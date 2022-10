Se fosse encontrado um parafuso seque fora do lugar nas urnas eletrônicas, Jair Bolsonaro (PL) teria feito o maior estardalhaço. Aliás, ele passou o tempo inteiro vociferando que as urnas não eram seguras, só para tumultuar o processo eleitoral.

No entanto, depois da votação do segundo turno, onde até ele foi bem votado e nada foi encontrado de errado na urnas, Bolsonaro proibiu que as Forças Armadas divulguem o resultado da auditoria que fizeram do resultado do primeiro turno da eleição. Isto porque os militares não encontraram qualquer irregularidade ou fraude no sistema de votação, o que comprova, mais uma vez, a lisura das eleições e desmonta os ataques bolsonaristas às urnas.

As conclusões da auditoria foram relatadas a Bolsonaro pelo Ministério da Defesa, mas o chefe do Executivo não aprovou a divulgação dos dados, segundo relatos de três generais – dois deles do alto comando.

Em nome da verdade

Agora, a bem da verdade e para zelar pelo nome das Forças Armadas, o generais bem que poderia divulgar o relatório da auditoria, não é mesmo?

Afinal, se houvessem detectado alguma fraude eles não colocariam a boca no trombone?

Dono da verdade

Mas Bolsonaro é teimoso e, para ele, a verdade é aquilo que ele quer que seja verdade.

Ao ser informado das conclusões do trabalho – que avaliou uma amostra de ao menos 385 boletins de urna e um projeto-piloto com uso da biometria para testar 58 aparelhos – o presidente da República bateu o pé.

*

E disse que os militares deveriam se esforçar mais, “porque as informações não batiam com o que ele próprio soube a respeito do assunto".

Vão e encontrem uma fraude

De acordo com o jornal O Globo, Jair agora quer que os militares incluam no relatório os dados do segundo turno.

Segundo ele, o fato de não terem sido encontradas fraudes no primeiro turno não significa que na segunda etapa não haverá problemas.

*

Sem o tal “relatório completo”, decretou Bolsonaro, não deveria haver nenhuma divulgação de conclusões.

Não fez nada!

O senador Omar Aziz publicou em suas redes sociais que o Brasil tem milhares de obras paradas.

No entanto, não houve, por parte desse governo, nenhuma ação concreta em lugar nenhum.

*

— Aqui no Amazonas, por exemplo, o presidente Bolsonaro nos visitou 9 vezes. O que ele trouxe pra gente? Veio inaugurar uma ponte de madeira, em São Gabriel da Cachoeira.

Ao lado de Lula

Para desatar o nó no atraso que o Amazonas sofreu nesse quatro anos de Bolsonaro, Omar Aziz garantiu que está montando um palanque forte para Lula no Amazonas.

*

— Eu vou estar do lado do presidente Lula. Tenho as garantias dele de que iremos ampliar os segmentos de produção pra gerar mais empregos e renda – destacou o ex-presidente da CPI da pandemia.

Debate vira sabatina

A Band bem que tentou realizar, nsta segunda-feira (10), um debate entre Wilson Lima (União Brasil) e Eduardo Braga (MDB) que disputam o segundo turno na eleição para o Governo do Amazonas.

No entanto, Lima não deu o ar de sua graça e o jeito foi improvisar uma sabatina.

Faltou por quê?

O governador, ao menos, teve a discrição de justificar a ausência.

Disse que estaria em |Brasil para uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, para tentar resolver o estrago provocado pelo desabamento de duas pontes na BR-319.

Ponte que caiu

E por falar na ponte que caiu, o Nesta terça-feira (11), o deputado estadual Sinésio Campos (PT) convocou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para esclarecer quais medidas estão sendo tomadas sobre as pontes que desabaram na BR-319.

*

— A sociedade precisa saber o que está sendo feito para que comunidades

inteiras não fiquem isoladas. As autoridades devem agir, rapidamente, e apurar as responsabilidades –, cobrou o petista.

Chico vai à luta

Chico Buarque reforça a campanha de Lula: amanhã vai ser outro dia

O compositor Chico Buarque de Holanda está na estrada reforçando a campanha de Lula.

No comício de Belo Horizonte (MG) o cantor permaneceu em cima do trio elétrico, ao lado do candidato petista, na Praça Tiradentes, no bairro Funcionários, Região Centro-Sul.

*

O artista vestia camisa vermelha e boné com a inscrição LULA.

Vai ser outro dia

Fazendo alusão a “Apesar de você”, composição de 1970, utilizada no disco “Chico Buarque” (1978) e que se tornou um dos hinos contra a Ditadura Militar, o cantor carioca esbanjou esperança em uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano.

Chico afirmou no microfone que “amanhã vai ser outro dia”.

Vai passar

No discurso, Chico também citou outra música de sua autoria, “Vai passar”, do álbum “Chico Buarque” (1984), para criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL).

— Confiança de que esse governo que está aí (governo Bolsonaro), com tudo que tem de mais tenebroso, vai passar –, declarou

Só pode ser doente

Autor de agressão contra modelo em academia de São Paulo, o empresário milionário Thiago Brennand, foragido da Justiça brasileira e com o nome na lista vermelha da Interpol, publicou dois vídeos na internet, no domingo (9), onde debocha da justiça e da imprensa.

*

— Vocês mexeram com a pessoa errada. Vocês morrem de inveja. Branco, heterossexual inegociável. Armamentista, óbvio. Conservador, sempre.”

Fanfarrão

No vídeo, Brennand tenta desqualificar vítima em vídeo publicado e apagado nas redes

— Onde que eu teria interesse em uma mulher daquela? Nem beber eu bebo. Sóbrio não tem como. Quem não vê o nível daquela cidadã –, disse em um dos vídeos.

ÚLTIMA HORA

DAMARES MENTIU – Polícia Federal nega que esteja investigando algum caso de exploração sexual de crianças na Ilha do Marajó

Damares faz denúncias graves, não prova nada e vai ter que responder ao MPF

Polícia Federal não está investigando nenhum esquema de tráfico de crianças e de exploração sexual de menores na ilha de Marajó, ao contrário do que afirmou a ex-ministra Damares, senadora eleita (Republicanos-DF). Segundo a jornalista Malu Gaspar, do Globo, duas fontes da PF que teriam sido acionadas caso a denúncia tivesse sido feita afirmaram que a corporação investiga vários casos de pedofilia na região Norte do Brasil, mas nenhum com as características mencionadas pela ex-ministra dos Direitos Humanos. Durante culto em um templo evangélico no último sábado (8), em Goiânia, Damares disse que crianças brasileiras de três e quatro anos foram traficadas na Ilha de Marajó (PA) e tiveram os dentes arrancados para "não morderem na hora do sexo oral".

*

Vídeo com as declarações de Damares foi publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente, em suas redes sociais.

Além das fontes da Polícia Federal, a Secretaria de Segurança Pública do Pará também informou que não recebeu nenhuma denúncia sobre o que a ministra andou falando.

ORGULHO

O brasileiro tem motivos de sobras para estar orgulhoso. Considerado uma das maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor completa nesta quarta-feira (12), 91 anos. A estátua é símbolo do Brasil e do Rio de Janeiro. Para celebrar a data, foi preparada uma programação especial que ocorrerá o mês todo no Rio. A estátua fica no Parque Nacional da Tijuca. Com 38 metros de altura e 28 de largura – o que equivale a um edifício de 13 andares – a obra expressa o sentimento e a bênção do povo brasileiro, se adequando perfeitamente à paisagem linda do Rio. O Cristo começou a ser idealizada em meados do século 19, quando o padre francês Pierre Marie Boss exercia suas atividades em uma igreja com vista para o Monte Corcovado. A ideia de erguer um monumento religioso foi resgatada em 1888 pela princesa Isabel.

VERGONHA

O presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou na última sexta-feira (7) inserções para sua campanha à reeleição em uma empresa de produção audiovisual que tem contratos com o governo federal. A Aldeia Filmes, que funciona em uma casa no Lago Sul de Brasília, pertence ao publicitário Ricardo Martins e tem R$ 3,2 milhões em acordos com o governo federal. Todos os tratos foram firmados durante a gestão Bolsonaro, de acordo com o Portal da Transparência. Martins também é dono, desde março, da RM Filmes —contratada pelo PL para a campanha de Bolsonaro por R$ 5,5 milhões, o maior gasto registrado até agora. A RM declara funcionar num prédio na Asa Sul, em Brasília. As informações estão no cadastro da empresa na Receita Federal. No entanto, para gravar as inserções, o presidente foi à sede da Aldeia Filmes, no Lago Sul.