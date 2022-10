Em vídeo de campanha que vem circulando na propaganda eleitoral, Bolsonaro – acostumado a falar gritando e com arrogância –, aparece com a voz mansa, aconselhando um menino a “obedecer papai para ser o que quiser na vida”. Em outro vídeo que circula nas redes sociais mostra Jair fala com uma postura bem diferente. Ou melhor, irreconhecível. Com um tom de voz controlado, durante pouco mais de 1 minuto o candidato que tenta a reeleição pede perdão por “nem sempre usar as palavras certas”.

— Posso nem sempre usar as palavras certas, mas o que eu desejo é o mesmo que você: viver com dignidade, andar na rua sem medo, garantir o sustento das nossas famílias e proteger a inocência das nossas crianças. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu, humildemente, te peço perdão!... — diz o angelical Bolsonaro.

Epa, espere aí! Bolsonaro pedindo desculpas? Tem alguma coisa errada. É claro que só cai nesse truque de marketing quem quer. O Brasil inteiro sabe que esse “Bolsonaro ternurinha”, aconselhando criança e pedindo perdão é produto de marketeiros. Até porque Jair pode fingir ser o que quiser, menos convencer alguém com a postura de “ humildade” . Jair tem uma carreira política de 30 anos e, durante todo esse tempo, é possível fazer uma lista imensa de declarações absurdas, preconceituosas e inadequadas. Não nele nenhum comprimento com a dignidade humana.

O verdadeiro Jair

Para aqueles indecisos que ainda insistem em acreditar que Bolsonaro é capaz de ser humilde e até é capaz de pedir perdão, é só entrar no Google e rever os vídeos dele. Que não lembra dessas atitudes explosivas e grosseiras, agressivas?

✱

— Tem idiota que a gente vê nas mídias sociais, na imprensa, né?... Vai comprar vacina. Só se for na casa da sua mãe

— Aí, vou ter que sair na porrada com um bosta desses [senador Randolfe Rodrigues, da Rede-AP]

— Sabe qual a minha resposta? Caguei. Caguei para a CPI, não vou responder nada!

— O erro da ditadura foi torturar e não matar!

— Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre!

— Eu jamais ia estuprar você porque você não merece! –A frase foi dirigida à deputada Maria do Rosário (PT-RS).

Tem muito mais

As frases acima são apenas um aperitivo para mostrar a verdadeira cara do presidente.

Bolsonaro tem em seu repertório até mesmo dezenas de falas de cunho sexual e incompatíveis com o cargo de presidente da República.

Perguntar não ofende

Como questionou Veja, Bolsonaro vai pedir desculpas por diminuir a importância da vacina no início da pandemia do coronavírus? Vai pedir desculpas por dizer que não era coveiro diante das milhares de mortes causadas pelo vírus? Vai se desculpar por imitar pacientes com falta de ar?

✱

Vai pedir perdão por atacar o ministro Alexandre de Moraes inúmeras vezes e por chama-lo de “vagabundo”? Vai pedir desculpas por duvidar das urnas eletrônicas várias vezes e estimular seus seguidores a fazerem o mesmo, gerando um ambiente de tensão com a possibilidade de mais violência na eleição?

Visão nefasta

A 17 dias das eleições, quem acompanha o presidente desde que assumiu o cargo sabe que a mudança para o tipo “Bolsonaro paz e amor” é um ato de desespero.

Se Bolsonaro vencer no dia 30, o Brasil não terá o presidente que pede perdão aos 45 minutos do segundo tempo.

✱

“Os brasileiros terão o presidente dos últimos quatro anos: autoritário, sem nenhum respeito aos valores democráticos e capaz de tudo para impor sua visão de mundo nefasta”, publicou a revista.

Fake News vergonhosa

Um boné usado pelo candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante ato no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (12/10), viralizou nas redes sociais e virou alvo de fake news.

O motivo foi a sigla estampada no acessório – CPX.

✱

CPX é uma abreviação da palavra "complexo", expressão utilizada para se referir a um conjunto de favelas, conforme o exemplo abaixo: Complexo do Alemão ou CPX lemão; Complexo da Penha ou CPX Penha; Complexo da Maré ou CPX Maré.

Nada a ver

No entanto, perfis de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgaram que CPX é uma abreviação do nome de um grupo criminoso, ligado ao tráfico. A informação é falsa.

Não cria vergonha!

Mesmo assim foi compartilhada pelo filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A deputada federal Carla Zambelli (PL) também divulgou a fake news em suas redes sociais.

Vão estudar...

O humorista Marcelo Adnet ironizou as fake news espalhadas pelos bolsonaristas. Em suas redes sociais, ele escreveu:

— O bolsonarismo é fascinante. Conseguiram enxergar a palavra "cupincha", que sequer é usada no Rio, na sigla CPX, que é largamente usada e sabemos ser de "complexo".

... cupincha é com CH!

“Além de desprezo pelos mais pobres e desconhecimento – continua Adnet –, cupincha é com CH, exemplo de uso: Cupincha de miliciano."

Lula em uma das favelas mais conhecidas do Rio, usando o boné preto com a sigla CPX estampada em vermelho

O Povo quer Saber

Alguém por aí viu algum político do Amazonas, que se elegeu posando de aliado e amigo de Lula, fazendo campanha para o ex-presidente neste segundo turno?

Inocência ameaçada

Absurdo: menino manuseando armas, no dia da Criança de Uberaba

A Prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, organizou um evento de Dia das Crianças na quarta-feira (12) que incluía exposição de armamentos pesados e munições em estandes das polícias e interação do público com alguns dos equipamentos expostos, como bombas de gás lacrimogêneo.

Tinha que ser

O município, de aproximadamente 340 mil habitantes, é governado pela prefeita Elisa Araújo (Solidariedade), apoiadora de Jair Bolsonaro (PL) que tem feito campanha pela reeleição do presidente.

✱

Só mesmo uma mente doentia poderia colocar armas pesadas nas mãos de crianças inocentes. Tinha que ser bolsonarista.

Bombas e granadas

A exposição gerou críticas de educadores.

Em vídeos da exposição, crianças aparecem manuseando bombas e granadas e aprendendo sobre o uso de armamentos e de táticas policiais.

Produzem alimentos...

Dados recentes mostram que a população do campo é proporcionalmente mais atingida por formas severas de insegurança alimentar, em comparação com a urbana.

...Mas não comem!

Isso significa que aqueles que plantam alimentos para abastecer as cidades brasileiras – os pequenos agricultores –, estão comendo menos do que precisam.

✱

É o que aponta a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).

Amazônia com fome

O quadro mais grave entre as zonas rurais é o do Norte brasileiro. Na macrorregião que abriga 80% da Amazônia, a insegurança alimentar grave e a moderada estão presentes em 54,6% dos lares de agricultores familiares.

✱

Na sequência vêm Nordeste (43,6%), Centro-Oeste (38,6%), Sudeste (22,1%) e Sul (13,8%).

Petróleo nosso

O petróleo da bacia da foz do rio Amazonas pode ser explorada de forma sustentável.

Ao menos é o que pensa o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que

participou da abertura da Rio Oil and Gas, feira que reúne empresas do setor no Rio de Janeiro.

Na mira das petroleiras

A foz do rio Amazonas está na mira das petroleiras que operam no Brasil devido a grandes perspectivas de descobertas.

No entanto, a exploração está travada por falta de licenças ambientais, a exploração de petróleo na foz do Amazonas foi um dos principais temas da cerimônia de abertura.

Licenças travadas

A região tem características semelhantes a grandes descobertas de petróleo já feitas na Guiana e no Suriname.

No Brasil, porém, a dificuldade de licenciar poços levou a francesa Total a desistir da área e vender suas participações à Petrobras.

ÚLTIMA HORA

Campanha de Lula vai ao TSE e cobra investigação contra a Jovem Pan

Jovem Pan: só um lado da notícia e perseguição ao ex-presidente Lula

A campanha de Lula (PT) à Presidência da República acionou, nesta sexta-feira 14, o Tribunal Superior Eleitoral contra a Jovem Pan, emissora presente na TV e no rádio.

A emissora já recebeu notificação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por divulgar fake news conta o candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O programa 3 em 1 deu supostamente notícias falsas sobre o petista, além de fazer propaganda a favor de Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição no pleito de outubro. O caso foi dado pelo Notícias da TV. Oficiais da Justiça compareceram na sede do canal, localizado em São Paulo, para entregar os documentos para a equipe de jornalismo da emissora.

✱

O objetivo da Coligação Brasil da Esperança é investigar possível abuso dos meios de comunicação por Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, dono da Jovem Pan. Na peça, os partidos listam evidências de que a cobertura da emissora beneficia Jair Bolsonaro (PL) e prejudica Lula.

Segundo a campanha lulista, a Jovem Pan “passou a ser uma das principais fontes de fake news nas eleições de 2022″. Os fatos relatados ocorreram em diversos programas, como Boletim Coppolla, Jornal da Manhã, Morning Show e Os Pingos Nos Is.

ORGULHO

Encontro de tenores no Teatro Amazonas acontecerá em novembro

O Teatro Amazonas recebe, nos dias 12 e 13 de novembro, a XI edição do Encontro de Tenores do Brasil. O evento vai reunir grandes nomes do canto erudito nacional e internacional, como o chileno Léon de la Guardia, que faz carreira na Europa e se apresenta em grandes teatros do mundo. Também participa do encontro o idealizador do projeto, o amazonense Miquéias William. No Encontro de Tenores, os artistas vão apresentar árias de óperas como Nessun Dorma, de Puccini, Quanto è ella, quanto è cara, de Donizetti Gaetano, e Vesti La Giubba, de Ruggero Leoncavallo. Pela primeira vez no evento vai ser apresentada a ária Ein Schwert Vergieb mir der Vater, do compositor Richard Wagner. A canção será interpretada pelo tenor Léon de la Guardia.

VERGONHA

Ana Cristina Bolsonaro: a ex-mulher movimentou somente R$ 9,3 milhões

Polícia Federal identificou que a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle movimentou R$ 9,3 milhões em transações financeiras entre 2019 e 2022. A PF chegou a essa soma a partir de relatórios produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A informação foi publicada inicialmente pelo jornal "O Globo". A TV Globo também teve acesso aos números. A PF se baseou nos dados do Coaf para formular um pedido à Justiça para investigação de Ana Cristina Valle. A PF decidiu pedir a investigação porque, ao longo de uma apuração sobre o filho de Ana Cristina com Jair Bolsonaro, Jair Renan, se deparou com transações suspeitas na compra de uma mansão pela ex-mulher do presidente.