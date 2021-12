Avalie o post

Mês promove prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV/AIDS

Dezembro, de acordo com a Lei nº 13.504/2017, promove a prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST). Este mês em especial foi escolhido devido ao Dia Mundial da Luta contra a AIDS, celebrado no dia 1º de dezembro, e tem uma grande importância por ser uma oportunidade para apoiarmos as pessoas envolvidas na luta contra o HIV e, também, para atuarmos na melhora da compreensão dessa infecção como um problema de saúde pública global.

Não por acaso, estamos caminhando para a quarta década de uma epidemia que precisa de mais ações enérgicas do Estado, da responsabilidade dos governantes em cumprir as metas e também as verbas pactuadas com estados e municípios para enfrentamento das ISTs/Aids em todo os país. Momentos como esse são de total importância, levando em conta que apesar dos avanços realizados em anos anteriores, pouco tem se feito para mudar o panorama atual em todo país.

Os dados não mentem, em Dezembro de 2020 o Brasil tinha 920 mil pessoas com HIV, segundo o Ministério da Saúde, Dessas, 89% foram diagnosticadas, 77% faziam tratamento com antirretroviral e 94% das pessoas em tratamento não transmitiam o HIV por via sexual por terem atingido carga viral indetectável. A pandemia da Covid-19 como de praxe também impactou a estrutura de cuidado e prevenção que sustenta a resposta ao HIV/aids. Dessa forma as testagens e a continuidade dos tratamentos em muitos lugares ficaram comprometidos.

Apesar de possuir um dos melhores programas de HIV/AIDS do mundo e uma política de distribuição gratuita de medicamentos, revolucionando o tratamento e reduzindo a velocidade de disseminação da epidemia mundial. O programa ainda hoje sofre ataques como o de declarações do governo federal associando o tratamento de pessoas com HIV/Aids à despesa para o país. Um despropósito. O que desencadeou uma resposta do Conselho Nacional de Saúde (CNS) através da campanha #EuNãoSouDespesa.

Neste mês, espera-se um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento do HIV/AIDS e das demais infecções sexualmente transmissíveis, além das já tradicionais campanhas de mobilização em âmbito nacional, estadual e municipal, palestras e atividades educativas e outros eventos relacionados ao tema. Uma oportunidade para apoiarmos as pessoas envolvidas na luta contra o HIV e, também, para atuarmos de forma ativa na melhora da compreensão dessa infecção pelas pessoas como um problema de saúde pública global. Afinal, o conhecimento é essencial para controle, a prevenção e o combate dos males da saúde.



*Médico oftalmologista. Tem formação em Oftalmogeriatria, com especialização em Gerontologia e Saúde do Idoso. Atua como diretor clínico na Policlínica Codajás, é coordenador do ambulatório de oftalmologia na FUnATI (Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade ) e cursa mestrado em Doenças Tropicais e Infecciosas pela Fundação de Medicina Tropical (UEA/FMT – HVD)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

