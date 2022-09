Os bolsonaristas baré andam se vangloriando que o presidente Jair Bolsonaro veio nove vezes ao Amazonas. No entanto, a questão não é saber quantas vezes Jair já veio, mas o que Jair fez ou trouxe para o desenvolvimento do estado em quatro anos. Absolutamente nada! A bem da verdade, a única "obra” que o presidente executou no Amazonas em seu primeiro mandato foi uma ponte de madeira que cruza um igarapé, ligando a comunidade indígena Balaio e o município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Para inaugurar a “grande ponte”, em maior de 2021, presidente Jair Bolsonaro (sem partido) gastou ao menos R$ 711 mil. A ponte, que em alguns lugares do patropí é chamada de “pinguela”, tem 18 metros de comprimento e 6 metros de largura. A 10 dias da eleição, com Lula disparado nas pesquisas, esta pode ter sido última oportunidade para Bolsonaro conhecer de perto uma fábrica do Polo Industrial de Manaus (PIM), único projeto dos militares – pós o golpe de 1964 que deu certo –, que hoje gera mais de 100 mil empregos diretos e 500 mil indiretos. Em quatro anos, Bolsonaro nunca colocou os pés numa fábrica. Ao contrário, ao lado do “posto Ypiranga”, tentou acabar com a Zona Franca de todas as formas.

Caboclo sábio

A população do interior do Amazonas e os ribeirinhos que habitam as barrancas do grande rio, ao contemplar os bicos de luz que chegaram aos lugares mais esquecidos do estado, sabem porque vão votar em Lula no dia 2 de outubro.

A única obra de Bolsonaro no Amazonas: ponte de madeira ligando Balaio a São Gabriel

Mito de araque

Já o manauara fanático continua iludido achando que Jair foi um bom presidente para o Amazonas. Apesar de tudo que (não) aconteceu nesses quatro anos, continuam dormindo de pijama verde e amarelo, enrolado coma bandeira do Brasil e gritando “ mito! Mito!” mito!”

Comício pífio

São por essas e outras que o inexpressivo comício que Bolsonaro participou no Amazonas, nesta quinta-feira (22) não fez o barulho que eles, os bolsominions acreditavam que iriam fazer.

E tome milico

Já começa que os apoiadores de Bolsonaro passaram algumas horas esperando o presidente.

Além da longa espera, foram obrigados a ouvir dezenas de jingles de capitães, delegados e coronéis candidatos a senador, deputado estadual e federal pelo Amazonas.

Ele também é!

Foi a maior concentração de milico por metro quadrado.

Era tanto militar que, meio da com centração, foi possível pinçar a conversa de dois apoiadores:

— Rapaz, só tem milico nesse palanque!

— Claro que não. O Alfredo Nascimento por exemplo, não é!

— É sim, cabo da reserva da Aeronáutica!

Toca Lima, DJ!

Tocou jingle de todo mundo. Todos não, o do governador Wilson Lima (União Brasil),e líder nas pesquisas para a chefia do Estado não foi tocado. Apesar de Lima estar no mesmo palanque de Bolsonaro.

Ops! Quem manda aqui?

Ao discriminarem o jingle do governador, o staff político de Bolsonaro talvez não tivesse conhecimento que o palanque montado pelo candidato ao Senado Coronel Menezes (PL) e pelo próprio candidato à reeleição Wilson Lima.

Saiu calado

Apoiado pelo presidente, Wilson foi vaiado pela plateia e desistiu de discursar. Ficou meio esquisito – todo mundo percebeu –, quando depois do discurso do cabo Alfredo, candidato a deputado federal e coronel Menezes, candidato a senador –, o microfone foi repassado para as mãos de Bolsonaro.

*

Mal humorado

A impressão que dá é que o presidente deve te lido a última pesquisa DataFolha publicada poucas horas antes do palanque. Jair estava no maior mal humor e ao invés de falar de seus “ feito” para o Amazonas, xingou Lula da forma mais grosseira.

Teve que apelar

Em determinado momento Bolsonaro disse:

— Vocês estão aqui em Manaus e se encontram com venezuelanos, vocês conversam com eles. Lá atrás aquele bandido de nove dedos fez campanha para (Hugo) Chávez na Venezuela e depois fez campanha também para (Nicolas) Maduro –, disse Bolsonaro

Preconceito

A forma como Bolsonaro debocha de um problema físico de Lula – um dedo perdido em um torno durante o trabalho de metalúrgico – é prova de que o presidente está desesperado.

Desumano

Como não tem mais nada o que dizer, pois nada fez – só xingou, debochou, detratou, discriminou, negligenciou e agrediu – tem que agredir Lula com as expressões mais baixas e desumanas, apelativas até, para ver se consegue brecar o crescimento do petista.

Bye, bye Manaus!

O presidente falou rápido, encerrou o comício e tirou o time de campo. E desta vez parece que para sempre. Pelo que fez (ou não fez) ao Estado, deveria devolver o Título de Cidadão do Amazonas e pedir desculpas pelos estragos.

Viajar aos EUA...

Tudo Azul: Manaus, Belém com voos diretos para os Estados Unidos

A Azul Linhas Aéreas informa que iniciou, na quarta-feira, 21 de setembro, a venda de passagens dos voos que ligarão as capitais do Amazonas e do Pará, Manaus e Belém, a Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos.

... Ficou mais fácil!

Os voos, operados por aeronaves Airbus A320neo, com capacidade para transportar até 174 passageiros, acontecerão a partir de 15 de dezembro (Manaus) e 16 de dezembro (Belém) e serão realizados três vezes por semana (Manaus) e quatro por semana (Belém).

Fort Lauderdale

As partidas no Aeroporto Eduardo Gomes, na capital amazonense, serão às terças, quintas e sábados, às 10h30, com o pouso em Fort Lauderdale às 14h55.

O sentido contrário será às segundas, quartas e sextas, decolando dos Estados Unidos às 22h40 e pousando em Manaus às 05h00.

Tá de brincadeira, Aras?

Augusto Aras

O procurador-geral da República, Augusto Aras, e a subprocuradora Lindôra Araújo “estão de brincadeira" ao pedirem o arquivamento de investigações contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) por crimes na pandemia.

Engavetador

A acusação foi feita pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) candidato à reeleição e ex-presidente da CPI da Pandemia... Aras e Lindôra decidiram arquivar, não permitiram a investigação sobre os fatos levantado durante a CPI.

*

Não é a toa que Aras herdou de Geraldo Brindeiro o título de “ Engavetador- Geral da República”.

Susto

Na tarde desta sexta-feira (23), o avião do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), precisou arremeter durante pouso no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte.

Apertem o cinto

De acordo com a CCR, administradora do terminal, a manobra foi necessária por “procedimento de segurança”. A direção do aeroporto ainda não informou o motivo do procedimento ser adotado.

*

Ainda segundo a empresa, a aeronave pousou logo em seguida, sem ocasionar problemas aos passageiros.

CNJ investiga juíza

Juíza bolsonarista Ludmila Grilo atacou o STF e promoveu aglomerações

A corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu investigar a conduta da juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Ludmila Lins Grilo.

Grilo vai ser investigada por participação em evento com suposta “conotação política”, criticar ministros do STF e divulgação do canal do jornalista Allan dos Santos na internet.

Musa das fakes news

Com a decisão, a juíza terá 5 dias para apresentar defesa. O CNJ proíbe manifestações como a da juíza no período eleitoral. É proibido também ao magistrado associar sua imagem profissional a pessoas ou canais que colaborem com a deterioração do sistema judiciário eleitoral.

Deixa comigo

Ainda na decisão, o CNJ também enviou a decisão para o ministro Alexandre de Moraes, do STF, uma vez que Allan dos Santos é investigado no inquérito das fake news, relatado por Moraes.

Nana, nina, não!

Por unanimidade, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou decisão que proíbe o uso de imagens do presidente da República, Jair Bolsonaro, em viagens como chefe de Estado, em sua campanha à reeleição.

Comício no exterior

O STF está mais do que certo.

Jair viajou para Londres como Chefe de Estado, bancado pelo dinheiro da União. Mas no momento em que faz um discurso político da sacada da embaixada brasileira, em Londres, e usa o discurso da ONU, em Nova York, para falar de seus “feitos” e atacar Lula, transforma os eventos oficiais em uma viagem de campanha.

Tadros de novo

O empresário amazonense José Roberto Tadros foi reeleito nesta quinta-feira, 22/09, por unanimidade dos votos apurados, Presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O mandato vai até novembro de 2026.

*

Tadros foi candidato em chapa única, construída em consenso dentro da entidade.

ÚLTIMA HORA

ABUSO DE PODER – Bolsonaro é alvo de 10 ações de cassação no TSE

O presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo de dez ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que visam a cassação de sua candidatura ou de um eventual novo mandato em caso de reeleição. Nos processos, políticos e partidos adversários o acusam de abuso de poder na campanha, principalmente pelo suposto uso da máquina pública.

Até sexta-feira (23) foram protocoladas quatro ações do PDT, que tem Ciro Gomes como candidato ao Planalto; duas ações do PT e da coligação de partidos que sustentam a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva; outras duas ações de Soraya Thronicke, presidenciável do União Brasil; e mais duas ações de políticos locais: o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) e a vereadora Erika Hilton (PSOL-SP). Das dez ações, quatro acusam o presidente de usar a comemoração oficial do Bicentenário da Independência, bancada com recursos públicos, para fazer campanha eleitoral; três ações denunciam o uso da viagem presidencial a Londres e Nova York para o mesmo fim; uma aponta abuso na reunião com embaixadores, em julho, na qual Bolsonaro questionou a integridade das urnas eletrônicas; outra ação o acusa de usar uma “live” para pedir votos; e uma última que aponta abuso de poder no suposto esquema de corrupção no MEC.

*

Embora todas as ações peçam a cassação da candidatura/novo mandato mais a inelegibilidade por oito anos, é praticamente nula a chance de uma decisão do TSE que retire Bolsonaro da disputa neste momento. Acusações do tipo não são processadas de forma simples e rápida na Justiça Eleitoral, sobretudo quando direcionadas a um candidato à Presidência da República.

ORGULHO

Ranking: Brasileiro Alex Atala entre os melhores chefs do mundo

O ranking dos melhores chefs do mundo, divulgado nesta semana, tem quatro chefes brasileiros, dois homens e duas mulheres. A sexta edição do The Best Chef Awards, premiação realizada desde 2017, elegeu novamente no primeiro lugar, Dabiz Muñoz, de Madri. No comando do DiverXo, restaurante com três estrelas Michelin na capital espanhola, o jovem chef já havia sido coroado como o nº 1 do mundo na edição passada e nunca saiu do top 10. Confira quem são os quatro vencedores do Brasil:

Alex Atala, do D.O.M, em São Paulo, ficou na 10ª posição – o chef já chegou a figurar na quarta colocação do prêmio em 2017.

Alberto Landgraf, que comanda o Oteque, no Rio de Janeiro, apareceu no 46º lugar.

Manu Buffara, chefe paranaense, do restaurante Manu, em Curitiba, ficou na 48ª colocação.

Helena Rizzo, que lidera o restaurante Maní, também na capital na capital paulista, figurou na 100ª posição.

VERGONHA

O desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), determinou a retirada do ar de reportagens, do portal UOL, que tratavam da compra de 51 imóveis, em dinheiro vivo, pela família do presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão é liminar, está em segredo de Justiça, e atende a um pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na decisão, o magistrado entendeu que as reportagens, escritas pelos jornalistas Juliana Dal Piva e Thiago Herdy, se basearam em uma investigação anulada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O UOL afirma que já cumpriu a decisão, mas a classificou como “censura” e disse que vai recorrer. As reportagens consideravam o patrimônio do presidente, dos três filhos mais velhos, da mãe, de cinco irmãos e duas ex-mulheres, no Distrito Federal e nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo o texto, são 107 imóveis, dos quais 51 foram comprados com dinheiro vivo. Em valores corrigidos pela inflação, o montante equivale hoje a quase R$ 26 milhões, de acordo com a reportagem.