O vereador Raiff Matos (DC) tem que procurar mais o que fazer.

Agora ele está querendo proibir que crianças participem de danças folclóricas no período junino. Na cabeça pequena no vereador bolsonarista – não podia ser diferente –,está havendo “erotização infantil” nos festivais folclóricos realizados em Manaus.

Tudo não passa de excesso de conservadorismo e fanatismo religioso, que tem feito o vereador ver chifre em cabeça de cavalo. Afinal, todas as crianças que estão brincando de quadrilhas, tribos e bois estão acompanhadas de seus pais. E nenhuma mãe ou pai seriam malucos de permitir que seus filhos fossem usados em danças eróticas. Isto não passa de um delírio do parlamentar. Imoralidade, vereador, é criança passado fome, criança fora da escola, ou explorada em trabalho escravo.

Censor ultrapassado

O vereador Raiff Matos chega a sugerir censura e repressão sobre os grupos folclóricos, usando um linguajar muito usado pelos arapongas no tempo da ditadura.

— Antigamente se passava um pente fino sobre o que seria apresentado nestes locais. Assim, uma tradição familiar de danças típicas acaba manchada por danças com gestos obscenos que estimulam a sexualização precoce e a exploração de crianças e de adolescentes.

*

Dito isso, ele arregaça, ameaçando os organizadores das danças:

— Não irei permitir que isso aconteça e vou cobrar punição com o rigor da lei –, esbravejou o vereador.

Vai trabalhar, vereador!

Quer trabalhar vereador Raiff?

Faça um projeto pedindo mais segurança nas noites do Centro de Manaus, onde neste fim de semana seis pessoas foram feridas a bala.

*

Quem passa pelo Centro à noite sabe o quanto as ruas estão infestadas de assaltantes, arruaceiros, vândalos e vendedores de drogas.

Terror na madrugada

Quem ainda insiste em morar em determinadas ruas do Centro de Manaus, garante que na madrugada é possível ouvir gritos e disparos de tiros.

Vá lá, vereador e pare de perseguir quem está dançando funk, um ritmo que já faz parte da cultura popular brasileira!

Acabou o miserê!

Ao menos o Garantido não terá mais motivo para se rebelar e não querer entrar mais na Arena do bumbódromo de Parintins.

O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (26/06), o repasse de R$ 2 milhões para os bumbás Caprichoso e Garantido, sendo R$ 1 milhão para cada agremiação.

Prestação de contas

Wilson Lima também informou que a prestação de contas por parte das agremiações será fortalecida, com a criação de novos mecanismos para ampliar o trabalho de auditoria já realizado atualmente sobre os recursos públicos repassados pelo Governo do Estado para as duas agremiações.

Regras claras

O governador abriu a torneira, mas foi logo avisando que o Estado vai começar a fazer um trabalho de construção de condicionantes, de regras, de auditoria e de compliance para o uso dos recursos públicos.

*

— Vou me reunir com a Procuradoria Geral do Estado, com a Secretaria de Cultura, com a Prefeitura de Parintins, com os bois, para a gente estabelecer regras muito claras de auditagem e estabelecer os critérios de uso desses recursos e priorizar o que é importante – disse o chefe de Estado.

Ladainha

A noite de São João é muito especial para a galaera do Garantido.

O bumbá do coração vermelho sai ás ruas com a tradicional ladainha, narrada por cânticos e orações, antecedendo a saída do boi pelas ruas.

Reza a lenda

O ritual revive a promessa de Lindolfo Monteverde, o fundador do boi que prometeu criar boi se tivesse a saúde restabelecida.

São João ouviu as preces de Lindolfo quem reza a lenda, ficou curado no dia 24 de junho, o dia em que se festeja o santo.

Ponte engarrafada

Um engarrafamento monstruoso vem se formando todos os domingos na Ponte Rio Negro, que liga Manaus à Região Metropolitana.

Sem nenhum tipo de blitz, os agentes de trânsito afunilam a saída com cones, e o nó tá feito.

Estressa até monge do Tibet

A retenção vai da cabeceira da ponte até a saída para Manaus.

E quem já vem dos passeios nos balneários, café e almoço em Iranduba, no final da tarde, cansado, se estressa porque o retorno para casa é lento e pesado.

*

Se estivesse sendo realizada uma blitz para conferir documentos e CNH, até que a barreira de cones seria compreensível.

Diogo detona Bozo

Diogo Nogueira parabeniza o Nordeste por tirar a " besta do poder"

O sambista Diogo Nogueira, 42, chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro de "besta" durante show no São João de Caruaru (PE), no domingo passado (18). O cantor ainda agradeceu aos nordestinos pelo resultado das eleições presidenciais de 2022.

— Eu estou aqui para agradecer ao povo nordestino por ter tirado aquela besta do poder –, disse Nogueira, enquanto cantava a música "Tá Escrito", do grupo Revelação.

*

O presidente Lula derrotou Bolsonaro no segundo turno em todos os estados da região Nordeste

Me dá um dinheiro aí

Na noite de sexta (23), o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) divulgou o CPF de Bolsonaro para que fossem feitas transferências para a conta do ex-presidente.

A justificativa é que Bolsonaro "está recebendo diversas multas em processos absurdos por todo o país."

Faz o Pix, bolsominion!

Questionada pelo UOL, a assessoria de imprensa de Bolsonaro afirmou que o CPF divulgado é o do ex-presidente.

E afirmou que a conta está recebendo a babita por PIX.

Merreca

Queiroz colaborou com a vaquinha do amigo, doando R$ 10,00

Fabrício Queiroz divulgou neste sábado (23) uma transferência via Pix de R$ 10 para a conta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está recebendo doações de apoiadores para pagar valores estipulados em uma série de multas contra ele.

*

O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e amigo da família postou uma cópia do comprovante de transferência em seu perfil em uma rede social. Na legenda, publicou a imagem da bandeira do Brasil.

Perguntar não ofende

Ao ver o valor da doação de Queiroz, um bolsominion fanático pelo “coiso” perguntou:

— Não vai fazer falta, não?

ÚLTIMA HORA

Jornalistas buscam doações para financiar livro póstumo de Dom Philips

Dom Philips: Jornalista colhendo material para o livro que não chegou a terminar

Familiares, amigos e colegas de profissão do jornalista inglês Dom Philips , assassinado no Vale do Javari, na Amazônia, há um ano junto com o indigenista Bruno Pereira, reuniram-se em uma iniciativa para publicar o livro que ele escrevia quando morreu. Jornalistas brasileiros e estrangeiros trabalham voluntariamente na obra intitulada “Como Salvar a Amazônia: Pergunte Àqueles Que Sabem” (tradução livre), e uma coleta de fundos está em andamento para custear despesas operacionais. A campanha de financiamento, no GoFundMe, precisa atingir US$ 27 mil até o final de junho para que a equipe consiga cumprir os prazos editorais.

*

Na apresentação da coleta de fundos online, o grupo diz: Dom acreditava ardentemente que uma cobertura de verdade dos assuntos mais importantes não poderia ser feita por telefone sentado em uma mesa com ar-condicionado a milhares de milhas de distância. Ele gastou suas economias e deu sua vida por esta crença, encarando sem medo as corporações e indivíduos ricos que lucravam com a destruição da Amazônia.”

ORGULHO

Wilson entrega Serra da Valéria, mais uma porta de entrada para o turismo, em Parintins

Às vésperas do Festival do Boi Bumbá, Parintins ganhou um novo atrativo turístico. O governador Wilson Lima entregou, nesta segunda-feira (26/06), o Complexo de Infraestrutura Turística da Serra da Valéria, que irá impulsionar o ecoturismo na região e proporcionar mais renda e desenvolvimento para a população local. A obra do Governo do Amazonas foi realizada pela Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) e inclui duas estações para recepção dos turistas e a construção de uma escadaria, com rampa de acesso, para maior comodidade dos visitantes. Além dos turistas que chegam à ilha para o 56º Festival Folclórico de Parintins, a infraestrutura turística irá atender os cruzeiros internacionais que passam pelo local, em especial na temporada de cruzeiros, que ocorre de novembro a março. Na temporada 2022/2023, a atividade turística injetou cerca de R$ 3,1 milhões na economia do Estado. Para a temporada 2023/2024 são esperados mais de 35 navios, com cerca de 40 mil turistas, que irão conhecer as belezas do Amazonas, como a cidade de Parintins.

VERGONHA

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) — que foi ministra da Mulher e da Família durante o governo Bolsonaro — se manifestou após a Polícia Federal apreender 290kg de maconha, no último sábado, num avião que pertence à Igreja Quadrangular do Pará. O grupo religioso é liderado pelo ex-deputado federal e pastor Josué Bengtson, tio da parlamentar e um dos responsáveis pelo ingresso dela na política. Pela ferramenta stories do Instagram, a senadora negou qualquer relação com o caso, publicando uma notícia com indicações gráficas do vínculo dela com o tio, que é ligado à Igreja Quadrangular, que, por sua vez, é dona do avião alvo da PF.

"Entendeu?", escreveu Damares, na postagem.