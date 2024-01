Durante o velório de Zagallo no Rio de Janeiro, ocorrido neste domingo, 7, um incidente preocupante envolvendo o diretor de comunicações da CBF, Rodrigo Paiva, chamou a atenção de todos os presentes. Paiva passou mal e teve um episódio de pressão baixa, chegando a desmaiar. Imediatamente, profissionais de saúde que estavam no local prestaram os primeiros socorros e ele foi resgatado, recebendo atendimento fora das dependências do prédio onde ocorria o velório. Apesar do susto, Rodrigo Paiva passa bem e está em recuperação. A CBF emitiu um comunicado informando que o diretor de comunicações está sendo acompanhado por uma equipe médica e que seu estado de saúde é estável. Ainda não há previsão de quando ele retornará às suas atividades na entidade. Zagallo morreu na noite da última sexta-feira, vítima de falência múltipla de órgãos. Sua morte causou grande comoção no mundo do futebol e diversas personalidades prestaram homenagens ao ex-técnico da seleção brasileira.

