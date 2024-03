*Por Vitor Benayon

Quando se trata de planejar uma viagem para Orlando, a magia da Disney é sempre uma parte essencial da experiência. E dentro deste reino encantado, há um lugar que se destaca como um verdadeiro tesouro para os visitantes: Disney Springs.

Anteriormente conhecido como Downtown Disney, este destino imperdível oferece uma mistura única de compras, entretenimento e gastronomia, proporcionando uma experiência inesquecível para toda a família.

E se você é como eu que gosta de economizar alguns dólares durante a viagem, pode ficar tranquilo, porque na Disney Springs você não paga estacionamento, sendo uma excelente programação na Disney fora os parques temáticos.

Compras mágicas

Prepare-se para se perder em um mundo de lojas dos mais variados tipos. Desde boutiques de luxo até lojas temáticas da Disney, há algo para todos os gostos e orçamentos. Que tal explorar a World of Disney, a maior loja Disney do mundo? Aqui, você encontrará uma ampla seleção de produtos exclusivos, desde lembranças até roupas e acessórios.

Além disso, você encontra também a maior loja da Lego de Orlando, que apresenta em sua volta diversas “esculturas” feitas somente de LEGO, incrível!

Gastronomia de Classe Mundial

Os restaurantes em Disney Springs são uma verdadeira festa para os sentidos. De culinária internacional a pratos tradicionais americanos, há uma variedade de opções para satisfazer todos os paladares. Experimente os sabores exóticos do Chef Art Smith’s Homecomin’ ou desfrute de um jantar elegante no The Boathouse, onde frutos do mar frescos são a especialidade do chef.

Entretenimento para Todas as Idades

A diversão nunca para em Disney Springs, com uma variedade de atividades emocionantes para todas as idades. Realizar um passeio no “Amphicar Launch” (um carro anfíbio, que é carro de passeio e lancha, ao mesmo tempo!) ou desfrutar de uma experiência única em um passeio de balão de ar são apenas algumas das opções disponíveis.

Além disso, não deixe de conferir as apresentações ao vivo que acontecem regularmente nos palcos ao ar livre, proporcionando entretenimento para toda a família.

Confira o calendário de eventos neste link: https://www.disneysprings.com/es-us/events/calendar/

Atmosfera Encantadora

Uma das coisas mais encantadoras sobre Disney Springs é sua atmosfera vibrante e acolhedora. À noite, as luzes cintilantes e a música ao vivo criam um cenário mágico, perfeito para um passeio romântico ou uma noite divertida em família. E com sua localização conveniente, a apenas alguns minutos dos parques temáticos da Disney, é o local ideal para relaxar e descontrair após um dia cheio de aventuras.

Em resumo, Disney Springs é muito mais do que apenas um centro comercial – é uma experiência em si mesma. Com sua mistura única de compras, gastronomia e entretenimento, este destino encantador promete criar memórias duradouras para todos os que o visitam. Então, da próxima vez que estiver em Orlando, reserve um tempo para explorar toda a magia que Disney Springs tem a oferecer.

**Vitor Benayon é advogado, empresário e administrador da página Instagram @orlandoturistico

