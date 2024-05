A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei (PL) que prevê castração química voluntária para quem for condenado mais de uma vez por crimes sexuais como estupro. O placar da votação ficou em 17 a 3 pela aprovação do PL.

O autor do projeto, senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) defendeu a medida, alegando que a castração química como punição para estupradores é utilizada em outros países.

inicialmente, o projeto também previa ainda a possibilidade de castração física. Condenados que optassem pela intervenção cirúrgica teriam a pena extinta pela Justiça. O trecho, no entanto, foi retirado do projeto pelo relator, senador Angelo Coronel (PSD-BA).

Braga se retira

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) não votou pois se retirou em sinal de protesto.

O nome do senador do Amazonas foi chamado pelo presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (UB-AP), mas ele simplesmente se retirou.

— Eduardo Braga se retirou em sinal de protesto! –, justificou Alcolumbre.

Líder de Lula vota contra…

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) votou contra o projeto, como orientado pelo governo, e contestou a efetividade da castração química para que o estuprador não volte a cometer o crime.

…E explica o porquê

— Uma pessoa dessas já tem problemas de cabeça. Vamos supor que ele aceite fazer, por conta disso, reduza a pena e seja liberado. Ele que não terá mais a possibilidade de fazer o que fazia, vai fazer o que? Vai bater? Vai matar? Cortar o seio da mulher? – senador Jaques Wagner (PT)

2023, ano difícil

O ano de 2023 foi difícil, economicamente, para o Amazonas.

A grande vilã desse enredo foi a estiagem histórica que provocou uma queda vertiginosa na arrecadação, prejudicando os investimentos do Estado.

*

Ao menos foi essa a justificativa que o secretário de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz), Alex Del Giglio, deu ao presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade (UB), na manhã desta quarta-feira (22).

Ação entre amigos

Na visita à Assembleia, Giglio entregou o Relatório de Gestão Anual/2023 ao presidente da Casa, o que foi feito diante de 10 parlamentares.

Para Cidade, a entrega da documentação é mais “uma demonstração de transparência com os recursos públicos do Estado do Amazonas”.

*

Não podia ser diferente, afinal, o governador Wilson Lima é o tutor da candidatura de Roberto Cidade a prefeito de Manaus.

Crime e castigo

Presidida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Braskem aprovou nesta terça-feira (21), de forma simbólica, o relatório final do senador Rogério Carvalho (PT-SE), que pede o indiciamento de três empresas e de 11 pessoas por crimes ambientais no caso do afundamento do solo em bairros de Maceió.

*

O desastre atingiu milhares de moradias, afetando mais de 60 mil pessoas, causando ainda danos ambientais e destruição na infraestrutura da capital alagoana.

Lucro e ganância

Na reunião, o relator falou sobre os impactos da exploração do meio ambiente e as consequências nos efeitos das mudanças climáticas.

*

— No caso de Maceió, algumas pessoas inconsequentes em busca do lucro rápido e fácil acreditaram que poderiam escavar a terra de qualquer jeito, sem se importar com a população que morava em cima — disse.

Omar cumpre missão

Omar Aziz afirmou que o parecer da CPI será enviado ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

*

No encerramento dos trabalhos, o senador amazonense agradeceu aos senadores e autoridades e de servidores que colaboraram para a condução dos trabalhos.

Cidade no Tiradentes

Roberto Cidade: pré-candidato é recebido pelos moradores do Conjunto Tiradentes, repleto de ruas esburacadas

O pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade (UB), esteve na noite dessa terça-feira (21), no Conjunto Tiradentes, Aleixo, zona Centro-Sul da capital para ouvir propostas para seu Plano de Governo.

Razão da visita

O evento foi o pano de fundo para o lançamento da pré-candidatura de Socorro Lopes (UB) à Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Na ocasião, o pré-candidato voltou a cobrar o cumprimento de promessas feitas pela atual gestão municipal.

Dinheiro tem, não tem gestor

Cidade disse que é um político que cumpre com seus compromissos.

E que, por isso, vai apresentar um Plano de Governo viável para a cidade e que “vai ser cumprido”.

— Manaus tem dinheiro, mas não tem um gestor que saiba administrar – detonou.

Tábua de pirulitos

Não há notícia de que Roberto Cidade tenha percorridos as ruas do Tiradentes,

Se fizesse, iria dar de cara com uma verdadeira tábua de pirulitos. As ruas do condomínio estão completamente esburacadas, coisa que nuca aconteceu.

Marina demitida…

Maria Solange, mais conhecida como ‘Marina Silva de Manaus’, revelou em seu Instagram que foi demitida após ir ao show da cantora Madonna, no Rio de Janeiro.

… mas é a de Manaus!

Maria Solange Amorim, 54, que ficou conhecida como Marina Silva Manaus, teve a vida transformada desde que viralizou dançando “Holiday”, da Madonna, em 2020

*

Madonna compartilhou o vídeo em que Maria dançava para aliviar o luto pela morte do filho.

Atualmente, a manauara mora em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Lula paga a conta

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, rebateu dados apresentados pelo deputado Filipe Barros (PL-PR) sobre as contas públicas dizendo que o déficit do governo Lula (PT) é herança da gestão Jair Bolsonaro (PL).

*

Durante audiência na Câmara, nesta quarta, 22, Barros destacou que o resultado primário da gestão petista foi pior do que na pandemia e afirmou que as contas públicas estão “completamente descontroladas”.

Leviano e sórdido

Durante a fala, o deputado apresentou uma tabela indicando o déficit de R$ 58, 4 bilhões em fevereiro de 2024, o pior já registrado para o mês.

— O governo prometeu picanha e entregou pepino e abacaxi para a população pobre – acusou Barros.

Apelou pra fake news

Haddad respondeu dizendo que as afirmações do parlamentar estavam equivocadas e sugeriu a ele “não trabalhar com fake news”.

— Se nós não estabelecermos a verdade, não vamos andar.

Perdeu o debate

Haddad disse que é fácil, o deputado bolsonarista colocar o vídeo da sua fala nas redes sociais, para parecer que ele ganhou um debate.

— O senhor perdeu o debate. Foi isso que aconteceu aqui –, disse Haddad.

Calote

O ministro disse que Lula é “campeão” de cumprimento de metas fiscais e inflacionárias.

—Os dados que o senhor trouxe estão equivocados, nós pagamos o calote que foi dado aos governadores e aos credores do estado. Estou falando de mais de R$ 130 bilhões de calote que pagamos. O senhor vai botar na conta do presidente Lula? – , perguntou o ministro.

ÚLTIMA HORA

NÃO É POR FALTA DE AVISO – Defesa Civil do Amazonas alerta que a estiagem este ano deve ser tão ou mais severa que a registrada em 2023

O governo brasileiro já se preocupa com a ocorrência de novo evento climático extremo no país. Segundo a secretária nacional de Mudança do Clima, Ana Toni, uma seca “muito terrível” está prevista para ocorrer em breve na Amazônia.

Em 2023, a Amazônia já havia enfrentado uma das piores secas de sua história, com grande redução do nível dos rios, o que prejudicou o transporte para comunidades ribeirinhas e, consequentemente, seu acesso a água, comida e remédios.

— O governo já está tentando se adiantar, entendendo que municípios provavelmente vão ser atingidos, que tipo de prevenção será necessária. Isso está sendo liderado pelo Ministério da Integração Regional –, observa Ana Toni.

*

Na última semana, a Defesa Civil do Amazonas divulgou alerta de que a estiagem este ano no estado deve ser tão ou mais severa que a registrada em 2023. A orientação é para que pessoas estoquem água, alimentos e medicamentos a fim de que possam enfrentar o período mais crítico da seca.

A estiagem na Amazônia ocorre no segundo semestre, com o pico da vazante dos principais rios da região se concentrando entre os meses de outubro e novembro.

ORGULHO

No dia de Santa Rita, a igreja da Cachoeirinha recebeu centenas de fiéis

A devoção e fé em Santa Rita de Cássia levou uma multidão à igreja do bairro da Cachoeirinha, no dia do aniversário da santa, nesta quarta-feira (22).

Os festejos começaram desde as primeira horas da manhã com a realização de missa e culminou com a procissão que saiu às 17 horas. À noite houve missa campal celebrada pelo Cardeal Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Os festejos continuaram pelo resto da noite com os fiéis prestigiando o gigantesco arraial montado nos arredores da paróquia,

VERGONHA

Médico intolerante, que negou o atestado, foi afastado pelo prefeito

Parece a história clássica “O médico e o Monstro”. Um vídeo em que um médico nega o atestado para a mãe de uma criança que ardia em febre chocou a internet. O caso, que aconteceu em Cambé (PR), deixou internautas indignados e acabou com o afastamento do profissional. Nas imagens é possível ver o médico afirmar que o garoto poderia ficar sozinho em casa. Ele pergunta para a mãe quais seriam os riscos de deixar o menino só, se ele tinha alguma dificuldade nutricional ou para se medicar. O médico ainda sugere que o menino fique deitado na cama ou assistindo à televisão. O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, afirmou após saber do caso que o médico foi afastado e não trabalhará mais na cidade. O prefeito disse ainda que o profissional responderá a uma sindicância e será denunciado ao CRM (Conselho Regional de Medicina).