uma gota de combustível fóssil e o resultado tem sido muito comemorado pela equipe envolvida no projeto. A recarga acontece na própria sede do Laboratório Fotovoltaica. Atualmente, o eBus é utilizado para transportar alunos, professores e visitantes que frequentam o campus da UFSC e vêm do Norte da Ilha de Florianópolis.

VERGONHA

Na manhã de terça-feira (13), Suzane von Richthofen deixou a Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, (foto), em Tremembé, interior de São Paulo (SP), para a “saidinha” temporária. Suzane foi condenada por matar os pais em 2002. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), Richthofen e os demais presos que receberam o benefício poderão ficar 7 dias em liberdade.

Ela deve retornar para a P1 feminina até às 14h no dia 19 de setembro, quando a saída temporária é encerrada. Essa é a 3ª saída temporária do ano. A 1ª foi concedida em março e a 2ª no mês de junho. Nas duas ocasiões, Suzane foi contemplada com o benefício. De acordo com a secretaria, o benefício é concedido a presos que apresentam bom comportamento, já cumpriram uma parte da pena e estão no regime semiaberto. Isto é uma vergonha!