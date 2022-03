Avalie o post

Dia Mundial da Água – Membros do Fórum das Águas e do coletivo Aliança pelo Gigante realizam neste domingo (20/03), uma missa de celebração, caminhada, limpeza de igarapé e plantação de mudas, em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março.

Ações marcam Dia Mundial da água, em Manaus. Foto:D’Castro/Semulsp

A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, em 1993, para que o dia 22 de março seja destinado a realização de atividades e reflexões acerca do significado da água para a vida na Terra.

O membro do Fórum das Águas, Gilberto Ribeiro, explicou que a preservação da água e dos recursos naturais começa pela conscientização.

“A sociedade precisa fazer a parte dela e o estado, que é o ente encarregado de fazer o resto, também precisa fazer sua parte. É fundamental que as pessoas participem E criem essa consciência da preocupação com a água, que é fundamental e que sem ela a gente não pode viver. Nós vamos falar da água e daquele igarapé, que hoje é um esgoto a céu aberto. Temos a ideia de trazer ele para vida, onde tem pássaros, peixes, tem muita coisa mas tem muito lixo também. Então a gente chama a atenção para esse momento. Nós vamos também trazer pessoas para fazerem a limpeza daquela área”, disse.

O grupo vai se reunir na Igreja Mãe de Deus e da Amazônia, no Conjunto Jardim de Versailles, onde vai ser realizada a missa, às 8h. A partir das 9h30, acontece a caminhada até o igarapé do Gigante, que fica na Av. Ulisses Tapajós, bairro Planalto. A população em geral também pode participar do evento. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 99105-8896.

