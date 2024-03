Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) promoveu nesta quinta-feira (7), programação especial pela data.

No auditório Senador João Bosco Ramos de Lima, a Escola do Legislativo Senador José Lindoso realizou mesa-redonda com o tema “Inovações Legislativas no Direito Eleitoral para a inserção das Mulheres na Política”, com participação da juíza do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Anagali Marcon Bertazzo, da pedagoga e presidente do Conselho Estadual de Política para Mulheres, Maria Auxiliadora Brasil, e da advogada eleitoral Maria dos Santos Benigno.

No plenário Ruy Araújo, a Procuradoria da Mulher, em conjunto com a Comissão da Mulher, da Família e da Pessoa Idosa, presididas pela deputada Alessandra Campêlo (Podemos), realizou Sessão Especial com a entrega do Diploma Mulher Cidadã, em que 24 mulheres serão homenageadas – uma indicação de cada parlamentar – e mais cinco mulheres indicadas pela Comissão da Mulher.

