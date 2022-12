Um caminhão de mudanças foi visto entrando no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República, na tarde de quinta-feira (15/12). A 16 dias para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o caminhão dá indícios de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está começando a desocupar a residência oficial para o seu sucessor.

O veículo é da empresa "Muda Brasília", companhia de mudanças no Distrito Federal.

Outro caminhão foi visto na área lateral do palácio, que é a residência presidencial, na última quarta-feira (14). O presidente Jair Bolsonaro (PL) e a família dele podem permanecer até o dia 1° de janeiro de 2023 no local, quando o palácio terá que passar por uma vistoria para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), utilizá-lo. No entanto, fontes disseram à CNN que o presidente Jair Bolsonaro (PL) irá sair do local no fim deste mês.

Coincidentemente, os veículos são da empresa "Muda Brasília", companhia de mudanças no Distrito Federal.

Rapa tudo

Até a moto de madeira de Jair Bolsonaro (PL) já está dentro do caminhão de mudança no Palácio do Planalto.

Moto é um dos meios de transporte preferidos de Bolsonaro, que realizou várias motociatas durante o seu governo e foi criticado por conta dos passeios.

Cavalo de pau

Bolsonaro já embarcou a moto de pau no caminhão de mudança

A motocicleta entalhada em madeira com o escrito “Harley Mito” foi presente do apoiador Adauto José Pereira e entregue ao presidente Jair Bolsonaro (PL) em 7 de agosto de 2021, em Joinville (SC).

Coisas do Heleno

Ganhou um novo capítulo o mal-estar entre a equipe de segurança do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e os agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, comandados pelo bolsonarista Augusto Heleno.

Grandes profissionais

Os militares do GSI foram na quarta-feira (14) ao Tribunal de Contas da União (TCU) para fazer a segurança do vice-presidente, Hamilton Mourão, na cerimônia de posse do novo presidente do tribunal, ministro Bruno Dantas. Lá, os agentes do gabinete atuaram na revista de convidados com pórticos de detecção de metal", conta a reportagem.

Lula ignorado

No entanto, Mourão cancelou a ida à cerimônia e, então, os agentes do GSI "desmontaram os pórticos e se retiraram do local". Apesar da ausência de Mourão, participariam do evento Lula e o vice-presidente diplomado, Geraldo Alckmin (PSB).

*

Além de diversos ministros do atual e futuro governo, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), deputados e senadores.

Não fizeram falta

Com isso, a saída repentina do GSI da corte foi criticada pela segurança de Lula, que se viu obrigada a substituir os detectores de metal para dar continuidade à revista de convidados ao ato.

"Bella Ciao"

A jornalista Natuza Nery foi, viu e contou. Segundo a âncora da Globo News, o ministro das Comunicações Fabio Faria foi recebido ao som de palmas e "Bella Ciao" em um restaurante em Brasília.

*

Imediatamente, os presentes no local entenderam a mensagem subliminar e começaram a bater palmas, empolgados.

Fabio Faria, ministro de Bolsonaro, não entendeu a manifestação contra o fascismo

Libertação do fascismo

A canção em questão comemora a libertação do fascismo em 1945, na Itália, e virou um símbolo mundial de resistência contra regimes totalitários.

Bobo da corte

Questionada se o genro de Sílvio Santos entendeu o recado, afinal de contas é preciso de contextualização histórica para tal compreensão, Natuza disse que o ex-coordenador da campanha de Bolsonaro não compreendeu que era alvo da peça pregada.

Em se plantando...

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu uma autorização especial para que a Universidade Federal do Rio Grande Norte (UFRN) conduza experimentos científicos com produtos derivados da Cannabis, a planta da maconha.

...Tudo cresce!

A permissão vale para o Instituto do Cérebro da universidade (ICe-UFRN) e envolve projetos de pesquisa pré-clínica para avaliação da eficácia e segurança de combinações de fitocanabinoides no manejo de sinais e sintomas associados a distúrbios neurológicos e psiquiátricos.

*

De acordo com a Anvisa, as pesquisas pré-clínicas não são realizadas em humanos.

Assédio na pista

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei de autoria da vereadora Thaysa Lippy (PP) que trata da criação de uma campanha de combate à importunação sexual nas principais avenidas destinadas a lazer esportivo de Manaus.

Thayssa Lippy: combate ao assédio durante práticas de lazer

Situação constrangedora

La Lippy conta que recebeu, em seu gabinete, denúncias de mulheres que passaram por situações constrangedoras de serem provocadas na rua por homens que trafegam nas avenidas destinadas a corridas de Manaus, gerando a sensação de insegurança.

*

— O assédio na corrida é um problema para as atletas que treinam na rua. Muitas até deixam de correr ao ar livre para não terem que ouvir comentários tenebrosos.

Machismo é doença

A vereadora observa que o problema não está no short de corrida ou no top.

— Está na mentalidade de quem continua perpetuando ideias e tratamentos depreciativos às mulheres –, detonou Thaysa Lippy.

Entre os cinco

Valério festeja prêmio: entre os cinco melhores senadores da República

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) recebeu o Prêmio como um dos cinco melhores senadores do Brasil.

— Trabalhei pelo Amazonas e pela República e não estava pensando em prêmio, mas, agora, fui premiado como um dos cinco melhores senadores do Brasil e isso é muito bom. Quero dividir com você que sempre acreditou e continuou acreditando em mim –, disse o tucano em suas redes sociais.

Braga de novo

O MDB decidiu reconduzir Eduardo Braga (AM) à liderança do partido no Senado para 2023 e 2024.

A decisão foi tomada pela bancada na quinta-feira, 15, por unanimidade. A tendência é a sigla, que abriga aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), integrar a base do novo governo a partir do ano que vem.

ÚLTIMA HORA

O que muda nas regras do PX a parir de janeiro de 2022

O Banco Central anunciou algumas mudanças no Pix para melhorar a experiência dos usuários e garantir mais segurança às transações. As novidades começam a valer no próximo ano para todos os brasileiros que utilizam o sistema de pagamentos instantâneos. Uma resolução aprovada pelo BC no início de dezembro institui algumas mudanças no Pix a partir de 2 de janeiro de 2023. Confira quais são as principais:

Decisão sobre limites — As instituições financeiras não precisarão estabelecer um limite de valor para as transações de seus clientes, apenas um limite por período de tempo. Em outras palavras, o usuário poderá transferir qualquer quantia de uma só vez, para um único recebedor. Quando o usuário final for uma empresa, o próprio banco terá autonomia para definir suas regras sobre limites.

Pix Saque e Troco — As modalidades Pix Saque e Pix Troco também ganham novos limites. No momento, é possível sacar até R$ 300 durante o dia e até R$ 100 durante a noite, mas as margens serão elevadas para R$ 3.000 e R$ 1.000, respectivamente.

*

Espera para alterações — Caso solicite a alteração do seu limite de transferências, o cliente terá que esperar até 48 horas para ter a mudança aprovada pelo banco. O prazo atual é de, no mínimo, 24 horas.

Horário noturno — O período noturno que limita o valor das transferências hoje é compreendido entre 20h e 6h. A partir do próximo ano, o usuário poderá personalizar esse horário entre 22h e 8h.

Pagamento de aposentadorias — O Banco Central alterou as regras do Pix para facilitar o recebimento de recursos por correspondentes bancários. Assim, o pagamento de salários, aposentadorias e pensões pelo Tesouro Nacional poderá ser feito por meio do sistema.

ORGULHO

Poderosos: Anitta e Alok entre os mais ouvidos do Spotify

O Spotify divulgou o ranking dos artistas brasileiros mais escutados no mundo agora em 2022. Entre os favoritos na plataforma de streaming estão Anitta, Marília Mendonça, Alok e Roberto Carlos.

A premiada “Envolver”, de Anitta, ficou em primeiro no TOP 10 de músicas de artistas brasileiros mais tocados no exterior.

A faixa, inclusive, aparece em duas posições. Além do topo, com a versão original, ela também está na quinta posição com uma versão remix. A retrospectiva saiu nesta quinta-feira, 15, e traz artistas, canções e ritmos mais executados no exterior neste ano que está terminando.

A música eletrônica domina o TOP 10 dos brasileiros mais escutados no Spotify, ocupando cinco posições. Já o funk carioca é líder quando se trata de gênero musical do Brasil mais escutado na plataforma no exterior.

VERGONHA

O vereador Armandinho Fontoura (Podemos), da cidade de Vitória, no Espírito Santo, foi preso nesta quinta-feira (15) após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como parte de uma grande ação contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Fontoura é investigado pelos inquéritos abertos pelo STF que investigam a participação nos atos contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e aos ataques feitos nas redes sociais contra os ministros da Suprema Corte. O parlamentar capixaba tem vídeos publicados nas redes sociais chamando os ministros de “bandidos togados” e “vagabundos” e pedindo para que sejam colocados limites nos representantes do Poder Judiciário.

– Vai ter enfrentamento sim, constitucional, pra não deixar esses vagabundos que sequer foram eleitos governarem o nosso país – diz Fontoura em uma das publicações.